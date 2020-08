Kongen abdiserer snart. Det er der Ødegaard kommer inn i bildet

Alle konger trenger en arvtaker.

Det er delvis derfor Zinédine Zidane har hentet Martin Ødegaard tilbake til Real Madrid.

Drømmen om en plass på A-laget er blitt virkelighet for 21-åringen. Da han spilte for Real Madrids reservelag som tenåring, flommet A-laget over av stjerner.

Nå er situasjonen en helt annen. Zidane har kalt Ødegaard tilbake akkurat idet Luka Modrićs regjeringstid går mot slutten.

Det betyr at Ødegaard kan bli kongens arvtaker.

Et pragmatisk trekk

Om det vil skje, kommer an på prestasjonene til Ødegaard og Modrić denne kommende sesongen.

Men muligheten for en fast plass i førsteelleveren er der utvilsomt.

Zidane har ikke hentet Ødegaard tilbake for at han skal slite benken. Real Madrid hadde en muntlig avtale med Real Sociedad om at drammenseren skulle bli der på lån i to sesonger.

Det at Real Madrid nå har brutt avtalen, sier litt om hvor sterkt Zidane ønsker ham tilbake.

Trekket er delvis pragmatisk. Koronaviruset har rammet økonomien til selv de største klubbene i Europa. I april måtte Real Madrid be spillerne om å ta midlertidige lønnskutt på mellom 10 og 20 prosent.

Derfor har Real Madrid-president Florentino Pérez sagt at de ikke kommer til å kjøpe noen store stjerner i sommer.

– Situasjonen er veldig alvorlig, har Pérez sagt.

Dessuten scoret Real Madrid kun 70 ligamål på 38 kamper vei til ligatittelen denne sesongen. De trenger friskt blod og mer kreativitet, men har lite penger.

Hvorfor ikke da benytte seg av en talentfull spiller som de allerede eier?

Høy belastning

En annen faktor er det tette kampprogrammet som venter.

Denne kommende sesongen begynner La Liga 12. september og slutter 23. mai, et uvanlig kort tidsrom. Spillerne trenger pause siden denne sesongen ble ferdig så sent, men de må bli ferdige i tide til EM neste sommer.

I tillegg skal Real Madrid spille i mesterligaen og den spanske cupen. Som vanlig har de ambisjoner om å vinne alt. Den fysiske belastningen på spillerne blir enorm.

Det vil vært galskap av Zidane å gå inn i en slik sesong med en tynn stall.

HEKTISK: Zinedine Zidane trenger alle de gode spillerne han kan få, med et hektisk kampprogram og «tom» lommebok som den harde virkeligheten. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Antallet kamper betyr at det blir nok av spilletid for alle. Så spørs det hvilken rolle Ødegaard får. Ingen vet nøyaktig hva Zidane tenker, men ser man på stallen, får man en idé.

Zidanes midtbane

Enhver konstruksjon av Zidanes midtbane begynner med Casemiro, ankeret som har gitt laget balanse og duellstyrke siden Zidane for første gang ble trener i Real Madrid i januar 2016.

Den beinharde brasilianeren spilte nest flest minutter for Real Madrid i La Liga denne sesongen. Når han spiller, pleier Zidane å bruke 4-3-3.

Dette gir Ødegaard en annen posisjon enn den offensive midtbanerollen han som oftest hadde i Real Sociedad, et lag som foretrakk 4-2-3-1. Det finnes en liten sjanse for at Ødegaard av og til vil spille kant, men Zidane har god dekning der.

Mer sannsynlig vil Ødegaard spille høyre indreløper, siden han pleier å trekke ut mot den siden.

Det er denne rollen Modrić har bekledd så mesterlig de siste åtte årene.

ABDISERER: Det er ventet at midtbanesjef Luka Modric går inn i sin siste sesong i helhvitt. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Den genierklærte kroaten har vunnet to ligatitler og fire mesterligaer med Real Madrid. Med geniale pasninger og en egen evne til å rykke forbi motstandere, har han vært midtbanens ubestridte konge.

Men Modrić vil være 35 år innen La Liga starter opp igjen. Kontrakten hans løper ut neste sommer.

Det vil overraske om Real Madrid fornyer kontrakten til en så gammel spiller, og Modrić har fått nok av tilbud fra andre lag. Sannsynligheten for at dette blir hans siste sesong i Madrid, er stor.

Dermed har Ødegaard ett år på seg til å vise at han fortjener å ta over for Modrić.

Men hvem andre vil han konkurrere med?

Rivalen fra Montevideo

To andre profilerte indreløpere er Toni Kroos, som styrer lagets pasningsspill, og Isco, en playmaker med fortryllende nærteknikk. Begge trives imidlertid best på venstresiden og vil neppe være aktuelle som høyre indreløper.

Zidane kan bruke James Rodríguez, en offensiv midtbanespiller med en kanon av et venstrebein, men colombianeren ser ikke ut til å være en del av trenerens planer.

Det etterlater Federico Valverde, uruguayaneren som slo igjennom på førstelaget denne sesongen og som nettopp fylte 22 år. Det bli sannsynligvis han eller Ødegaard som spiller når Modrić er borte.

RIVAL: Federico Valverde kan bli en rival for Ødegaard, men uruguayaneren er en helt annen type spiller. Foto: Joan Monfort / AP

Valverde er imidlertid en annen type enn Ødegaard. Han er en arbeidshest med enorm radius, som tar tunge løp langs kanten og inn bak forsvaret. Om Zidane trenger bevegelighet og løpsstyrke, kan han foretrekke Valverde.

Men i kampene hvor Real Madrid må åpne opp en defensiv motstander, gjerne på hjemmebane, vil Ødegaards kreativitet være ideell.

Florentinos investering

Med andre ord har Ødegaard en god mulighet til å spille seg inn på laget.

Det ideelle for Zidane vil være å ha Ødegaard klar som erstatter når Modrić forlater klubben.

Det finnes en sjanse for at Real Madrid henter en ny indreløper neste år, men den er liten. Paul Pogba, som Zidane lenge har jaktet, blir vanskelig å hente fra Manchester United så lenge den økonomiske situasjonen er såpass alvorlig.

Dermed er det i alles interesse at Ødegaard tar steget opp. La oss heller ikke glemme at både Zidane og Pérez har investert mye i ham.

SJEFEN: Florentino Perez er Real Madrids mektige president. Foto: Juan Medina / Reuters

Zidane trente ham i 18 måneder på reservelaget til Real Madrid.

Og selve signeringen av Ødegaard var en triumf for Pérez, som tok innersvingen på en rekke europeiske toppklubber da drammenseren valgte Madrid i januar 2015.

PR-stuntet

Faktisk finnes det lite som er mer tilfredsstillende for Pérez enn å se hans signeringer briljere. Presidentens kritikere sier at han ikke har peiling på fotball, noe han selvsagt er uenig i.

Det å regissere fremgangen til et stortalent, en mini-galáctico, fra han er 16 år til han når A-laget, vil gi Pérez noe å slå i bordet med.

Da Carlo Ancelotti ga Ødegaard debuten på Real Madrids A-lag i mai 2015, var det fordi Pérez ønsket det. Ancelotti skrev senere at Ødegaards involvering på A-laget hadde vært et «PR-stunt» i regi av Pérez. Kanskje hadde italieneren et poeng.

Men denne kommende sesongen vil Ødegaards sjanser ha null og niks med PR å gjøre. Zidane har hentet ham tilbake fordi han føler at han trenger ham.

Veien til en fast plass for Ødegaard ligger nå åpen.

Timingen kunne ikke vært bedre.