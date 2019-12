Konflikten i Catalonia truer Messi og Co: – Håper de velger å ta den fredelige måten

Onsdag kveld skal Barcelona og Real Madrid etter planen møtes til toppoppgjør i spanske La Liga, men i utgangspunktet skulle kampen egentlig vært spilt for to måneder siden.

Nå er kampen i fare for å bli utsatt igjen, så hva har skjedd?

Enorme demonstrasjoner og opptøyer fra det katalanske folket har preget høsten i Catalonia-regionens hovedstad, Barcelona.

Konflikten eskalerte da ni høyprofilerte medlemmer av den katalanske uavhengighetsbevegelsen ble fengslet for oppvigleri.

OPPTØYER: Barcelona har vært preget av flere demonstrasjoner i høst. Foto: Emilio Morenatti / AP

Midt oppi dette skulle Spanias, og kanskje verdens mest profilerte fotballoppgjør, spilles i samme by. Som en konsekvens av opptøyene ble El Clásico utsatt.

Ny dato ble satt til 18. desember. Men nå varsler den katalanske uavhengighetsgruppen Tsunami Democratic en ny demonstrasjon i forbindelse med toppkampen.

– Det vil være forferdelig for alle parter hvis kampen ikke blir spilt onsdag, for da er det på grunn av at noe graverende har skjedd, sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, til NRK.

– Det kan bli stygt

Protestene og demonstrasjonene har roet seg i den katalanske hovedstaden, men frykten i forkant av kampen og usikkerheten i byen er fortsatt stor.

– Det er sommerfugler i magen, men nå er det mer knytt. Det er ikke bare positive forventninger fordi man er klar over hva Tsunami Democratic planlegger å gjøre, sier Veland.

Gruppen har satt et ubestridt krav til Barcelona om å få ta med et stort banner inn på stadion med forskriften: «Spain, sit and talk».

Foreløpig har de ikke fått godkjennelse.

– Man frykter konsekvensene dersom Tsunami Democratic ikke får ta med bannerne inn, for da kan det skje ting utenfor stadion. De kan forsøke å stoppe spillerbusser og tilhengere. Det kan bli stygt, understreker Veland.

«SIT AND TALK»: Barcelona-tilhengere med «pro» katalanske-uavhengighetsflagg i kampen mot Slavia Praha 05. november. Foto: Josep Lago / AFP

Over 18.000 skal ha «meldt interesse» for å delta i demonstrasjonen.

Veland påpeker at uavhengighetsgruppens hovedmål er å få partene til å snakke med hverandre. Derav budskapet «Spain, sit and talk».

– Å oppfordre til dialog i en betent situasjon er prisverdig i så måte, men hvis banner-forbudet blir stående, så håper jeg de velger å ta den fredelige måten å demonstrere på. Ikke at de gjør ting som krever at politiet gjør motstand, forteller Veland.

Skjerpede tiltak

Det er store tiltak iverksatt i forkant av oppgjøret. Det er ventet opp mot 3000 politi- og sikkerhetsfolk på jobb i forbindelse med kampen.

Begge lagene innkvarteres på samme hotell, en halv kilometer fra Camp Nou. I tillegg skal de sammen fraktes i «umarkerte» busser med politieskorte.

UAVGJORT MOT ØDEGAARD: Lørdag spilte Barcelona mot Real Sociedad og Martin Ødegaard. Kampen endte 2–2. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Real Madrid har allerede sagt at de ikke går av flyet i Barcelona med mindre sikkerheten er hundre prosent garantert.

Veland har fulgt spansk fotball tett hele livet og syns det er synd at storkampen kommer i skyggen av den politiske situasjonen. Likevel har han forståelse for hvorfor det skjer.

– Å skille idrett og politikk der nede er klink umulig. Der går det hånd i hånd. Så man skal ikke bare sitte her i Norge og syns at det er synd at El Clásico blir overskygget av politikk, fordi det handler om menneskers hverdag og rettferdighetsfølelse, sier eksperten.

ØKT SIKKERHET: Opp mot 3000 sikkerhets- og politifolk er kalt inn i forbindelse med storoppgjøret. Foto: Jose Jordan / AFP

Om det blir kamp er det foreløpig ingen som vet, men Barcelona-topp er ikke i tvil.

– El Clásico vil ikke bli utsatt igjen, sa Barcelona-president Josep Maria Bartomeu ifølge den spanske avisen Marca.

Tsunami Democratic sier også i en uttalelse at de ikke ønsker å forstyrre kampen, men at målet deres er dialog mellom spanske og katalanske myndigheter.

Et betent forhold

Bakgrunnen for saken er forsøket på å løsrive regionen Catalonia fra Spania i 2017. Den daværende katalanske regjeringen holdt en folkeavstemning der 90 prosent stemte for uavhengighet, men valgdeltakelsen var bare på 43 prosent.

Avstemningen ble erklært grunnlovsstridig av høyesterett og regjeringen i Spania. Likevel erklærte regionalforsamlingen i Catalonia uavhengighet fra Spania.

Regjeringen i Madrid valgte å avsette de katalanske lederne, og flere av dem ble siktet for opprør og misbruk av offentlige midler.

Etter dette ble ni høyprofilerte medlemmer av den katalanske uavhengighetsbevegelsen fengslet. Dette førte til flere voldelige sammenstøt mellom politiet og demonstrantene.

KLASSISK OPPGJØR: Kampene mellom Barcelona og Real Madrid er blant verdens mest populære. Foto: Manu Fernandez / AP

På grunn av opptøyene ble kampen mellom Barcelona og Real Madrid som skulle spilles 26. oktober, utsatt.

Eksperten krysser fingrene for at kampen faktisk blir spilt onsdag. Tabellsituasjonen sørger for en høyst spennende El Clásico. Barcelona og Real Madrid troner øverst med like mange poeng.

– El Clásico er en målgarantist, og det kommer til å bli scoringer i morgen med alle de offensive profilene. Jeg tipper resultatet blir 2-2, sier Veland.

