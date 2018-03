– Det har vært vondt og mye smerte. Jeg tapte mye trening. På toppen av det har jeg en forkjølelse. Det har jeg fortsatt, for så vidt, sier Edvald Boasson Hagen til NRK, på plass i sykkelkirken i Roeselare.

Han forbereder seg til den 102. utgaven av Flandern rundt, kanskje det aller største endagsrittet å vinne. Sesongoppkjøringen har ikke vært optimal. I januar måtte galleblæra fjernes etter magesmerter over lengre tid. I jula slet han med en lungebetennelse, og på toppen av det hele har han slitt med sykdom.

– Han startet sesongen en måned senere enn sine konkurrenter. Men på onsdag så vi at han er i stand til å gjøre ritt harde. Det er et godt tegn, og jeg regner med at han kjemper i toppen, sier Jean-Pierre Heynderrickx, sportsdirektør i Dimention Data.

SPORTSDIREKTØR: Dimention Datas sportsdirektør Jean-Pierre Heynderrickx har troen på Hagen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Kan vinne

Hagen har vist tegn til storform, særlig da han hang med helt til finalen av Dwars door Vlaanderen onsdag. Den gangen var han ikke helt med i spurten, men han syklet til en respektabel fjerdeplass.

– Jeg føler jeg har blitt bedre for hvert løp jeg har kjørt nå. Det er godt å være tilbake, meldte han etter fjerdeplassen.

– Henger du med i de rittene, er du en av kandidatene som kan vinne Flandern rundt, sier Alexander Kristoff.

– Prestasjonene hittil har vært bra, så han har en god sjanse til å vinne i helgen. Det er ingenting som er mer prestisjefullt enn å vinne Flandern rundt, sier Jim Ochowicz, sportsdirektør i BMC.

Hør Flandern rundt på NRK sport søndag fra kl. 14.03.

– En drøm

Foran Flanderen rundt er Peter Sagan (Bora–Hansgrohe) og Greg van Avermaet (BMC) de to store favorittene. Fjorårsvinner Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) vil garantert også ha et ord med i laget. I fjor endte Hagen på 22. plass, over to minutter bak Gilbert.

Kan forspranget være spist opp tross lungebetennelse, galleblæreoperasjon og sykdom? Ja, mener han selv.

– Det hadde ikke vært overraskende. Men om jeg vinner blir jeg utrolig glad og lettet. Det er jo en drøm, sier Hagen til NRK.