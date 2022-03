Kontroversiell Ruud-rival i nestenulykke: – Han gjør ting som jeg personlig ikke liker

Nick Kyrgios var nær ved å bli den første spilleren som slår Rafael Nadal i 2022, men etter å ha takket hverandre for kampen kunne det gått skikkelige ille.

For kampen ble dramatisk, men det ble også etterspillet.

Avdramatiserer situasjonen

Den australske stjernen kastet racketen hardt i bakken, slik at den spratt videre og skjøt fart mot grunnlinjen. En ballgutt måtte dukke for å forsikre seg om at han ikke ble truffet, noe Kyrgios likte dårlig å bli spurt om.

– Kastet jeg den i nærheten av ham? Nei. Den landet en meter foran foten min og fløy videre og traff ham nesten. Jeg er et menneske. Ting skjer. Den spratt åpenbart veldig uheldig, sa Kyrgios og kalte spørsmålet «helt utrolig».

KASTET RACKETEN: Nick Kyrgios sinne gikk utover racketen. Foto: CLIVE BRUNSKILL / AFP

Han hevder videre at racketen ble kastet tre meter unna ballgutten.

Men den tidligere Ruud-motstanderen har forsøkt å gjøre opp for seg i etterkant:

Foto: Skjermdump / Twitter

Hendelsen kan komme til å bli sett på. Nadal sier at han ikke kommer til å påvirke de som skal vurdere australieren.

– Jeg så det ikke, så jeg kan ikke ha en tydelig mening. Jeg var på min side av banen og så ikke sekvensen, sier Nadal, som strakk hendene i været og jublet til publikum da det klikket for motstanderen.

– Gjør ting jeg ikke liker

Nadal understreker at han har et godt forhold til alle konkurrenter, inkludert Kyrgios.

– Han gjør ting som jeg personlig ikke liker, men jeg respekterer det fordi vi er ulike typer og har andre oppfatninger, sier Nadal.

Han sikter blant annet til verdenstreer at Alexander Zverev gikk løs på dommertårnet med racketen for kort tid siden.

Han sier at det ikke nødvendigvis havner om nattens kamp, og han mener at Kyrgios hadde gode holdninger gjennom hele kampen. Likevel er det enkelte ting ved motstanderen han ikke er veldig begeistret for.

– Det er ikke sant at vi hater hverandre på grunn av ting som har skjedd. Jeg hater ham ikke i det hele tatt. Jeg liker ham som type, men det er klart at når man krysser noen grenser så endrer ting seg. Når man tillater spillerne å gjøre ting, så vet man ikke hvor grensen går. Det er en vanskelig sak, men fordi disse situasjonene skjer stadig oftere, så bør ATP revurdere ting.

Etter to svært jevne sett med tennis avgjorde Nadal kampen i det tredje, med 6-4.

Rafael Nadal møter det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz i semifinalen.