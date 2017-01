Kontroversiell regel gir bråk før VM: – En hån mot håndballen

I fjor introduserte IHF fem nye regler i håndball. En av reglene tillater lag å bytte ut keeper med en sjuende utespiller, slik at man spiller sju mot seks offensivt.

Den sjuende utespilleren behøver ikke å ha på seg noen keepertrøye eller vest, og dermed kan han brukes i mye større grad. Laget som bruker denne sjuende utespilleren kan med andre ord spille uten keeper. Bokstavelig talt med åpent mål.

Regelen, som også er kjent som 7-mot-6-regelen, er ikke blitt møtt med åpne armer i håndballmiljøet. Den sees på som veldig kontroversiell, og sammenlignes blant annet med å fjerne offsideregelen i fotball.

Norges landslagstrener Christian Berge, som er på plass i franske Nantes foran starten på håndball-VM, går ikke like langt i sin karakteristikk. Men trønderen legger likevel liten skjul på misnøyen.

– Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg ikke noe om regelen. Det er fordi håndballen er blitt kjedeligere å se på. Jeg er glad i fart, trykk og duellspill, og ikke at målvakten kaster ballen i mål, selv om det kan være moro for mange. Jeg ønsker gjerne at den skal bort igjen. Men jeg vet ikke om det kommer til å skje, sier han til NRK.

Regelen håndheves under VM i Frankrike, men skal likevel opp til diskusjon på IHF-trenermøtet denne uken. Berge bekymrer seg litt for hvordan regelen vil spille ut for Norges del.

KRITISK: Landslagstrener Christian Berge tror ikke den nye regelen vil overleve. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Mange har sagt at vi har en fordel over flere andre land her, ettersom vi ikke spilte OL og ikke er så slitne. Jeg ser litt annerledes på det. Det er de andre landene som var i OL som har en fordel, ettersom de fikk muligheten til å prøve seg på den nye regelen. Vi har ikke spilt med den ennå, og jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, innrømmer Berge.

Norges sjef understreker likevel:

– Vi har ikke fokus på regelen, eller bruker mye energi på den. De som styrer reglene får ta seg av det. Men det er stor misnøye, og jeg håper de hører på den misnøyen, sier Berge.

Hør alle Norges kamper direkte på NRK Sport og NRK P1 under håndball-VM!

Svensk legende: – De hadde bestemt seg

Flere andre markante skikkelser i håndballverdenen ønsker det samme som Berge. Ikke minst fordi prosessen som ledet opp til regelendringen mildt sagt var rotete fra IHFs side.

For før den nye regelen ble iverksatt, hadde IHF møter med topptrenere for å diskutere den. Blant disse trenerne var den svenske håndballegenden Staffan Olsson, som i dag er assistenttrener i Paris Saint Germain.

– De lot oss si vår mening om de andre reglene, men når det gjaldt 7-mot-6-regelen var det ingen større diskusjon. Det føltes som om IHF allerede hadde bestemt seg, sier Olsson til NRK.

Og påpeker:

– Jeg liker ikke regelen. Den gjør ikke håndball verken morsom eller attraktiv å se på.

På det samme møtet var den suksessrike islandske treneren, Gudmundur Gudmundsson, som ledet Danmark til OL-gull i Rio i fjor sommer. Han bekrefter Olssons versjon av saken.

LEGENDEN: Svenske Staffan Olsson (til høyre) stusser på at IHF ikke ville høre på trenerne før regelen ble iverksatt. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB scanpix

– Jeg var på det samme møtet, men jeg ble aldri spurt om min mening rundt denne regelen. Slik jeg husker det ble regelen ikke nevnt i det hele tatt. De spurte meg aldri om min mening før den ble introdusert, sier islendingen til NRK.

Christian Berge rister også på hodet over prosessen.

– Det var vel stolpe-ut, var det ikke? Sier trønderen med et skjevt smil.

Før han legger til:

– Det kommer stadig nye forsøk på regler. Man de kan kanskje prøve dem ut i nasjonale ligaer først, før man prøver det internasjonalt.

Også det europeiske håndballforbundet (EHF) er kritisk. Ifølge Ole Jørstad, som har et lederverv i forbundets utøvende komite, var det en dårlig prosess som ble ført fra IHFs side.

– Det var lite av våre innspill som det ble tatt hensyn til. IHF kjørte igjennom de nye reglene med sterk hånd uten god involvering av det vi kaller «fagmiljøet» i EHF, forteller Jørstad til NRK.

IHF forsvarer prosessen

IHF selv forsvarer den nye regelen. Ramon Gallegos, som leder IHF-gruppen som er ansvarlig for den nye regelen, forteller en annen versjon av saken.

– Reglene kommer etter mange diskusjoner med topptrenere og trenere på lavere nivå, og de har siste ord når det kommer til fremtiden for vår sport. For meg er det klart at det er trenerne som er ansvarlig for utviklingen og fremtiden til håndball, sier Gallegos til NRK.

Gallego er imidlertid lite snakkesalig når han blir spurt om kritikken fra blant annet Olsson og Gudmundsson.

– Jeg er ikke interessert i å svare andre folk innenfor håndball. Det kommer til å bli en evig diskusjon, med svar etter svar. Dette er ikke intensjonen til IHF, ellers ville vi diskutere med folk fra forskjellige nasjoner hver eneste dag.

Berge, Olsson og Gudmundsson er uansett ikke alene om misnøyen mot reglen. Samtlige herretrenere i eliteserien har svart NRK at de er imot.

Gjennomgangstonen var den samme: Håndballen ble mindre underholdende på grunn av den nye regelen, duellspillet vil dø ut, det samme vil offensivt forsvarsspill og kontringer, samt at det vil være liten straff hvis en spiller blir utvist fordi man kan bare sette inn en ny ved at keeper tas ut.

SLAKTER REGELEN: ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic mener den nye regelen er en hån mot håndballen. Foto: Sander Heggheim/NRK

ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic sier det slik:

– Det er en dårlig regel, og den gir ingen utvikling for håndballen. Det er en «Donald Duck-regel», som er en hån mot håndballen, sier han til NRK.

Tidligere landslagsprofil Kristian Kjelling, som i dag trener Drammen, mener selve underholdningen i håndballen står på spill.

– Den tar bort duellspillet som er morsomt å se på. Se hva som skjer i Danmark og Tyskland, hvor du har kamper med seks til ti mål i åpent bur, fordi det er ingen keeper i målet. Det er ikke underholdende. Det går mot hva vi er vant til, og jeg syns det er for mye endringer nå. Det er ikke slik at folk i dresser skal avgjøre fremtiden til håndballen, sier Kjelling til NRK.

Ramon Gallego hos IHF ønsker ikke å gå inn på diskusjoner om hvordan regelen påvirker håndballspillet. Istedenfor henviser han til lederen av IFHs trenerutvalg, Dietrich Spate. Spate på sin side har ikke svart på gjentatte henvendelser fra NRK.

Gallego bekrefter likevel at trenere vil bli hørt når de nye reglene skal evalueres.

– 7-mot-6-regelen vil bli diskutert på det neste IHF-trenermøtet, som holdes i Paris i starten av verdensmesterskapet i håndball. Det vil være en god anledning for trenerne å komme med sine synspunkter, sier han.

Det er likevel ikke alle som er entydig kritiske til den nye regelen. Tidligere landslagstrener for det norske kvinnelandslaget, Marit Breivik, mener regelen må få tid til å gro seg litt til før man avskriver den helt.

POSITIV: Marit Breivik mener den regelen må få litt mer tid på seg. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Regelen trenger litt tid for å utvikle seg. Hvis den ikke virker, så kan man bare gå tilbake til den gamle regelen. Men håndballen trenger nye regler, og det meste handler om å teste og planlegge tilstrekkelig før man innfører dem, forteller hun til NRK.

Hun tror likevel at IHF med hell kunne brukt litt mer tid i prosessen.

– For meg høres det ut som de stresset litt. De burde forberedt den mer, før de tok den i bruk, sier Breivik.

Myrhol: – Mine tanker er litt todelt

Landslagsspiller Bjarte Myrhol er heller ikke kun negativ, men har samtidig litt egoistiske grunner til å være positiv.

– Mine tanker rundt regelen er litt todelt. For den gjør det egentlig ganske behagelig å være strekspiller. Fordi man unngår å bli dekket opp. Så jeg er litt glad for den, for min posisjon på banen. Men for tilskuerne, så synes jeg den er negativt. Jeg tror derfor ikke den kommer til å overleve, sier han til NRK.

PS! Norge åpner VM mot Polen førstkommende torsdag klokken 20.45. Du kan høre alle kampene direkte på NRK Sport og NRK P1. Øvrige motstandere i gruppen er: Frankrike, Russland, Brasil og Japan.