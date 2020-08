Korona kansellerte fotballsesongen i Frankrike – da hadde kaoset såvidt begynt

I kveld tar Lyon fatt på en oppgave som selv ikke deres egen president tror at de klarer.

De skal prøve å vinne mesterligaen, deres siste vei ut av den franske fotballkrisen.

På kvinnesiden har Lyon, med Ada Hegerberg i spissen, vunnet turneringen fire år på rad. Men for herrene har det vært en suksess å nå åttedelsfinalen, hvor de møter Juventus i kveld.

De fleste lagene som fortsatt er med, spiller om ære og prestisje.

Lyon spiller for å redde seg selv.

De fleste lagene er i god form etter å ha spilt ligakamper gjennom sommeren.

Lyon har spilt én offisiell kamp på fire måneder.

Lyons supportere må se Memphis Depay og resten av laget fra utsiden av stadion. Her fra en vennskapskamp mot US Port-Valais i begynnelsen av juli. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Lyon er et av lagene som har blitt hardest rammet av at Frankrikes fotballsesong ble avlyst. Fire av de fem såkalt «store» ligaene i Europa – Tyskland, England, Spania, Italia – er blitt ferdige med sine sesonger.

Det er kun den franske toppligaen, kalt Ligue 1, som har gått gjennom den sportslige og økonomiske katastrofen som de fire andre knapt har turt å tenke på.

– Vi er i ferd med å henge oss selv med disse avgjørelsene, sier Jean-Michel Aulas, presidenten til Lyon, ifølge The Athletic.

– Det hele er et enormt rot. Helt sprøtt, sier Jonathan Johnson, spesialist på fransk fotball, til NRK.

Statsministerens ordre

Ingen hadde forutsett det som skjedde.

Fredag 24. april holdt organisasjonen som arrangerer de profesjonelle ligaene i Frankrike (LFP) et møte for å finne ut av hvordan sesongen kunne fullføres.

Covid-19 hadde stoppet de store europeiske ligaene i mer enn i én måned. Mens antallet smittede økte i Europa, var kontinentets fotballtopper travle med å få ligaene tilbake.

Motivet var først og fremst økonomisk. De største ligaene får en stor del av sine inntekter fra lukrative TV-avtaler. Men ved en kansellering kan selskapene bryte kontraktene og beholde pengene selv.

Koronapandemien har gått hardt utover fransk fotball. Foto: Emmanuel Foudrot / Reuters

Summene var enorme. Premier League (England) og La Liga (Spania) fryktet tap på rundt 10 milliarder kroner hver; og Serie A (Italia) 8,5 milliarder kroner. Sjefen for Bundesliga (Tyskland), Christian Seifert, sa at flere lag kunne gå konkurs.

Ligaene visste også at en kansellering ville føre til bråk om ligatabellen og mulige søksmål fra klubbene.

Det hele var et vepsebol som ingen ønsket å nærme seg.

– Å kansellere sesongen er ikke et alternativ, sa Javier Tebas, presidenten i La Liga, ifølge London Evening Standard.

Så ligaene gjorde alt de kunne for å vende tilbake, Ligue 1 inkludert. På LFPs møte i april ble det presentert medisinske regler for oppstart av trening og kamper.

LFP hadde bestilt tester og gått ut med en mulig startdato for de to øverste ligaene: 17. juni.

Klubbene hadde allerede levert en rapport til regjeringen som sa at det ville være mulig å starte opp igjen i midten av juni og fullføre sesongen innen starten av august.

Alt Ligue 1 trengte, var grønt lys fra regjeringen.

Men på tirsdagen kom nyheten ingen hadde ventet. Statsminister Édouard Philippe sa i Frankrikes parlament at det ville bli forbudt med kontaktsport frem til september.

Frankrikes statsminister, Édouard Philippe. Foto: David Niviere / AFP

Snart bekreftet LFP at sesongen i Ligue 1 var over for godt.

– Det var et enormt sjokk for klubbene, sier Johnson, som har jobbet som fotballjournalist i Paris i 10 år.

Margin: 0,03 poeng

De neste timene var det full forvirring. Hvem kom til å vinne ligaen? Hva med nedrykk?

Hvor store ville de økonomiske konsekvensene bli?

Alle visste at de ville bli betydelige, men først måtte LFP ta en avgjørelse om tabellen. De bestemte seg for å regne ut en avgjørende tabell basert på antallet poeng per kamp. Om to lag sto likt, gjaldt innbyrdes oppgjør.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Få klagde på at tittelen gikk til PSG, som ledet med 12 poeng. Presidentene til lagene som satt i gode posisjoner, hadde heller ikke så mye å si.

Men 71-årige Aulas, som pleier å si det han mener, var rasende.

Lyon er avhengige av å nå enten mesterligaen eller Europaligaen hvert år. Disse turneringene gir dem ekstra inntekter som de trenger for å få ting til å gå rundt.

Alle lagene i Ligue 1 kan trenge ekstra penger, men Aulas betaler i tillegg ned på et lån som følge av klubbens nye stadion, Parc Olympique Lyonnais, som åpnet i 2016. Det opplyser Nicholas Mamo, som er Lyon-fan og skribent for nettsiden Lyon Offside.

– Så lenge Lyon må betale ned på lånet, må de selge spillere, sier Mamo til NRK.

Lyons hjemmebane, Parc Olympique Lyonnais. Foto: Franck Fife / AFP

Dette var tilfellet med spill i kontinentale turneringer, som pleier å være en selvfølge. Lyon er ikke like gode nå som da de vant syv strake ligatitler fra 2002 til 2008, med blant andre John Carew på laget, men de har ikke gått glipp av spill i Europa på 23 år.

Denne sesongen snublet de imidlertid på verst mulig tidspunkt. Kun én runde før ligaen ble stoppet, lå de på femteplass.

Men så tapte de neste kamp og falt ned til syvendeplass, som ikke gir billett til noe som helst.

Så kom pandemien og LFPs endelige tabell. Lyon, som hadde klart bedre målforskjell enn lagene rundt seg, gikk nå glipp av spill i Europa med en margin på ett poeng – eller 0,03 poeng per kamp.

Aulas var i harnisk. Han kalte løsningen «ulogisk» og «absurd». Han ville heller at LFP skulle stryke alle resultatene, eller vente med å kansellere, eller arrangere en playoff om kvalikplassene. Alt, sa Aulas, var bedre enn dette.

Lyons president, Jean-Michel Aulas. Foto: Emmanuel Foudrot / Reuters

Tabellen var urettferdig, fortsatte Aulas, fordi Nice, som lå to plasser over Lyon, hadde spilt to hjemmekamper mer. Nice hadde også møtt suverene PSG én gang; Lyon hadde møtt dem to ganger.

Dessuten, sa Aulas, pleier Lyon å heve seg mot slutten av sesongen.

Men Aulas fikk ikke medhold i noe av dette. Han ble kritisert for å kun ønske det som var best for Lyon. Snart havnet han i krangel med Jacques-Henri Eyraud, presidenten i Marseille, som selv hadde sett sitt lag sikre en fin andreplass.

Aulas klarte heller ikke å overtale LFP til å endre tabellen.

Så han tok saken videre – til en domstol i Paris.

– Mangler solidaritet

Aulas kjempet ikke alene. Amiens lå kun fire poeng unna trygg plass da ligaen ble stoppet, og kunne fint overlevd i løpet av de 10 kampene som gjensto. I hvert fall ifølge klubbens president, Bernard Joannin.

– Jeg er enig i avgjørelsen om å suspendere ligaen, men ikke å stoppe den, sa Joannin ifølge The Guardian.

Joannin mente at en turnering som Ligue 1 var en sportslig kontrakt som ikke kunne brytes. Han skjønte ikke hvordan en turnering hvor 28 av 38 kamper var spilt, altså 74 prosent, kunne avgjøres før den var ferdig.

– I samfunnet har portforbudet gitt oss tilbake våre beste verdier, og det er dette som har sjokkert meg mest med LFP; denne mangelen på humanitet og solidaritet i en periode hvor hele verden viser så mye av nettopp dette, sa Joannin.

Amiens' president, Bernard Joannin. Foto: Franck Fife / AFP

Joannin beregnet at nedrykk ville koste Amiens rundt 425 millioner kroner. Han ba LFP og det franske fotballforbundet (FFF) om at ingen skulle rykke ned. Neste sesong, sa han, kunne Ligue 1 ha 22 lag.

Da han ikke lyktes med det, gikk også Joannin til søksmål. Der fikk han selskap av Toulouse, laget som lå sist på tabellen, 14 poeng unna fast plass.

0 kamper = 0 kroner

Mens dette skjedde, beregnet resten av Ligue 1 hvor mye kanselleringen ville koste dem.

Det største problemet var TV-pengene. LFP hadde til gode å få rundt 2,5 milliarder kroner fra de to mediepartnerne, Canal+ og beIN Sport. Begge nektet å betale. Hvorfor skulle de gi penger for kamper de ikke kunne vise?

Deretter kom problemer som tapte sponsorinntekter og lignende.

Som om dette ikke var ille nok, måtte klubbene snart se på at resten av de store lagene i Europa reddet store deler av sine TV-inntekter.

Da den franske regjeringene tok sin avgjørelse i april, virket situasjonen langt mer alvorlig. Antallet smittede økte og folk kunne ikke gå ut i gatene uten skriftlig tillatelse.

Men gradvis åpnet samfunnet mer opp igjen, og i mai ble Bundesliga den første toppserien til å starte opp, med støtte fra den tyske regjeringen. Innen slutten av måneden planla Premier League, La Liga og Serie A det samme.

Plutselig virket det som Ligue 1 ikke hadde trengt å stoppe i det hele tatt. Rundt denne tiden kom Frankrikes største sportsavis, L’Équipe, med en forside som viste hvordan alle de store ligaene planla å fortsette utenom Ligue 1.

Overskriften var følgende:

– Som idioter?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– En politisk tabbe

Det som svir mest for klubbene i Ligue 1 nå, sier Johnson, er at det har vist seg mulig å spille kamper i Frankrike. I juli spilte PSG en vennskapskamp foran 5000 tilskuere, noe regjeringen nå har tillatt.

Aleksander Čeferin, president i det europeiske fotballforbundet (UEFA), har sagt at avgjørelsen om å kansellere Ligue 1 var «forhastet».

Men hvem var det egentlig som tok den?

Verken regjeringen eller LFP har tatt fullt ansvar for avgjørelsen. Frankrikes sportsminister, Roxana Mărăcineanu, har sagt at det hele tiden var opp til LFP å bestemme om Ligue 1 skulle fullføres. LFP tolket det som at de var tvunget til å kansellere den.

– Det er mange i Frankrike som føler at LFP burde gjort mer for å finne ut av hvorvidt de ble beordret eller anbefalt å kansellere sesongen, sier Johnson.

Situasjonen gjøres enda mer problematisk av at LFP er underordnet det franske fotballforbundet, som kontrolleres av regjeringens sportsdepartement. Det er i bunn og grunn staten som styrer fransk fotball.

Uansett har debatten vært vann på mølla for Aulas, som har fortsatt med å lange ut.

– Det var en politisk tabbe, sa Aulas ifølge The Athletic.

– Hvorfor forhaste seg med å si at vi ikke kan spille? Vi burde tatt en avgjørelse når vi visste hva de andre landene kom til å gjøre.

Ada Hegerberg (t.v.) i samtale med Aulas, Lyons president. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Spår spillersalg

De fire andre ligaene er nå ferdige med sine sesonger. Lyon, Amiens og Toulouse tapte i retten i Paris.

Så de tok sine saker videre til landets høyesterett.

Der fikk Amiens og Toulouse medhold i at de ikke burde rykke ned. Men retten la til at FLP og fotballforbundet måtte bli enige om å utvide Ligue 1 med 22 lag neste sesong, siden Lorient og Lens kom til å rykke opp fra Ligue 2.

En slik utvidet liga har LFP stemt imot. Dermed rykker Amiens og Toulouse ned likevel.

Det finnes noen gode nyheten for klubbene i Ligue 1. Regjeringen har gitt dem et lånt som skal dekke de tapte TV-inntektene. Neste sesong får de også en ny og forbedret TV-kontrakt, med Mediapro som partner.

Johnson tror at franske klubber vil måtte selge spillere for å overleve. For mange av dem er dette en del av hverdagen uansett, men desperasjonen etter inntekter vil nå bli enda større.

– Så lenge ingenting velter avtalen med Mediapro, så tror jeg fransk fotball kommer til å klare seg. Vi vil bare se mange flere salg enn kjøp de neste 12 til 18 månedene, sier Johnson.

Juventus' Adrien Rabiot (t.h.) blir utfordret av Lyons Marcelo i en Champions League-kamp tidligere i år. Foto: Franck Fife / AFP

De som kan slite mest, er lag som Lyon, som hadde regnet med å spille i Europa.

– Det blir veldig, veldig vanskelig for dem neste sesong, sier Johnson.

Siste utvei

Men Lyon har en siste utvei. For litt siden hadde de faktisk to.

De kunne nådd kvaliken til Europaligaen ved å slå PSG i finalen i ligacupen, som ble spilt for én uke siden. Den tapte de på straffespark.

Dermed kan Lyon nå kun kvalifisere seg til en av turneringene, i dette tilfellet mesterligaen, ved å vinne den.

Lyon har en 1–0-ledelse fra første kamp mot Juventus, men de er ikke favoritter. Juventus har spilt kamper i Serie A i hele sommer og vant nylig sin niende strake ligatittel.

Lyon har spilt finalen mot PSG, pluss seks treningskamper. Det er alt siden mars.

– Vi er helt åpenbart ikke så skarpe som vi burde være. Det at vi knapt har spilt en offisiell kamp på fire måneder, gjør det veldig vanskelig å møte et lag som Juventus, sier Mamo.

Denne vennskapskampen mellom Nice og Lyon 4. juli ble spilt for lukkede dører. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Aulas er heller ikke optimistisk. Han har spådd at både Lyon og PSG, som møter italienske Atalanta, vil bli rundspilt fordi de knapt har spilt kamper.

Men han la til at Lyon sjelden vil ha en like god sjanse til å vinne turneringen som nå.

– Jeg var lenge sikker på at vi kom til å fortsette med sesongen. Vi må få oss selv til å tro at vi kan gjøre opp for denne enorme skuffelsen, sa Aulas ifølge Web24 News.

Dermed er det duket for Aulas sin siste sjanse. Han har ikke lyktes med argumenter og advokater.

I kveld må han håpe at Lyon lar fotballen tale for seg.

Kilder

Associated Press, Get French Football News, Goal, London Evening Standard, Marca, The Athletic, The Daily Mail, The Guardian, The Mirror, The New York Times, Web24 News.