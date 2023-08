Kongetelegram til Warholm

- Gratulerer med overbevisende løp i Budapest i kveld. Jeg sender mine hjertligste gratulasjoner med gullmedaljen og som verdensmester for tredje gang på 400 meter hekk. Harald Rex.

Det kunne Karsten Warholm lese opp for NRK dagen etter triumfen på 400 meter hekk. Han har møtt Kong Harald flere ganger og satte pris på gratulasjonen.

– Bra mann! Jeg takker for det, var første reaksjonen til Warholm som fortsatte.

– Jeg blir veldig stolt når jeg får disse. For personlig så legger jeg mye ære i representere landet mitt. Jeg føler jeg at jeg gjør en innsats og forsøker å være en god ambassadør for Norge. Da er det hyggelig å få anerkjennelse av en jeg respekterer så høyt som Kongen.