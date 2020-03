Korona har avslørt fotballtoppene

– Vi er i ferd med å ta livet av spillerne, sa Pep Guardiola.

Sitatet er ikke fra de siste syv dagene. Guardiola sa dette for fire år siden, da FIFA annonserte planer om å utvide VM til 48 lag.

Både Guardiola, Jürgen Klopp og andre trenere har kritisert fotballens behandling av spillerne. De siste årene har FIFA og UEFA laget nye turneringer, som betyr enda flere kamper og mer penger i kassa til alle som er involvert.

Men alle kampene har tatt spillerne til bristepunktet, både fysisk og mentalt. Noen av dem kan spille nesten 70 kamper i året.

Samme hva Guardiola og Klopp har sagt, har ikke arrangørene lyttet. Nå har Koronaviruset vist hvor dramatisk situasjonen faktisk må bli før fotballen sier stopp.

FRYKTER KAMPPROGRAMMET: Pep Guardiola har advart mot måten fotballorganisasjonene utnytter spillerne. Foto: Dave Thompson / AP

Uforsvarlig

Man trenger ikke være doktor for å forstå at fotballen den siste uken har reagert for sent. Noen av arrangementene som har blitt tillatt, har vært uforsvarlige.

Både UEFA og ligaene vet at de vil tape titalls millioner kroner om de kansellerer kamper. De vil gå glipp av billettinntekter. De vil miste penger fra sponsorer. De vil bryte lukrative kontrakter med mediepartnere.

Avisen The Times skriver at om ikke sesongen fullføres, kan Premier League tape ni milliarder kroner.

Likevel: Burde ikke flere kamper ha blitt avlyst denne siste uken, når viruset har spredd seg over Europa som ild i tørt gress?

Tirsdag og onsdag ble alle de fire kampene i mesterligaen spilt. Mens tre av dem var bak lukkede dører, klemte 52 000 tilskuere seg inn på Anfield for å se Liverpool tape mot Atlético Madrid. Blant dem var 3 000 fans fra Madrid, en av byene i Europa som har blitt verst rammet av viruset.

MESTERLIGA FOR FULLE TRIBUNER: Liverpool og Atlético Madrid var blant de oppgjørene som ble spilt denne uka. På Anfield var det fullt hus. Foto: Jon Super / AP

Torsdag ble seks av åtte kamper i Europaligaen spilt. Ståle Solbakken, som så sitt FC København tape 1–0 borte mot Başakşehir, sa han var «sjokkert» over UEFA.

Wolverhampton ønsket ikke å spille borte mot Olympiakos.

– Folk dør, og så skal vi spille fotballkamp. Det er absurd, sa Wolves-treneren Nuno Espírito Santo.

Og i Skottland? Der spilte Rangers mot Leverkusen foran fulle tribuner. UEFA sa ingenting.

At to kamper ble utsatt, hadde ingenting med UEFA å gjøre. Getafe nektet å dra til Milano for å møte Inter, mens Roma ikke ville fly til Spania for å spille mot Sevilla.

Møter seg selv i døra

Også Premier League reagerte sent. Torsdag kveld planla de fortsatt å spille helgens kamper bak lukkede dører, selv om tre av spillerne til Leicester City var i karantene.

Kun da Arsenals trener Mikel Arteta testet positivt samme kveld, utsatte Premier League kampene.

KORONASMITTET: Først da Arsenal-trener Mikel Arteta testet positivt på koronaviruset, ble Premier League stoppet. Foto: John Sibley / Reuters

Samme morgen utsatte UEFA sine to klubbturneringer, før tre lag i Premier League sa at de hadde satt spillere i karantene. Men tyske Bundesliga kjørte på med sitt program. Tidlig fredag ettermiddag planla ligaen å spille en full runde kamper bak lukkede dører.

– Dette er galskap. Slutt å tulle og aksepter realiteten. La oss være ærlige, det er ting som er langt viktigere enn sport, skrev Bayern Münchens stjernespiller Thiago Alcântara på Twitter.

Men Bayerns daglige leder, Karl-Heinz Rummenigge, støttet ligaen.

– Til syvende og sist handler det om økonomi og de store TV-utbetalingene til klubbene. Jeg synes det er korrekt at helgens kamper finner sted under de riktige forholdene.

Senere på dagen sa Bundesliga at kampene var utsatt. Men nå som de høye herrer i europeisk fotball snart skal samles for å finne en løsning på krisen, vil de møte seg selv i døra.

Vepsebolet

Tirsdag skal nemlig UEFA, med president Aleksander Čeferin i spissen, ha en videokonferanse med 55 fotballforbund samt organisasjoner som representerer Europas ligaer, klubber og spillere.

De skal prøve å finne ut av hva de skal gjøre med de ulike turneringene. Alle de store ligaene og klubbturneringene i Europa er suspendert.

Ingen vet ennå hva som vil skje med sommerens EM.

AVGJØR EM: Tirsdag skal UEFA diskutere hva som skjer med sommerens fotball-EM. Foto: Peter Dejong / AP

Det finnes ingen enkle løsninger. Ligaene og klubbturneringene kan kanselleres. Da kan man enten si at ingen vil vinne ligaene for 2019/20, eller at tabellene vil gjelde som de står nå. Men lag som har gjort det bra denne sesongen, kan saksøke ligaene for tapte inntekter.

Og en slik løsning vil dra ligaene inn i et vepsebol av sportslige spørsmål. Hvordan vil Liverpool reagere om de ikke får tittelen, når de leder med 25 poeng?

Hva vil Lazio si om Juventus blir italienske mestere, når Juve ligger ett poeng foran med 12 kamper igjen?

En annen mulighet er at ligaene utsettes, men ingen vet når de vil kunne fortsette. Om en utsettelse skal være en mulighet, må man sannsynligvis bruke sommeren til å spille turneringene ferdig.

Og i så fall må EM enten kanselleres eller utsettes. Men vil det skje?

Stappet kalender

Dette er et av mange problemet konferansen på tirsdag vil støte på. I utgangspunktet virker det som et brukbart alternativ å spille EM sommeren 2021.

Men kalenderne er så tettpakket, at det nesten ikke er mulig.

Før pleide sommerne mellom EM og VM å gi fans og spillere pause. Men neste år skal UEFA holde finalene i Nations League, en turnering de selv fant opp for seks år siden.

VM-KLUBBLAG: Neste år skal turneringen etter planen utvides ytterligere. Flere europeiske lag betyr større oppmerksomhet og større inntekter for FIFA. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Samtidig skal FIFA bane vei for sitt nye VM for klubblag.

Spesielt VM for klubblag er et eksempel på det å skvise så mye penger ut av fotballen som mulig. Frem til nå har turneringen funnet sted i desember. Kun ett europeisk lag har deltatt, og har kun trengt å vinne to kamper for å ta troféet.

Men få kamper og få storlag fra Europa betyr lav interesse og mindre TV- og sponsorpenger. Så FIFA har flyttet turneringen til sommeren og tatt med 24 lag, hvorav åtte er fra Europa.

Det hele skal arrangeres i Kina, som utvilsomt har betalt en betydelig sum for privilegiet. Dette blir i praksis FIFAs versjon av en «superliga».

Og dette er ikke alt som står på menyen sommeren 2021. Glem heller ikke EM for kvinner og diverse kvalikkamper for VM i Qatar i 2022.

Kalenderen er stappet. Fotballverdenen venter nå på å se hvordan UEFA prøver å løse krisen.

Konferansen på tirsdag blir alt annet enn enkel. Kanskje, bare kanskje, kan den minne de ulike partene om at selv fotballen av og til trenger en pause.