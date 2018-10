Kommentator advarer - men her blir Klæbo unik blant norske skiløpere 

I sin nyeste ambasadørjobb bytter nemlig Klæbo ut svette treningsklær med stilfulle herredresser.

– En unik avtale i langrennssammenheng. Så vidt meg bekjent første gang en herreløper har avtale med et moteselskap. Det er morsomt at motebransjen er interessert i våre utøvere, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Går en annen vei enn skiløpere før ham

Klæbo møter NRK ulastelig antrukket i grå dress, hvit skjorte og brune pensko i Frislids nye forretning på Oslos vestkant.

Bjørn Dæhlie gjorde det stort i klesbransjen innenfor sportsklær. Her fra da hans eget merke sponset amerikanske skiløpere tilbake i 1998. Dæhlie la opp først tre år senere, i 2001. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Partene legger ikke skjul på dette kan bli et langvarig samarbeid. Klæbo velger nå et helt nytt satsningsområde i sin sponsorportefølje. Fra før har en rekke langrennsutøvere, gamle som nye, gjort stor suksess i klesveien. Men det har handlet om sports- og fritidsklær. Hansker og votter. Ja, til og med ullsokker.

Klæbo sier at det for hans del i første omgang handler om å ta mest mulig lærdom av bransjen. Han utelukker heller ikke å sette navnet sitt på en kleskolleksjon, som da skal handle om langt mer eksklusive plagg enn hva hans ski-kolleger har fokusert på.

– Hovedsaken min er fortsatt langrenn. Men jeg vil ha litt input. Så på sikt, det blir interessant å se hvordan dette fungerer og utvikler seg, så får man bare se. Det er en god start i hvert fall, sier skistjernen.

Starten på noe mer i idretten

Det er altså ikke én eneste langrennsutøver på herresiden som har hatt et lignende sponsorat, ifølge skiforbundet.

EKSPERT: Ida Einarsdottir er redaktør i Melk & Honning. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Aksel Lund Svindal har riktignok laget sitt eget klesmerke. Mats Zuccarello har frontet tøy og dresser fra Moods of Norway. Det er blant eksemplene Ida Einarsdottir, redaktør av motenettstedet Melk og Honning, i farten klarer å komme på av avtaler på lignende nivå.

Hun har ingen problemer med å forstå at en langrennsløper som Klæbo får en slik avtale.

– Dette med å bruke sportsprofiler i motesammenheng har vært en stor greie i utlandet kjempelenge – og den siste tiden kommet til Norge. Det er nok starten på noe vi kommer til å se mer av, slår Einarsdottir fast.

Hektisk i og utenfor skisporet

HEKTISK HVERDAG: Før Klæbo møtte NRK i forbindelse med sin egen private ambassadørrolle, deltok han på lanseringen av en Dale-kolleksjon sammen med blant annet Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal, Heidi Weng og Ragnhild Mowinckel. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Klæbo «slet og kriget», slik han selv beskriver det, på rulleski-mølla i Trondheim før han dro til Oslo dagen han møter NRK. I hovedstaden ventet sponsorprogram med skiforbundet i kombinasjon med medietreff, før han måtte gjennom nok en treningsøkt. Dagen ble rundet av med lanseringsfest med Klæbo selv i hovedrollen. Det ble med andre ord hektisk.

Han er først og fremst skiløper. En svært populær én. I tillegg til trening, hvile, samlinger og konkurranser er han etterspurt av alle medier, skiforbundets egne sponsorer – og samtidig skal han pleie sine egne samarbeidspartnere.

– Kan bli slitsomt

Adressa-kommentator Birger Løfaldli følger Klæbo tett og er opptatt av mengden aktiviteter de største stjernene bruker tiden sin på. Han innleder med å si at det er positivt at skistjernen engasjerer seg i andre ting utover det å være skiløper. At det hjelper å få hodet vekk fra de daglige rutinene og jobben på trening.

ADRESSEAVISENS KOMMENTATOR: Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Men så er det sånn, at når man inngår denne typen avtaler, så medfører det forpliktelser og forventninger. En dag kan det være sånn at dette blir slitsomt og da har Klæbo et problem. Det må han tenke grundig gjennom når han går inn i slike avtaler. Men det har en del positive sider å gjøre det. Så vil årene fremover vise om han lykkes å kombinere slike ting med langrennssatsingen.

Løfaldli trekker frem to utøvere som nå har lagt opp i Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen. Han mener det som særpreget dem begge var at de var veldig dedikert til idretten og «hadde noen utensportslige engasjement, men at det var relativt få».

– Så får vi se om Klæbo klarer å kombinere dette, det med å utvikle sporten og utvikle andre engasjement, sier Adressa-kommentatoren.

– Må balansere

Vidar Løfshus, landslagssjef for langrennsløperne, tar problemstillingen foreløpig med ro. Han mener Klæbo sikkert har en baktanke med sitt nye moteengasjement, all den tid han er god også på det som handler om business, mener landslagssjefen.

– Så må man balansere de engasjementene han er inne i. Men han er heldig og har Haakon (pappa og manager) som styrer der med hard hånd. Så det tror jeg blir bra, sier Løfshus.

HAR KONTROLL: Landslagssjef Vidar Løfshus, her sammen med Klæbo under en presseseanse på Fornebu våren 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Klæbo kaller på sin side livet han nå lever som kontrastfylt, men er opptatt av at hans mest ferske klesprosjekt er noe som gir ham energi, er lærerikt, og han føler han har passet på at det ikke blir for mye aktiviteter.

Han påpeker at det nye klesprosjektet «gir ham noe» og «da gidder han å bruke tid på det».

– For kritiske røster vil si at du holder på med for mye...?

– Spesielt noen vil nok si at jeg bruker tid på mye forskjellig. Men jeg føler jeg har hatt en rolig tid hjemme, jeg har vært en tur på samling, og det har stort sett vært rolig. Og nå er det en rolig periode for meg fremover. Jeg føler dette kan gi meg noe. Jeg kan lære litt og tar det med på kjøpet. Og så får folk si at jeg bruker tid på forskjellige ting. Så får vi håpe jeg går fort til vinteren. Det er det viktigste, sier Klæbo og smiler lurt.

BLE KLEDD OPP: Klæbo ble hjulpet med alle detaljer. Noe han var godt fornøyd med. Foto: Vegard Lien / NRK

Slet i gjettelek

Smilet ble til lett rødming da NRK testet motedesigner-kunnskapen hans. Klæbo kunne ikke identifisere Karl Lagerfeld (blant annet Hennes&Mauritz), Donnatella Versace og Alessandro Michele (Gucci-designer) og fleipet med at han følte seg litt «urettferdig behandlet».

Det var ikke akkurat «moteskapere fra hans tid» NRK hadde med bilder av og som Klæbo skulle gjette seg til, mener han.

Absolutt troen

Så kan en satsing innen mote virkelig fungere for en skiløper på lengre sikt, selv om du heter Johannes Høsflot Klæbo? Vi lar fagekspertisen få siste ord.

– Bransjen kan være brutal for unge designere og slike ting, men Klæbo har allerede et kjent fjes. Så sånn sett er det lettere å bruke seg selv som merkevare, sier redaktør Einarsdottir.

– Det man skal være forsiktig med er å ikke vanne ut sin egen merkevare, men kanskje holde seg til ett type merke. Bygger man videre på dette, så har jeg absolutt tro på suksess, sier hun.