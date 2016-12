Korsæth tenkte på Astanas frynsete rykte: – Jeg skal holde meg unna doping

– Jeg gleder meg masse. Det blir kjempespennende, sier Norges nye sykkelproff, Truls Korsæth, til NRK.

Torsdag kom bekreftelsen på at 23-åringen signerte for Astana de to neste sesongene.

Laget sliter med et frynsete rykte etter flere dopingskandaler de siste årene. Blant annet har Lance Armstrong og Alexander Vinokourov syklet for laget. Sistnevnte er i dag sportsdirektør.

Opp mot 15 positive dopingprøver

I 2007 ble laget kastet ut av Tour de France grunnet doping. Korsæth innrømmer at han tenkte over saken før han signerte.

– Ting virker veldig ryddig på laget, og det virker som at det er gjort en stor opprenskingsjobb etter den tunge tiden, som var generelt i sykkelsporten rundt Lance Armstrong og Vinokourov, forteller Korsæth, og utdyper:

– Slik at jeg går inn som rytter i Astana er jeg trygg på, sammen med den opprydningen og min egen holdning, at jeg skal holde meg unna doping.

NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg gleder seg over at Norge får en ny sykkelproff, men påpeker senere at det er grunn til å være skeptisk til Astana uten at laget skal mistenkes for dopingbruk nå.

– Astana har i løpet av ti års levetid opp mot 15 positive dopingprøver. De har vært suspendert fra ritt på grunn av ryttere som er blitt tatt i doping, forklarer Stoltenberg.

Han påpeker at det bare er et fåtall av sykkellagene som har kastet ut sportsdirektørene på grunn av bruk av doping i sykkelkarrieren.

– Mange av dem som er blitt tatt har hatt egne linker til leger og systemer. Jeg tror definitivt at Truls ikke vikler seg inn i noe tull og tøys.

– For tidlig med Tour de France

Det var mange som la merke til Korsæth under VM, og nordmannen høstet mye skryt etter fellesstarten.

IMPONERTE: Truls Korsæth imponerte stort under fellesstarten i VM. Det kan ha vært avgjørende for at han ble proff. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Korsæth er tiltenkt en rolle i klassikerlaget til Astana. Det betyr at 23-åringen kan få muligheten til å kjøre ritt som Paris-Roubaix eller Flandern rundt i vår.

– Jeg håper å få kjøre de største klassikerrittene. Ting må sette seg underveis i forhold til formutvikling og slikt, sier Korsæth.

Stoltenberg tror Astana har en god plan for 23-åringen og tror han blir å se i et klassikerritt. Og kanskje i en av de store treukersrittene.

– Det er kanskje smartere å starte med en av de to andre enn det store rittet Tour de France, forklarer Stoltenberg