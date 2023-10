Kommunikasjonskrise og krisekommunikasjon

«Hvis han kvalifiserer seg, går han verdenscup til vinteren», sa Tove Moe Dyrhaug til NRK på vei ut fra et skistyremøte i slutten av april.

«Han» hun snakket om, var selvsagt Johannes Høsflot Klæbo.

Dette var like etter han på kontroversielt vis hadde sagt nei til landslaget- og lenge før man hadde kommet i gang med å forhandle om en såkalt representasjonsavtale for vinteren.

På oppfølgingsspørsmål understreket Dyrhaug at «det er ingen tvil».

Men tvil burde det nok definitivt ha vært.

For i én setning hadde skipresidenten satt til side hele den såkalte «landslagspliktregelen», som lyder «Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.»

Dyrhaug hadde åpenbart gjort det uten forankring i eget styre. Og uten særlige omstendigheter.

Johannes Høsflot Klæbo på sin side satt plutselig med helt andre kort på hånden i forhandlingene med forbundet.

Men så skulle det til slutt vise seg at han ikke fikk behov for disse kortene likevel.

Helomvending

For fem ampre og uforsonlige måneder senere, kom det sist fredag en ny og særdeles overraskende tvist i den langvarige dragkampen mellom Skiforbundet og nasjonens i særklasse største langrennsstjerne.

I KONFLIKT: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter at Klæbo hadde sendt ut en pressemelding om at han hadde bestemt seg for å droppe å ha sin personlige sponsor Uno-X på drakta – og med dét ta det som ble oppfattet som et langt steg mot en avtale med virkning for hele vinteren, med noen dagers unntak – ble langrennssjef Espen Bjervig spurt om hva dette ville bety av NRKs reporter på vei inn i Skiforbundets såkalte høstmøte.

Svaret var oppsiktsvekkende.

For nærmest på direkten ga den til da tilbakeholdne, grensende til tverre, Bjervig i stedet sin tidligere underordnede tilsagn om en helt annen avtale, som var mye bedre enn Klæbo selv hadde hatt noe håp om å oppnå.

«Ja, saken er ute av verden. Denne løsningen har ligget der hele veien.», sa Bjervig.

Og i løpet av to enkle setninger hadde Klæbo fått tillatelse til å bruke vinteren til å helgependle på landslagsoppdrag- og bruke resten av uka til å gjøre nærmest hva han vil.

Inkludert å vise frem akkurat de sponsorene han til enhver tid ønsker.

Uten at det store fellesskapet, også kalt Skiforbundet, i realiteten fikk noe som helst tilbake.

Selv om Klæbo var innstilt på at de faktisk skulle få det.

Og hele Ski-Norge måpte.

Først søndag kveld kom noe som lignet en kontrabeskjed fra Bjervig og forbundet. Det hele var en stor misforståelse. Og det var på ingen måte det Bjervig egentlig hadde ment å skulle si.

Hvilket var det alle andre egentlig hadde skjønt hele tiden.

Men da satt Klæbo og hans far og manager Haakon allerede på flyet i retning Italia og høydetrening i Livigno. Der blir de til uti november. Uten noe ønske om nye forhandlinger – og i trygg forvissning om at han som er sjef for langrenn i Norges Skiforbund har fortalt verden at de har en avtale for vinteren.

Inkludert å gå verdenscup.

Men det hadde jo Klæbo egentlig visst siden slutten av april at han kom til å få lov til.

Av og til er én prosent nok

En som etter hvert vet nok om dette med å love seg bort, er fotballens landslagssjef, Ståle Solbakken.

Etter det skuffende tapet i den avgjørende VM-kvalifiseringskampen mot Nederland høsten 2021, utbasunerte nemlig en fortsatt offensiv Solbakken at han var 99 prosent sikker på at Norge skulle komme seg til EM-sluttspillet i 2024. Etter søndagens fortjente tap for Spania på Ullevaal er håpet i beste fall 99 prosent ute.

LOVET EM: Ståle Solbakken. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Det er lett å trekke paralleller til tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, som lovet å gå av hvis ikke Arbeiderpartiet fikk minst 36,9 prosent av stemmene i stortingsvalget i 1997.

De fikk bare 35. Bare 35 prosent.

Jagland måtte stå ved sitt løfte og gå av- uten at noen aktivt prøvde å stoppe ham. På gangen ventet nemlig Jens Stoltenberg.

Ingen Stoltenberg står klar for å etterfølge Solbakken. Og da får han også fortsette, frem til en ny VM-kvalifisering er avgjort, i valgåret 2025.

Kanskje får han fortsette fordi vi mest av alt fortsatt føler Ståle Solbakken egentlig ér – eller i hvert fall kommer til å bli – landslagsfotballens egen Jens Stoltenberg.

De 36,9 prosentene er det som huskes klart best fra Thorbjørn Jaglands lange og særdeles innholdsrike politiske karriere. På samme måte som de 99 vil definere Ståle Solbakkens periode som landslagstrener hvis han ikke tar Norge til neste VM.

Kraften i spissformulert kommunikasjon er enorm og samtidig nådeløs.

Anne, du lyver

Friidrettspresident Anne Farseth lover ikke så mye. I stedet viser det seg at hun rett og slett lyver.

Da hun fikk direkte spørsmål om Jakob Ingebrigtsen hadde hatt innvirkning på avgjørelsen om å nekte ekstrener Gjert med samme etternavn akkreditering til VM i friidrett i Budapest i august, svarte Farseth kontant «nei».

Det var et nei med ganske vesentlige modifikasjoner, skulle det vise seg.

Sist helg innrømmet Farseth at hun likevel hadde snakket med opptil flere av brødrene Ingebrigtsen før de kom til sin kontroversielle beslutning. Slike innrømmelser svekker bare tilliten til prosessen ytterligere. Særlig når det samme forbundet bare noen dager tidligere hadde offentliggjort at akkrediteringsnekten kommer til å bli utvidet til hele mesterskapsåret 2024. Som inkluderer det mest attraktive av alt, nemlig OL i Paris.

Den som blir skadelidende er Norges nye løpestjerne, Narve Gilje Nordås. Den som vet best å utnytte situasjonen er hans trener, Gjert Ingebrigtsen.

Den nye Gjert

Gjert Ingebrigtsen har alltid skjønt å bruke talens volum som virkemiddel.

En ting er hans utbasunerende tydelighet i trenergjerningen, vel dokumentert gjennom fem sesonger av den særdeles populære TV-serien «Team Ingebrigtsen».

Men også som retorisk virkemiddel i andre sammenhenger var dette lenge et varemerke for far Ingebrigtsen.

I STORMEN: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Carina Johansen / NTB

Comeback-utgaven i offentligheten er inntil videre omgjort til mer neddempet, ettertenksom og tilsynelatende selvransakende, inkludert i en merksnodig samtale i podkasten «Skyld og skam», tilhørende tidligere kultur- og idrettsminister Abid Raja og hans kone Nadia Ansar.

For friidrettsforbundet er dette uansett dårlig nytt.

For deres beslutninger rundt akkrediteringstilgang eller ikke for Gjert Ingebrigtsen har skapt en støy som ikke bare er voldsom. Den fremstår også som ganske unødvendig.

Og de som tok bestemmelsene, er ikke de som er satt til å fronte beslutningen utad.

Ikke i VM, ikke nå.

Misnøyen med måten beslutningene er tatt på hos sportssjef Erlend Slokvik og toppidrettssjef Håvard Tjørhom er tidvis påtagelig.

Kanskje ville disse to, som også er nærmest brødrene Ingebrigtsen i forbundet, også funnet en løsning som hadde fjernet grunnlaget for denne delen av konflikten.

Hvis de hadde fått muligheten.

En løsning der forbundet hadde gitt akkreditering til de som bør være kvalifiserte for det. Men med åpenbare restriksjoner i hvor man reelt er til stede – og når.

Og en tydelighet på hvem som faktisk tar denne type avgjørelser.

Og et mye klarere signal om at man ikke tolererer at Henrik Ingebrigtsen skjeller ut Narve Gilje Nordås over frokosten på den norske treningsleiren i Sierra Nevada sist vinter.

Tid for ansvar

Nå er formuleringene i pressemeldingene, der man snakker om å gi utøverne «trygge rammer» i stedet blitt advokatøvelse. Gjert Ingebrigtsen har engasjert Norges mest kjente advokat, John Christian Elden. Som om det var mer offentlig teater denne konflikten trengte. For Elden er ikke bare mest kjent, han er også den beste på å skaffe oppmerksomhet rundt sine saker og klienter.

Hva den nå enn dreier seg om denne gangen.

DUO: Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Foto: Hanne Skjellum

Det er vanskelig å skjønne at det reelt kan dreier seg om ærekrenkelser, i hvert fall hvis man leser artikkelen om dette i Store Norske Leksikon, forfattet av den avdøde professor Johs. Andenæs, samt to advokater ved navn Frode Sulland og, ja, John Christian Elden.

Forbundet har også engasjert advokat, i en prosess som kun er egnet til å belaste allerede anstrengt idrettsøkonomi.

Nå bør i stedet flere av de såkalt ansvarlige snarest beklage og finne en verdig løsning som kan gi utøverne mulighet til å gjøre det de egentlig skal, nemlig å løpe.

Inkludert presidenten, hun som regelrett løy den gangen hun hadde sjansen til å lede an.

Som var det stikk motsatte av hva hun burde gjort.

For Annes nei redder ingen fra krig.