– Det blir nytt for alle mann, det. Kult, sier Johannes Høsflot Klæbo, som vant Tour de Ski i 2019.

– Det litt kjedelig å komme i mål som nummer 13, og så har du plutselig vunnet Tour de Ski. Det tar litt bort seiersrusen. Det er et stort minus, sier Emil Iversen, som ledet Tour de Ski da han reiste hjem etter etappene i Oberstdorf sist vinter.

Begge tar mål av seg til å være blant favorittene når den 14. utgaven av Tour de Ski arrangeres til vinteren. Men de er altså splittet i synet på den nye måten touren avgjøres på.

På vårmøtet til langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) ble det altså vedtatt at den myteomspunne sisteetappen opp alpinbakken Alpe Cermis i Cavalese ikke lenger skal arrangeres som jaktstart.

I stedet blir det fellesstart.

Johaug: – Virker rotete

Endringen skal gjøre det gjevere å vinne den siste etappen, men intensjonen er også at den skal gjøre avslutningsdagen til en enda mer spennende TV-opplevelse.

Sjur Røthe var blant dem som på forhånd uttrykte sin motstand.

Etter vedtaket har endringen naturlig nok vært et stort samtaleemne blant de norske løperne. Og meningene er delte.

KLATRESPESIALIST: Therese Johaug har alle muligheter til å komme først i mål også med fellesstart opp slalåmbakken. Men i motsetning til tidligere, kan det likevel bli spennende venting på toppen før hun kan kalle seg Tour de Ski-vinner. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Therese Johaug ble den første norske vinneren av Tour de Ski i 2014.

– For å være helt ærlig, så er jeg litt imot den fellesstarten. For meg virker det litt rotete at du kan stille til start og vinne selve løpet, men ikke touren. Og om du vinner touren, kan du gå i mål som nummer 10, 12, 20 eller én, for så vidt, sier Johaug.

Hun frykter kaotiske tilstander om ikke løypa fra skistadion i Lago de Tesero ned til selve bakken blir gjort bredere. Den frykten deler hun med flere.

– Det kan bli vanskelig å få det til å flyte i et jentefelt der noen er mer stresset enn andre, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Ønsker sekundantene lykke til

Årets Tour de Ski-vinner frykter også at det kan bli kaotisk på andre måter.

– Plutselig går du der og egentlig ikke vet om du kjemper om en førsteplass eller tiendeplass på toppen, så jeg er spent på hvordan det der skal bli, sier Østberg.

– Det kan bli vanskelig å sekundere?

– Ja, jeg sier «lykke til» til trenere og støtteapparat som skal få til det der. Vi skal jo forhåpentligvis ha en del på start som forhåpentligvis skal kjempe om gode plasseringer, og alle vil gjerne ha sekundering på hvordan man ligger an, så jeg er litt spent, erkjenner hun.

Sjur Røthe kom i mål som nummer fire i årets tour, men fikk en etappeseier for beste etappetid på klatreetappen.

– Jeg synes det var mer enn nok heder for å gå opp en alpinbakke, som ikke har altfor mye med langrenn å gjøre, sier Røthe, som mener det er sammenlagtvinneren som skal hylles, ikke etappevinneren.

FØRST OG BEST: Johannes Høsflot Klæbo krysset målstreken først på toppen av Alpe Cermis da han vant Tour de Ski for første gang. Til vinteren trenger han ikke komme først for å vinne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Førstemann skal hedres

– Førstemann i mål skal bli hedret som vinner av Tour de Ski, det skal ikke være han som blir nummer 20 i mål og må vente og se om han har vunnet eller ikke. Følelsen av å komme først over streken hadde i hvert fall jeg satt pris på, om jeg hadde vært i posisjon til å vinne Tour de Ski, sier Røthe.

Det er nettopp det som også er Emil Iversens kronargument.

– Hvis jeg skal vinne Tour de Ski, ønsker jeg å komme først i mål, og det vil jo aldri skje med den nye ordningen, sier Iversen, som samtidig ser at han personlig likevel kan kommer godt ut av endringen.

– Kanskje blir det lettere for meg å vinne Tour de Ski med at det er fellesstart på slutten. Du får i hvert fall blitt med i gruppa inn til bakken, påpeker han.

Om det er en fordel for Iversen, er det også en fordel for Klæbo. De to er like som løpertyper, med gode allroundegenskaper. De er gode i sprint, gode i spurt, gode i fellesstart, kapable i intervallstart og gode i begge stilarter – men ikke blant de aller beste i lange, bratte motbakker.

Så hvis Iversens teori holder, er fellesstart en vesentlig ulempe for kapasitetsløpere som Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

– Det blir mindre forskjeller når det blir en fellesstart. Det er mye lettere å kunne gå i store grupper nedover, sier Johaug, som følgelig er enig med Iversen.

– Mer enn tungt nok

Klæbo er ikke like sikker på at teorien stemmer.

– Det er vanskelig å si, jeg har jo aldri gått den bakken sammen med noen, så jeg vet ikke hvordan det er å ligge bak der. Men jeg tror nok det kommer til å være mer enn tungt nok å bare henge med i det hele tatt, så det er vanskelig å si at jeg tror det er en fordel, sier Johannes Høsflot Klæbo

– Men det blir et nytt aspekt som vi må forholde oss til, og det håper jeg blir spennende for både oss og TV-seerne, sier han.