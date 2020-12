Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er helt målløs. Det funka kjempebra i løypa, og jeg skjøt som en gud. Så jeg er fornøyd, sier Sturla Holm Lægreid etter å ha tatt seieren foran tre lagkamerater.

For i strålende solskinn i de østerrikske alper var det duket for en ekstremt sterk, norsk skiskytterdag. Og aller mest imponerte lagets to 23-åringer.

– Han har sprengåpnet og er i en helt egen klasse på førsterunden i dag, slo kommentatorene fast da Lægreid tok en klar ledelse etter fullt hus på liggende.

VANT FØRSTE RENN: Landslagets nykommer, Sturla Holm Lægreid, vant normaldistansen i Kontiolahti. Foto: MARKKU ULANDER / Reuters

For ikke bare var han råsterk på standplass, som så ofte før, men også i sporet gikk det forrykende.

– Jeg tror nesten ikke det jeg ser. Det er helt utklassing! mente Ola Lunde.

Den ferske landslagsløperen tok da karrierens andre verdenscupseier. Da seieren var sikret viste TV-bildene en gråtende nordmann i målområdet.

– Det er helt sykt. Stor takk til smørerne, sier Lægreid.

– Sliten mentalt

Og han fikk han følge av en feilfri Johannes Dale.

– For en gjennomføring av unggutta. For et lag! fulgte kommentatorduoen opp med.

KAMP OM SEIER: Johannes Dale skjøt feilfritt og ga lagkameratene kamp om seieren. Du trenger javascript for å se video. KAMP OM SEIER: Johannes Dale skjøt feilfritt og ga lagkameratene kamp om seieren.

Dale, som tok sesongens første seier forrige helg, fikk nok en gang bruk for sine enorme sisterunder. Han tok inn en del i sporet, men i mål var han åtte sekunder bak lagkameratene.

– Dette er den nye vinen, sa Andreas Stabrun Smith.

– Jeg og Hochfilzen er blitt veldig gode venner. Jeg trives godt her, men jeg var ikke like rask med skytinga i dag. Jeg begynner å bli litt sliten mentalt, sier Dale.

Raskest i sporet

Johannes Thingnes Bø gikk enda raskere, og viste at formen igjen er bra, men han startet med to strafferunder. Likevel var han tredjemann ut på siste runde. Og dermed trippelt norsk i mål.

– Det er jo helt enormt, sa Lunde.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk én bom på liggende, og da glapp også pallen. Han gikk likevel inn til en fjerdeplass.

– Dette er en helt tullete god norsk innsats, kommenterte Stabrun Smith.

Tarjei Bø måtte to turer i strafferunden på stående, og havnet da utenfor topp 10. Alexander Fjeld Andersen fikk også sjansen for Norge, etter at Erlend Bjøntegaard måtte reise hjem med ryggplager, og 23-åringen viste seg frem med fullt hus på liggende, men på stående ble det to bom.