Konkurrentene om Warholm: – Han er «crazy»

– Han er en spesiell gutt. Jeg vet ikke hvor han tar energien sin fra. Man kan se det i øynene hans. Han er en «crazy guy», du vet, på en positiv måte, sier Rasmus Mägi og gliser bredt.

Estlenderen så hvordan Warholm tirsdag kveld kontrollerte seg rolig inn til torsdagens finale på 400 meter hekk, og er ikke overrasket.

Rasmus Mägi ser ikke helt for seg at han skal slå Karsten Warholm i EM. Foto: Cal Sport Media / SipaUSA

Mägi skal selv løpe i finalen, men han er klar på hvor gullet mest trolig kommer til å havne: Hos Karsten Warholm.

– Han er favoritten. Den som har lyst til å vinne over ham, åh, det blir tøft. Men det er det som inspirerer oss andre gutta også. Jeg ønsker ham alt godt i finalen. Forhåpentligvis blir blir det en rask en, sier Mägi.

Ritualene vekker oppsikt

Onsdag gjør Warholm et «sidesprang» når han løper semifinale på 400 meter flatt i EM, noe han selv spår blir knalltøft. Men det er stadig hekke-finalen på torsdag som er aller viktigst.

Irske Thomas Barr tror heller ikke noen andre har sjans på hekkeløpet dersom alt klaffer for Warholm.

– Karsten kommer til å gjøre det utrolig tøft for oss, for i Europa dominerer han. I semifinalen tipper jeg han så vidt kom opp i gir, og bare cruiset rundt. Men i en finale kan jo alt skje, da, uten at jeg egentlig tror noe annet enn at han tar det, sier Barr med et smil.

Det er bare et par sesonger siden Warholm begynte å satse på 400 meter hekk. Før det var han mest av alt tikjemper. Men etter inntoget i hekkesporten har han både blitt verdensmester og den som styrer showet.

Warholm gjør gjerne ablegøyer, som her da han tøyset med det kjente Skrik-ansiktet han gjorde da han ble verdensmester. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Mägi sier at spesielt Warholms ritualer før start har vakt oppsikt blant konkurrentene.

Nordmannen har som kjent gjort det til en vane å gire seg opp med å slå seg selv i ansiktet og brøle høyt.

– Den energien og drivkraften han har før løpene er det jeg mener når jeg sier han er en spesiell gutt. Det han gjør er utrolig krevende og tar mye krefter for kroppen og hodet. Det er så interessant å se hvordan han håndterer løpene i mesterskap, og også resten av året, sier Mägi.

– Det inspirerer?

– Ja, veldig, sier Mägi.

– Ekstremt god konkurransemann

22 år gamle Warholm er yngre enn storparten av sine konkurrenter, inkludert Barr og Mägi, men begge sier likevel at de lærer mye av nordmannen.

– Han er en ekstremt god konkurransemann. Om så han løper nesten helt for seg selv, noe som kan være veldig tøft, så er det enkelt for ham. Han har så mye energi, og bare det at han skal løpe både 400 meter hekk og 400 meter flatt... Det er ikke mange som ville gjort det. Hatten av, han er tøff, sier Barr, før han lattermildt legger til:

– Jeg er må si jeg er glad han skal løpe 400 meter flatt også, for da blir han kanskje litt sliten. Kanskje det blir mulig for oss andre å slå ham.

Warholm har den beste tiden av de som starter finalen på 400 meter hekk i EM. De aller beste konkurrentene hans er ikke fra europeiske land.

Yasmani Copello (t.v) er regnet som en av få som kan slå Warholm. Men Thomas Barr (t.h) har liten tro på at det skjer. Foto: MICHAEL DALDER / Reuters

– Helt galskap

På bare ett år har Dimna-løperen forbedret tiden sin med over halvsekundet, og i sommer satte han ny, norsk rekord på 47,65.

Den ungarske konkurrenten Maté Koroknai sier fremgangen nesten ikke er til å tro.

– Det er helt utrolig. Hele fjoråret hans var utrolig, og det at han har greid å forbedre seg nesten et helt sekund er bare helt galskap. Jeg er veldig glad for at en europeisk løper er så god, for det er så bra for europeisk friidrett, sier han, og understreker:

– Jeg tror ikke han blir slått. Ikke på hekkene, i alle fall.

Et navn å se opp for i EM er Yasmani Copello. Tyrkeren vant EM for to år siden, og mener selv han er favoritt i finalen.

– Jeg sier meg, for jeg vant i Amsterdam. Jeg er forberedt til denne konkurransen, og jeg er klar. Nå kan jeg ikke vente med å løpe finalen, sier han til NRK.

Copello har imidlertid ikke like gode tider som Warholm med seg inn i EM.