VM-ankermannen vraket

Vetle Sjåstad Christiansen, som gikk ankeretappen da Norge tok VM-gull for to uker siden, får ikke gå morgendagens verdenscupstafett i Nove Mesto. I stedet for Christiansen kommer Johannes Dale inn på det norske stafettlaget. Sturla Holm Lægreid går første etappe, Johannes Dale går andre, Tarjei Bø tredje og Johannes Thingnes Bø går ankeretappen.