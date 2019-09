Kongen har forlatt tronen

Den umiddelbare følelsen er som et lite slag i magen. Mannen både Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen har kjempet mot i kampen for sammenlagtseieren, men ikke lyktes slå, kommer heller aldri til å bli slått.

Etter åtte sammenlagtseire på rad – soleklar rekord – er Marcel Hirscher ferdig i skisporten.

Noen utøvere setter så dype avtrykk i sin sport at de vil være en evig referanse for alle som kommer etter. Wayne Gretzky, Tiger Woods, Babe Ruth, Michael Jordan, Ole Einar Bjørndalen og Ingemar Stenmark – eksemplene er mange på utøvere som har blitt udødelige symboler i sin idrett.

Et slags «før og etter».

Marcel Hirscher er uten tvil blant dem.

Det er blitt sagt at dersom Marcel Hirscher peker på en fjellside, og sier han vil trene der, står østerrikerne i kø for å kappe skog og preparere løype dagen derpå. Det er nok en overdrivelse, men nasjonens yndling har en ryggdekning få andre utøvere er forunt.

Mellom slalåmklassikerne Kitzbühel og Schladming ønsket verdenseneren å bruke den inneklemte dagen mellom rennene til å forberede seg på flomlyset som ventet i den gamle VM-bakken. Den ikke-belyste treningsløypa lyste opp den kvelden, takket være østerrikske tråkkemaskiner parkert side om side – alle med flomlysene rettet mot løypa.

Det er vel sånn når man har åtte sammenlagtseire, sju verdensmestertitler, to OL-gull og 67 verdenscupseire. I nasjonalidretten.

For meg personlig vil året 2013 alltid være spesielt når det kommer til min beundring av Marcel Hirscher. Sesongen jeg for alvor innså hva unikumet fra Annaberg virkelig er laget av.

Med verdensmesterskapet lagt til østerrikske Schladming, var alpinsporten hjemme – med alt av stemning, følelser, press og forventninger som kan følge med. Suksess var ikke en drøm – det var et krav, og Østerrike mislyktes.

Siste dag i mesterskapet stod herrenes slalåm på kalenderen: Østerrikes siste sjanse til en verdensmester på hjemmesnø i 2013. Det var en gullmedalje som var bestilt av folket, men som i lys av katastrofale resultater var en nødvendighet. I sentrum av alt stod en da 24 år gammel Marcel Hirscher.

For meg er nok dette årets prestasjon av en idrettsmann uansett idrett. Selvfølgelig ledet han etter førsteomgang, og stod alene igjen på toppen i finalen. Foran ham ventet mesterskapets siste svinger ned til den østerrikske gryta som kokte 216 høydemeter under ham.

Marcel Hirscher leverte forrykende, og ble Østerrikes redningsmann. Folkehelt. Verdensmester.

REDDET ØSTERRIKE: Her tar Marcel Hirscher VM-gull i slalåm på mesterskapets siste dag i Schladming. Du trenger javascript for å se video. REDDET ØSTERRIKE: Her tar Marcel Hirscher VM-gull i slalåm på mesterskapets siste dag i Schladming.

Som lidenskapelig glad i alpinsporten er det spesielt å ikke ha noen dyp relasjon til bragdene Ingemar Stenmark stod for på 1970- og 80-tallet. Til det er jeg for ung.

Jeg har ingen minner av hvordan hans dominans herjet alpinsirkuset, hvordan hans beskjedne og jordnære personlighet rekrutterte fans over hele Europa, og hvordan han som idrettsmann fikk en hel nasjon til å stoppe opp hver gang han skulle kjøre på ski. Det har lenge vært et savn, det å ikke fullt ha opplevd tidenes skikjører.

Eller kanskje har jeg det.

Fra første seier i Val d’Isere i 2009 til den siste 29. januar 2019 foran hjemmepublikum i Schladming. Marcel Hirscher har dekorert et tiår med sin dominans og står igjen som et vinnersymbol for en alpinfrelst skinasjon.

Få, kanskje om noen, er mer detaljfokusert. Ukentlige besøk hos egen skifabrikk, der han stiller nye krav like ofte som besøkene. Kun perfeksjon er godt nok, og bare det neste paret kan være perfekt.

NØYE: Dette var Marcel Hirschers ski før OL i 2018. Her tok han gull i både storslalåm og kombinasjonen, men kjørte ut i slalåm. Du trenger javascript for å se video. NØYE: Dette var Marcel Hirschers ski før OL i 2018. Her tok han gull i både storslalåm og kombinasjonen, men kjørte ut i slalåm.

Det kontinuerlige jaget etter detaljer tilhører ikke bare forberedelsene, men er i motsetning til andre en besettelse også i konkurranse. Der noen alpinister er tvunget til å bruke alt fokus på oppgavene som venter, og sette sin lit til utstyr valgt ut foran konkurranse, er Hirschers kapasitet så mye større. Et rikt antall ski, støvler og oppsett er bestandig tilgjengelig gjennom konkurransen, og valget kan tas bare minutter før han kaster seg ut fra starthuset.

Med både råskap og profesjonalitet til fingerspissene har unikumet Hirscher hentet frem det lille ekstra i kamp med konkurrentene uansett vær og forhold.

En magiker på ski – uten brems, uten frykt, og bestandig med full risiko.

Svenskens rekord slo han aldri, og Stenmark vant med større marginer enn østerrikeren har vært i nærheten av. Men hvorvidt Marcel Hirscher eller Ingemar Stenmark er tidenes beste skikjører, er ikke så viktig for meg. Privilegiet som følger med å nyte øyeblikk servert av sportens største giganter stikker dypere enn behovet for å slå fast hvorvidt den ene er bedre enn den andre. Og Hirscher har levert mange. Det ekstreme konkurransemennesket, med all sin fysikk, skiferdigheter, profesjonalitet og karisma har vært en glede brettet utover et tiår tett på sporten.

86: Ingemar Stenmark dominerte alpinsporten gjennom 1970- og 80-tallet. Her under sin siste verdenscuphelg i 1989 i Japan, hvor han ble takket av. Foto: SHIZUO KAMBAYASHI / Ap

Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal og nå: Marcel Hirscher. Alle har de gjort sitt blant verdens beste skikjørere. Å si at alpinsporten ikke er fattigere når sesongen tar til uten dem om sju uker er ren løgn. Noen av tiårets største alpinstjerner – ja, faktisk historiens – har takket for seg.

Men alpint har følt tomhet før. Som etter endt renn i japanske Shigakogen tilbake i 1989. Den gang var det Ingemar Stenmark som hadde kjørt sine siste svinger i verdenscupen.

Nye storheter vil komme. Nye historier, og nye rekorder.

For én ting er sikkert: Uten Marcel Hirscher står tronen tom.

La neste kapittel begynne.