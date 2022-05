Konkurrentene reagerte kraftig – nå er OL-hemmeligheten bannlyst

– Det var verdt det, gliser Kristian Blummenfelt.

Konkurrentene gjorde store øyne da de så hva Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes hadde gjort med syklene før OL-konkurransen. Styret pekte nesten rett til værs.

Andre utøvere tok bilder av dem og ønsket dem bort allerede da. Norge fikk imidlertid bekreftet at de nye bøylene ikke brøt med reglene.

Den nederlandske produsenten av styret, Speeco, fant ut at de kunne gjøre betydelige modifiseringer uten å havne på feil side regelverket.

Avviser lureri

– På grunn av en ordfeil, kunne vi flippe bøylen mye mer opp, så vi kom der med ganske aggressive bøyler. Det var jo innenfor regelverket, så de kunne ikke ta oss på det da. Men nå har de endret regelverket for året, sier Blummenfelt til NRK.

– Lurte du systemet?

SMÅ FORSKJELLER: Kristian Blummenfelt forklarer NRK hvor mye de små detaljene utgjør når de blir mange nok. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det var ikke jeg som lurte systemet, men systemet var laget for å få et smutthull på bøylene. Man må skrive det riktig for å få det riktig, sier Blummenfelt med et lite glimt i øyet.

Og når ting ikke ble skrevet slik det trolig skulle vært, kunne de norske gutta montere et nytt styre som både gjorde det tryggere å sitte på sykkelen og bedret sittestillingen.

Han dro nytte av bøylene i to konkurranser: OL i Tokyo og VM-finalen i Edmonton. Blummenfelt stakk av med seieren i begge. 20.000 kroner gikk til spille, men han er likevel strålende fornøyd med avkastningen på investeringen.

– Det ble to av to, det, gliser Blummenfelt.

AGGRESSIV INNRETNING: Kristian Blummenfelt (midten) med styret som peker mye brattere oppover enn det de utenlandske konkurrentene hadde under OL-triatlonet i Tokyo. Foto: Lise Åserud / NTB

Gustav Iden ble nummer åtte i OL, 56 sekunder bak vinneren, mens Casper Stornes plasserte seg på en 11.-plass.

Iden fleipet med at han håpet de ville bli forbudt i etterkant, slik at konkurrentene ikke kunne kopiere den 3D-printede nyvinningen. Nordmannen fikk viljen sin.

«Rekordforsøk» neste

Da Blummenfelt løp inn til VM-gull under ironman-konkurransen i St. George i Utah, for litt mer enn en uke siden, var det selvfølgelig med helt andre bøyler. OL-våpenet var uansett ikke tilpasset sykling i 180 kilometer.

Nordmannen er klar på at utstyret bare kan gjøre deg litt skarpere i konkurranse. Motoren må være på plass for å holde pedalene i gang.

Neste mål for den ferske verdensmesteren er å komme seg i mål på ironman-distansen på under syv timer. Om snaut tre uker får han hjelp fra to svømmere, syv syklister og én løper til å klare det i konkurranse mot to ganger olympisk mester Alistair Brownlee.

TILBAKE I TRENING: Kristian Blummenfelt er i Bergen en kort periode for å lade opp til rekordforsøket i Tyskland. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Ironman består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42195 meter løping.

Arrangementet som finner sted like nord for Dresden i Tyskland er inspirert av Eliud Kipchoges maratonløp på under to timer, der blant annet Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen var i aksjon som harer.

PS! Blummenfelt innehar verdensrekorden på 7.21.12 timer på en ironman-distanse. Den vil bli stående som offisiell rekord uavhengig av tiden i det kommende løpet. Det er ikke lov med fartsholdere i et offisielt ironman-løp.