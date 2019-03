Kompisene prioriterte vidt forskjellig – nå skal de kjempe om gull sammen

– Jeg var kanskje ikke like seriøs som Graabak var når han var rundt 16–18 år. Jeg var i et litt annet miljø enn han var, og prioriteringene var kanskje ikke bare på idrett. De var mye på venner, fritid og å gjøre ting som jeg syntes var artig, sier Espen Bjørnstad til NRK.

For mens to år eldre Graabak la det han hadde av tid og energi i kombinert, holdt Bjørnstad på med en rekke idretter.

Fotball og skikjøring var to av de, samtidig skjønte han at han hadde et talent for hopping og langrenn.

– Da jeg var i sen junioralder begynte jeg å skjønne at det her kan jeg faktisk bli jævlig god i, men jeg må legge ned litt jobb, sier Bjørnstad.

– Han har betydd mye

Han begynte å peile seg over mot kombinert, og fikk etter hvert hjelp av den nybakte OL-mesteren Graabak.

– Når jeg så at Jørgen gikk inn til OL-gull og alt det der, så var det en bryter som slo seg på i hodet mitt også, at det der har jeg lyst til å gjøre en dag også, sier Bjørnstad og fortsetter:

PÅ TUR: Espen Bjørnstad og Jørgen Graabak på Mallorca. Foto: PRIVAT

– Det er klart at han har betydd mye, vi har vært såpass gode kompiser lenge. Det var rundt den tiden der at han begynte å sende meg meldinger og ta meg med ut for å trene. Han sa at det var rundt det tidspunktet at han så litt potensial, at det her kommer til å bli bra.

Siden den gang har de to gjort det meste sammen. Toppturer, ferieturer og FIFA-kvelder. De to bruker mye tid sammen, men Graabak vil ikke ta æren for at Bjørnstad nå er med og kjemper i verdenstoppen.

– Jeg skal ikke ta mye av æren der nei, men jeg håper at jeg har vært med å inspirere til en viss grad, slik som han har inspirert meg. At jeg har vært en god kompis og vært med å støttet han i det han har trengt. Forhåpentligvis kan jeg ha en bitte liten del av det, hvis han gjør det skikkelig bra i VM. Men det blir en liten del ja, sier Graabak.

Gulloppskrift

Kanskje gjør de det skikkelig bra i VM, sammen. Graabak og Bjørnstad er en del av kombinertguttas stafettlag, som lørdag skal kjempe om gull.

SAMLING: Graabak og Bjørnstad la VM oppladningen til Bjørnstads hytte. Foto: PRIVAT

Og de to trønderne har et ess i ermet, de deler hotellrom, for første gang i et mesterskap.

– Jeg tror hvis en kommer i VM så er forskjellen på en medalje og ikke en medalje at man kommer inn i konkurransen med en avslappet stemning. At det har vært bra å være på rommet, og litt sånn måten man går inn i konkurranse på tror jeg ikke man skal undervurdere, sier Graabak.