Kommentator i strupen på Olympiatoppen: – Ekstremt amatørmessig

Da Olympiatoppen i slutten av januar skulle ta ut troppen til årets Paralympics, ble to langrennsløpere tatt med på såkalte kvoteplasser.

Problemet var at Norge hadde bare én. Cato Zahl Pedersen, som er hovedleder for den norske Paralympics-troppen, tok i går alt ansvar for tabben og kalte det en «menneskelig svikt».



– Dette er ikke en menneskelig feil, dette er systemsvikt. Dette er jo åpenbart et system som ikke har gode nok rutiner, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Salvtvedt.

– Det er helt krise. Jeg er rimelig sikker på at det ikke hadde skjedd i et ordinært OL, sier NRKs ekspert for Paralympics Christina Vukicevic Demidov.

RASER: Christina Vukicevic fortviler over arbeidet til Olympiatoppen i saken, og mener feilen er kritikkverdig. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

– Vanskelig å sove på natten

– Jeg trodde nesten ikke mine egne ører, sa langrennsløper Trygve Toskedal Larsen til NRK.

Se hvordan han reagerte på Paralympics-beskjeden her:

Langrennsløper og lagvenninne Vilde Nilsen forteller om den «ekstremt triste» nyheten de fikk.

– Først trodde vi ikke på det, men så skjønte vi etter hvert at det faktisk var på ekte. Vi alle sammen fikk klump i magen og det var vanskelig å sove på natten, sier Nilsen til NRK

– Det er rett og slett sløvt, svarer hun på hvordan dette kan skje.

FORTVILER: Trygve Toskedal Larsen får ikke delta i Parlympics etter en påmeldingsfeil. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ekstremt amatørmessig

Sportskommentator Saltvedt er tydelig på viktigheten av at parautøvere må tas på det alvoret de fortjener.

– Dette er toppidrett. Det er olympiatoppen. Da skal man for det første ha fungerende rutiner.

– Hvordan vil du beskrive arbeidet som har blitt gjort i denne saken?



– Ekstremt amatørmessig. Larsen tar jo det jo imponerende pent, men det burde han ikke trenge her.

Alpinist Magnus Valø Balchen fikk torsdag også beskjeden om at han lider samme skjebne som Larsen.

Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, beklager sterkt for det som har skjedd og mener, som Cato Zahl-Pedersen, at dette skyldes en menneskelig svikt.

– Vi beklager at vi ikke innså dette på et tidligere tidspunkt, men var i god tro til for noen få dager siden. Der er første gang vi kjenner til at dette har skjedd. Alvorlighetsgraden til saken er uavhengig av om dette dreier seg om OL eller Paralympics, sier Øvrebø til NRK.

BEKLAGER: Tore Øvrebø mener det er en alvorlig feil som har skjedd. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

– En personlig tragedie

Christina Vukicevic Demidov har selv jobbet som sportssjef i parafriidrett. Nå er hun NRKs ekspert i Paralympics. Demidov har fått med seg at Cato Zahl Pedersen har lagt seg «padde flat».

– Jeg har sett at han har sagt at det er hans feil. Det må jeg si meg enig i.

– De fikk en advarsel fra langrennstrener Bjørm Kristiansen, hva kan du si om det?

– Det er kritikkverdig. Det er definitivt kritikkverdig. Olympiatoppen burde sjekket dette opp bedre, særlig når det er så få utøvere med i Paralympics.

Demidov har selv vært idrettsutøver og prøver å se for seg situasjonen Toskedal Larsen befinner seg i.

– Han har fått beskjed at han skal reise til Paralympics, forbereder seg til det, men så får du en beskjed at du ikke er påmeldt likevel. Det er en personlig tragedie i idrettsverdenen, sier hun.