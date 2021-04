De siste dagene, mens klubb etter klubb har trukket seg fra superligaen, er det én setning ligaens initiativtaker Florentino Pérez har gjentatt hver gang han har snakket med pressen.

– Det står klart i kontrakten at man ikke kan trekke seg ut, sa Pérez til radioprogrammet El Larguero torsdag morgen.

To dager tidligere sa han omtrent det samme, også da under det samme radioprogrammet:

– Kontrakten til superligaen er bindende. Ingen kan forlate den. Alle klubbene signerte kontrakten forrige lørdag.

Superligaens leder Florentino Perez har på ingen måte gitt opp å starte den omstridte ligaen. Foto: Manu Fernandez / AP

Pérez, som er president i Real Madrid, skulle etter planen være lederen av hele superligaen. Utsagnene hans er oppsiktsvekkende, all den tid ti av de 12 klubbene som skulle spille i superligaen nå har sagt at de trekker seg. Bare to er igjen: Barcelona og Real Madrid.

Men Pérez insisterer fortsatt på at superligaen ikke er død, og om det han sier faktisk stemmer, kan sagaen om ligaen og de 12 klubbene være langt fra over.

De 12 klubbene som starter superligaen Ekspandér faktaboks Manchester United

Manchester City

Liverpool

Tottenham

Arsenal

Chelsea

Barcelona

Real Madrid

Atlético Madrid

Inter Milan

AC Milan

Juventus Det er varslet at tre andre klubber også skal delta, og da vil det totale antallet bli 15 klubber. Fem plasser ekstra vil være åpne for andre lag som får sjansen til å delta.

Tror det finnes en streng kontrakt

Man vet svært lite om kontrakten de 12 klubbene skal ha inngått, men ifølge The Times skal de ha bundet seg til superliga-formatet i hele 23 år fremover.

Advokat og spesialist på idrettsjuss, Kenneth A. Leren, tror Pérez snakker sant når han sier at det finnes en kontrakt som gjør det svært vanskelig for klubbene å komme seg ut av superligaen.

Kenneth A. Leren, her under tida som sportssjef i Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Han sier også at det er fullt mulig å skrive kontrakter som ikke gir noe rom for å trekke seg ut.

– Jeg la merke til at han sa akkurat det der også da superligaen ble annonsert første gang, og så har han gjentatt det nå. Jeg kjenner ikke detaljene i kontrakten eller hvordan den er utformet, men jeg vil tro man har vært ganske nøye på å låse mulighetene for å trekke seg ut av dette, på generelt grunnlag, sier Leren.

Advokaten tror det er nettopp derfor mange av klubbene har vært svært vage i pressemeldingene de har sendt ut om at de vil ut av superligaen.

For eksempel Juventus og Milan, som ikke uttalte at de faktisk trekker seg fra ligaen, men brukte ord som at de nå har «lyttet til fansen». Andre har brukt formuleringer om at de nå forbereder dokumenter og en prosess på å trekke seg.

– Det også tyder på at det er ikke bare å trekke seg, sier Leren.

Sjelden har fotballfans vært så enige om noe som superligaen: Den vil de ikke ha. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Kan bli dyrt

Fans over hele verden har protestert mot superligaen. Leren beroliger dem som nå blir redde for at klubbene kanskje ikke kommer seg ut av kontrakten.

Han sier at det som regel finnes smutthull, men at det fort kan bli svært dyrt for klubbene.

– Jeg la merke til at Pérez har sagt at man åpenbart opererer med en såkalt konvensjonalbot, som vi kaller det i norsk terminologi, som er at man må betale en erstatning eller kompensasjon hvis man trekker seg ut. Det tyder på at her er det en åpning for å gå ut, men at det er knyttet en straff til om man gjør det, og at det kan gi økonomiske konsekvenser, sier Leren.

Real Madrid er framleis ein del av superligaen, skal vi tru presidenten til klubben Perez. Foto: Jose Breton / AP

Han tror imidlertid det kan tale til klubbenes fordel at så mange av dem er samstemte om å trekke seg.

– Hadde det vært bare én eller to, så ville jeg trodd at dette hadde blitt en sak hvor de få som trakk seg ut ville blitt forfulgt rettslig, men her er det et overveldende flertall, og det vil kunne ha betydning for konsekvensene, sier han, og legger til:

Pérez, her fotografert på vei for å delta på radioprogrammet El Larguero, som foreløpig er det han har uttalt seg mest til. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

– Men det kan bli en rettslig prosess nå også. For eksempel hvis det er etablert et selskap som heter superligaen, så kan det selskapet ha krav mot dem som har gått ut. Men igjen, det blir spekulasjoner når man ikke kjenner kontrakten eller måten de er organisert på.

– De tar feil

Hva som egentlig skjer fremover, er fortsatt uvisst. Pérez og de andre initiativtakerne har vært svært sparsomme med informasjon om detaljene rundt superligaen.

Pérez ser også ut til å tro at nettopp dette var en skjebnesvanger feil.

– Kanskje vi ikke forklarte superligaen godt nok, men de ga oss heller ikke muligheten til å forklare det, sa han i radiointervjuet torsdag morgen.

Pérez fortsetter uansett med å insistere på at prosjektet ikke er over, og at klubbene fortsatt ikke har fjernet seg selv fra superligaen ennå.

– De tar feil, sier Pérez om alle som tror prosjektet allerede er dødt.