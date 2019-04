Kristine Stavås Skistad etterlyste et eget kvinnesprintlag i langrenn. Det ønsket får hun ikke oppfylt, og 20-åringen var ikke på plass da neste sesongs elitelag i langrenn ble presentert mandag.

Skistad, som har vært en del av juniorlandslaget denne sesongen, fortsetter med juniorene også neste sesong.

– Vi har vært veldig i tvil, men etter grundig overveiing har vi kommet frem til at det er best slik, sier landslagstrener Ole Morten Iversen og utdyper:

– Det har vært en helhetsvurdering på hva som gagner henne best. Folk aner ikke hvor tøff treningskulturen på elitelaget er, og det er ikke sikkert Kristine per i dag er helt forberedt på det, treningsmessig. Vi vil skåne henne, men samtidig utnytte hennes egenskaper.

Assistenttrener Geir Endre Rogn forteller at Skistad vil få et spesialtilpasset program der hun fremdeles vil trene mye med elitelandslaget.

Landslag kvinner 2019/2020: Ekspandér faktaboks Therese Johaug, IL Nansen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Heidi Weng, IL Bul

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Ragnhild Haga, Åsen IL

Lotta Udnes Weng, Nes Ski

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL/Team Veidekke Midt-Norge

Anna Svendsen, Tromsø skiklubb

ELITELAGET: Tolv kvinner utgjør neste års elitelandslag i langrenn. Kristine Stavås Skistad er ikke en av dem. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Overraskende

Landslagstrener Iversen forteller at det har vært deres kampsak å utvide elitelaget, som neste sesong blir utvidet med to utøvere (tolv utøvere totalt). Han innrømmer at de norske jentene tidvis har fått juling i sprint denne vinteren, og at sprintsatsing har vært høyt på agendaen den siste tiden.

Likevel ønsket trenerteamet altså ikke å satse på et eget sprintlag slik herrene har.

Selv om ikke Skistad er med på elitelandslaget, er tre andre unge sprinttalenter tatt ut. Både Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Lotta Udnes Weng er debutanter.

RASK: Kristine Stavås Skistad er blant de aller raskeste langrennssprinterne i verden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er overraskende, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om at Skistad neste år er henvist til rekruttlaget.

– Fordi hun har ekstreme kvaliteter, toppfarten i skøyting er høyere enn hos noen av de andre jentene. Hun er rask i både starten og spurten, måten hun går på i felt er annerledes enn vi har sett hos jentene før. Dette tvinger de andre til å legge om taktikken. Hun er den mest spennende sprinteren i verden nå.

NRK-eksperten tror toppfarten og de taktiske egenskapene hennes kan bringe damesprint til et enda høyere nivå enn vi har sett før.

Sterk sesong

Skistad tok Langrenns-Norge med storm allerede fra sesongstarten på Beitostølen. Der ble hun nummer to, før hun som eneste norske sprinter kom til finaleheatet under verdenscupen på Lillehammer. I tøffe sprintløyper ble hun nummer fem i det som var hennes andre verdenscupstart.

Etter en lengre treningsperiode var Skistad tilbake da det gjaldt som mest i månedsskiftet januar/februar. Under NM i Meråker tok hun sølv, bak Lotta Udnes Weng og foran Maiken Caspersen Falla. Prestasjonen tok Stavås Skistad rett til VM i Seefeld.

De aller fleste vet hvordan det gikk. Stavås Skistad hadde stålkontroll frem til semifinalen. På oppløpet, og med det som tilsynelatende var langt større fart enn Falla og svenske Stina Nilsson, falt sprintkometen. Dermed røk finaleplassen.

Nå er hun ikke funnet god nok for elitelag neste sesong.

Klæbo skifter landslag

Verdenscupvinner Johannes Høsflot Klæbo melder som ventet overgang fra sprintlandslaget til allroundlandslaget.

– Det er der jeg føler jeg har mest å gå på. Nå har jeg et ønske om å ta et steg på distanse og jeg tror jeg trenger å komme på et lag der jeg må stå på for å henge med. Det blir både tungt og gøy tror jeg, sier Klæbo til NRK.

Et nytt fjes på sprintlandslaget er Erik Valnes som har kommet inn for Petter Northug. Sistnevnte har lagt opp som toppidrettsutøver.

Landslag herrer, sprint 2019/2020: Ekspandér faktaboks Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF

Mattis Stenshagen, Follebu IL

Pål Golberg, Gol IL

Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF

Eirik Brandsdal, Kjelsaas IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Landslag herrer, allround 2019/2020: Ekspandér faktaboks Sjur Røthe, Voss IL

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Johannes Høstflot Klæbo, Byåsen IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Paralandslag kvinner 2019/2020: Ekspandér faktaboks Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag

Birgit Skarstein, Frol IL

Paralandslag menn 2019/2020: Ekspandér faktaboks Johannes Birkelund, Oppegård IL

Trygve S. Toskedal Larsen, Trysilgutten IL

Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL