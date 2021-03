Koronasmitte setter OL-drømmen i fare for Norges brytehåp

De siste ukene har brytelandslaget vært på treningsleir en time utenfor Budapest. For fredag og lørdag skal Norges brytehåp kjempe om å kvalifisere seg til OL.

Men drømmen utsettes for flere av utøverne.

Felix Baldauf (t.v.) og Oskar Marvik (t.h.) har testet positivt for korona. Morten Thoresen (i midten) venter på svar. Foto: Heiko Junge / NTB

For tirsdag testet to utøvere og tre i støtteapparatet positivt for korona. Blant disse er Felix Baldauf, Oskar Marvik og landslagstrener Fritz Aanes, opplyser Bryteforbundet i en pressemelding.

– De har kun lette symptomer, men det er forferdelig leit at dette skjer to dager før OL-kvalifiseringen. Vi måtte reise til Ungarn for å få sparring inn mot konkurransen, og har levd isolert på hotellet utenom treningene, sier sportssjef Erik Rønstad.

Norges største brytetstjerne de siste årene, Stig André Berge, sin test var negativ.

Det var også Morten Thorsen og Per Anders Kure sine tester. De skal dermed etter planen bryte OL-kvalifisering lørdag. De og alle konkurrentene blir testet på nytt før stevnet.

Grace Bullen og Iselin Solheim reiste til Budapest i dag og deltar i OL-kvalifiseringen fredag.

– Vi visste at det var en kalkulert risiko for å bli smittet ettersom vi måtte trene ute i Europa etter jul. Det var helt avgjørende for sparringen. Vi har tatt alle forholdsregler underveis, men det er umulig å gardere seg. Det er ekstremt surt at dette skjer nå, sier landslagssjef Fritz Aanes som er en av dem som er blitt smittet.

OL-håpet er riktignok ikke ute for de utøverne som ikke får bryte i Ungarn, men det settes på vent til det siste uttaksstevne som er i Sofia i Bulgaria 6.–9. mai.