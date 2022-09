Londons ville vest

Det tok dem tre måneder å bryte alt av regler for sunn klubbdrift.

Chelseas eiere tok over sent i mai. I sommer har laget fra vest-London slått engelsk rekord ved å bruke 270 millioner pund – ca. 3,1 milliarder kroner – på nye spillere.

Disse spillerne ble hentet inn til treneren Thomas Tuchel.

Nå, seks dager etter at rekorden ble slått, har eierne sparket Tuchel.

Om dette virker planløst og kaotisk fra det amerikanske styret, så er det det. Før ble Chelsea preget av impulsene til Roman Abramovitsj, oligarken fra øst.

Nå er Chelsea blitt ligaens ville vest.

STJERNEKJØP: Tuchel og stjernekjøpet Wesley Fofana. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Sjefen som ansatte seg selv

Den ferske sparkingen er stikk i strid med hvordan de beste klubbene opererer. Både Liverpool, Brentford, Manchester City og andre smarte lag i England gjør det grovt sett slik:

Først får de inn en sportsdirektør som setter den langsiktige strategien.

Så henter de en trener som passer denne strategien.

Så henter de spillere deretter.

Chelseas nye eiere ønsket visstnok en ny direktør da de tok over, ifølge engelsk presse; kanskje med håp om å kopiere disse lagene. Men siden det har de ikke engang sett ut til å prøve.

Da eierne kom inn, forsvant nesten alt av viktig personell, blant andre den tekniske rådgiveren, Petr Cech, og direktøren Marina Granovskaia, som sto bak forhandlinger og spillerkjøp. Chelsea mistet da all sportslig kompetanse mellom eierne og Tuchel.

Dette var en utfordring for styrets frontfigur, Todd Boehly. Så hva gjorde han?

Han ansatte seg selv.

MEKTIG: Todd Boehly er frontfiguren for de nye Chelsea-eierne. Foto: GLYN KIRK / AFP

Han tok på seg rollen som «midlertidig» sportsdirektør med mål om å hente spillere før sesongen. Pengegaloppen som fulgte, virket spesiell da.

Den virker langt sprøere nå.

Spiller «Football Manager»

Uten en langsiktig strategi på plass, ville det gitt mer mening for Chelsea å vente med de store kjøpene til de hadde en klar sportslig retning. I stedet har Boehly stått bak en handel uten sidestykke i engelsk fotballhistorie.

Dette til tross for at han aldri før har jobbet med fotball.

Boehly er investor og medeier i Los Angeles Lakers (basketball) og Los Angeles Dodgers (baseball). Ingen kan beskylde ham for å gå rundt grøten: I starten lånte han kjapt ut floppen Romelu Lukaku, og reiste Europa rundt for å møte agenter og presidenter.

Snart kom kjøpene på rekke og rad. De fleste fans elsker eiere som bruker penger.

DYR: Marc Cucurella er en av flere dyre signeringer gjort av Thomas Tuchel den siste tiden. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Men det hele virket litt tilfeldig. Mens de beste lagene planlegger kjøp i flere måneder, dukket det opp nye navn rundt Chelsea hver uke. Gary Neville anklaget Boehly for å operere som om han spilte dataspillet «Football Manager».

Ifølge avisen The Guardian beskrev flere kilder situasjonen som «kaotisk».

Den sprøeste nyheten kom i slutten av august, da nettsiden The Athletic skrev at Chelsea hadde lagt inn bud på 50 millioner pund for Southamptons midtbanespiller Roméo Lavia – og fått nei.

Lavia, som er 18 år, hadde dratt dit for kun 12 millioner så nylig som i juli. Chelsea ville altså gå 38 millioner over markedsverdien. Var dette virkelig smart?

Det kansellerte gjensynet

Det som hele tiden talte for Boehly, var Tuchel. Treneren, som vant Mesterligaen med Chelsea for litt mer enn ett år siden, hadde en høy stjerne blant fansen, og han ble visstnok konsultert om spillerne han ønsket.

Dette ga Tuchel stor makt og en viktig rolle i hvordan stallen ville se ut de neste årene. Han var nærmest trener og direktør i ett.

Faktisk hentet Chelsea spissen Pierre-Emerick Aubameyang, som hadde scoret mål under Tuchel før. Spilleren pratet om hvor flott det skulle bli med en gjenforening. Det forsterket inntrykket av at Chelsea bygget opp stallen etter Tuchels ønsker.

Nå er altså Tuchel borte, uten at Aubameyang har rørt en ball i den blå trøya.

Chelsea har brukt tre milliarder kroner på å støtte en trener de ikke vil ha.

SPISS: Pierre-Emerick Aubameyang fikk bare 59 minutter under Tuchel som manager. Foto: Darko Bandic / AP

Vet ikke hvor de skal

Isolert sett finnes det greie argumenter for å kvitte seg med Tuchel. Chelsea har vaklet i starten av sesongen, og engelsk presse har rapportert om misnøye blant noen av spillerne.

Dessuten skal Tuchel ha hatt et stadig mer anspent forhold til eierne. Avisen Daily Telegraph skriver at han ikke likte å få et så stort ansvar for rekrutteringen. Snart skal Boehly ha ønsket seg en trener som passer eierne bedre.

I tillegg er det viktig for Chelsea å nå Mesterligaen. Om eierne følte at billetten dit sto i fare, ga det mening å bytte trener kjapt.

SKUFFET: Det har blitt noen nedturer for Tuchel denne sesongen. Foto: Carl Recine / Reuters

Men kombinert med kjøpene i sommer er sparkingen fortsatt hårreisende. Om eierne tvilte på Tuchel i juli, burde de sagt adjø med en gang. Et forbruk på tre milliarder tilsier at kartet er brettet ut, at bilen går i riktig retning og at man bare skal gi gass.

Rent sportslig ser ikke Chelsea en gang ut til å vite hvor de skal. Nå skal de ansette en trener som fint kan si seg totalt uenig i kjøpene de nettopp har gjort.

Store spørsmål

Det oppsummerer hvor bakvendt denne operasjonen har vært. Hva om den nye treneren ikke vil ha Aubameyang? Hva om han ikke liker de nye midtstopperne?

Hva om han er fornøyd med Ben Chilwell på backen og benker svindyre Marc Cucurella?

Og hva med sportsdirektøren Boehly skal jakte? Denne direktøren vil få som jobb å strukturere stallen etter at de store kjøpene er gjort.

Det er prisen for at alt skal gjøres så fort. Chelsea skal nå ønske en ny trener innen helgen. Hvem enn det blir, vil ta over laget i en periode med kamper nesten hver tredje dag, før han mister stallen i de to landslagspausene før jul.

Timingen og planleggingen er til å grine av. Boehly kan forsvares for å hente nye spillere, en ny trener og en ny sportsdirektør.

Det er bare synd, for Chelseas del, at rekkefølgen er så feil.