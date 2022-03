Koronaen kostet Klæbo dyrt – snytt for sprintkula

Klæbo mistet sprinten i Drammen i forrige uke og fredagens sprint i Falun på grunn av korona. Han ble smittet i forbindelse med verdenscupen i Lahti for to uker siden.

Franske Richard Jouve vant i Drammen – og fulgte opp med ny seier i Falun. Dermed slo han Klæbo med seks poeng i sprintverdenscupen.

– Han hadde én oppgave og det var én ting som gjaldt, og det var å vinne sprinten i Falun. Og så er det det han gjør, konstaterer NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Finske Joni Mäki fulgte nærmest i Falun, mens Lucas Chanavat sørget for at det også ble fransk på tredjeplass.

– Det er selvfølgelig litt tungt for Johannes Høsaflot Klæbo, som er den beste sprinteren egentlig, erkjenner Torgeir Bjørn, som samtidig påpeker at det var råsterkt av Jouve å vinne sesongens to siste sprintrenn.

Sivert Wiig ble beste nordmann på fjerdeplass, mens Lars Agnar Hjelmeset tok seg til sin første verdenscupfinale og ble nummer seks.