Klæbo reiser til Lahti og Falun

Før jul var Johannes Høsflot Klæbo klar på at han satte helsen først og åpnet for å droppe VM i Oberstdorf i februar og mars.



Men at Klæbo planlegger for verdensmesterskapet må det ikke herske tvil om.



Nå sier sprintlandslagstrener Arild Monsen at 24-åringen kommer til å stille under verdenscupen i Lahti (23.-24. januar) og Falun (29.-31. januar).



– Den planen om å gå der består, sier Monsen.



Han legger til at landslaget har charterfly, slik som til verdenscupåpningen i Ruka, når de reiser til Lahti. Over grensen til Falun kjører landslagsutøverne bil.

For Klæbo er Lahti-helgen viktig med tanke på å kvalifisere seg til 30 kilometer med skibytte i VM. Første mulighet til å imponere på distansen kommer riktignok under NM i Granåsen om snaue to uker. Etter 30 kilometeren i Lahti tar landslagsledelsen ut laget til den øvelsen.

I Falun skal Norges sprint-ess først og fremst måle krefter mot resten av verdenseliten i nettopp sprint.