Kontroversiell 21-åring med superløp – så avslørte hun gråtende sitt personlige drama

– Familien har holdt meg på jorda. Dette året har vært galskap for meg. Jeg mistet min biologiske mor i forrige uke, og jeg er fortsatt her, sa en gråtende Richardson i intervjuet på NBC tidlig søndag morgen, norsk tid.

Da hadde hun akkurat vunnet finalen i det amerikanske OL-uttaket på 100-meter. Etter at 21-åringen løp på spektakulære 10,64 i semifinalen, snakket mange om mulig verdensrekord i finalen.

Etter en dårlig start, måtte Richardson nøye seg med 10,82. Det holdt likevel til seier og da tok følelsene overhånd.

Med TV-kameraene på slep fant hun veien opp til bestemor på tribunen. Det ble en lang og synlig følelsesladet klem.

Så stilte hun til intervju med NBC – og slapp nyheten om at hennes biologiske mor, som forlot henne i barndommen, døde i forrige uke.

OL-FEIRING: Sha'Carri Richardson slapp med skrekken etter en svak start i finalen og er klar for sitt første internasjonale mesterskap. Foto: Chris Carlson / AP

– Uten dem, ikke noe meg

Da måtte reporteren dobbeltsjekke at han hadde oppfattet riktig. Det hadde han.

– Ja, og jeg er fortsatt her. Min biologiske mor gikk bort, men jeg valgte å fortsette å jakte mine drømmer. Ingen vet hva jeg går igjennom. Dere ser meg på banen med det pokerfjeset jeg kler på meg, sa Richardson mens tårene trillet.

– Ingen andre enn familien og treneren vet hva jeg går igjennom på daglig basis, og jeg er takknemlig. Uten dem, er det ikke noe meg. Uten bestemor, ville det ikke være noen Sha’Carri Richardson. Familien min er alt. Uten dem, er jeg ferdig.

Scenene som utspilte seg vil gå inn som en del av historien om friidrettens nye superstjerne. For det er akkurat det Sha'Carri Richardson er.

Med 10,64 i natt (rikig nok i for mye medvind), er hun allerede den fjerde raskeste kvinnen gjennom tidene. I tillegg har hun gjort seg bemerket utenfor banen.

Richardson er like kontroversiell som hun er rask.

DEN NYE STJERNA: Sha'Carri Richardson sørger for at ingen går glipp av hennes tilstedeværelse. Foto: Steph Chambers / AFP

Tok æren for veteranens superløp

«My granny told me to kick ass so nobody is safe !!!!!»

Fritt oversatt til godt norsk: «Bestemor ba meg gi dem et spark i ræva, så ingen er trygge».

Det var beskjeden hun la ut på Twitter før Diamond League-åpningen i Gateshead tidligere i sesongen.

Og kanskje er selv ikke Florence Griffith-Joyners tilsynelatende uslåelige verdensrekord på 100-meter lenger trygg.

16. juli 1988 løp Griffith-Joyner på smått surrealistiske 10,49 under det amerikanske uttaket til OL i Seoul. Det nærmeste noen har kommet, er 10,63 – som faktisk både Shelly-Ann Fraser-Pryce og Blessing Okagbare (i for mye medvind) har gjort i løpet av denne måneden.

Etter det historiske løpet veteranen Fraser-Pryce gjorde, rykket Richardson relativt ubeskjedent ut med følgende melding: «Min tilstedeværelse i friidretten får historie til å skrives, ingen grunn til å takke.»

Ba om respekt

For mange er kanskje Richardson likevel fortsatt et ubeskrevet blad. Det får koronapandemien ta skylda for. Gjennombruddet kom nemlig 8. juni 2019. Da satte hun juniorverdensrekord på både 100 og 200 meter.

Siden den gang har friidrettsinteressert blitt relativt godt kjent med Sha'Carri Richardson, blant annet gjennom mange og sterke meldinger i sosiale medier.

FARGERIK: Stadige endringer i hårfarge er ett av Sha'Carri Richardsons kjennetegn. Foto: Harry How / AFP

«Put some respect on my name» er et av budskapene som går igjen. Hun ber om respekt, og i forbindelse med den allerede nevnte Diamond League-åpninga utdypet hun i et intervju med The Guardian:

– Jeg synes ikke jeg er blitt vist respekt ennå, sa hun.

– Når jeg løper på en tid, prøver alltid noen å finne noe. Det er «bare raskt til å være amerikaner», eller jeg er «rask fordi jeg er ung». Jeg føler det alltid er en unnskyldning for min suksess

Prøvde å ta sitt eget liv

Gjennom intervjuer har også bakgrunnshistorien kommet fram. Hun har selv fortalt om hvordan hun ble forlatt av moren i barndommen og om selvmordsforsøk da hun gikk på high school. Hun går i terapi for å holde de mentale utfordringene i sjakk.

– Gjennom pandemien har jeg hatt kontakt med terapeut gjennom Zoom og tekstmeldinger hvis jeg trenger å snakke. Han kommer med litt taktikk og råd som hjelper meg, fortalte hun i et intervju med Team USA i fjor.

LEGENDEN: Slik feiret Florence Griffith-Joyner under OL i Seoul i 1988. Foto: DIETER ENDLICHER / AP

ARVTAKEREN: Slik feiret Sha'Carri Richardson juniorverdensrekorden i 2019. Foto: Eric Gay / AP

Tilbake til 8. juni 2019: 10,75 og 22,17 var ikke bare nye juniorverdensrekorder, men også den nest raskeste 100+200-dobbelen som er gjort på én dag. Bare den jamaicanske legende Merlene Ottey har gjort det raskere.

På bildene fra studentmesterskapet i Texas minnet Richardson forbløffende mye om den avdøde innehaveren av de udødelige verdensrekordene på 100 og 200 meter, Florence Griffith-Joyner. Ikke bare på grunn av den raske løpingen, men også på grunn av de karakteristiske lange neglene og måten å krysse målstreken på.

Samtidig begynte eksperter å snakke om at supertalentet faktisk kan nærme seg rekordene ingen kan slå.

Vil skrive historie – hver gang

2020-sesongen er knapt verdt å nevne. Pandemien tok den. 20. august forbedret hun likevel sin personlige rekord på 200-meter til 22 blank og viste at utviklingen ikke har stoppet opp.

HAR ADVART: Sha'Carri Richardson har i to år gitt beskjed om at historie skal skrives hver gang hun går på banen. Foto: Patrick Smith / AFP

Det har også innledningen på 2021 vist. 10. april sesongåpnet hun med 10.72 på 100 meter. En personlig rekord som gjorde henne til den sjette raskeste kvinnen i historien.

9. mai løp hun 10,74 i semifinalen og 10,77 i finalen i Golden Games i Walnut, California.

Med det ble hun den tredje i historien til å løpe under 10,8 to ganger på én dag. Bare verdensrekordholder Griffith-Joyner og Shelly-Ann Fraser-Pryce (to OL-gull, sju VM-gull) hadde gjort det før.

– Hver gang jeg går på banen ønsker jeg å skrive historie. Hver gang jeg går på banen skal være utrolig. Alle får bare holde øynene åpne, varslet Richardson.

HEVDET SIN USKYLD: Dennis Mitchell, her bak ryggen på Carl Lewis med armene over hodet, ble dopingdømt til tross for en kreativ bortforklaring. Foto: Dennis Paquin / Ap

Treneren tatt for doping, skyldte på øl og sex

Sha'Carri Richardson har også allerede måttet tåle kritisk søkelys etter å ha valgt Dennis Mitchell som trener. Mitchell har både OL- og VM-gull på 4x100 meter stafett.

I tillegg til medaljene, har Mitchell også en dopingdom. I 1998 ble han utestengt i to år på grunn av høye testosteronverdier. Mitchell bedyret sin uskyld, ifølge The Guardian med følgende forklaring: Han drakk fem flasker øl og hadde sex med kona minst fire ganger.

Den holdt ikke overfor Det internasjonale friidrettsforbundet.

I forbindelse med løpet i Gateshead, konfronterte The Guardian henne med trenervalget.

– Ingen av dere trenger å bekymre dere for at jeg havner i dopingsituasjoner. Jeg støtter ham 1000 prosent, svarte 21-åringen.

Nå er hun altså klar for OL i Tokyo. I løpet av sommeren vet alle hvem Sha'Carri Richardson er.