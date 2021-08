Kometen Elena (21) vraket tilbud fra forbundet: – Hun hadde rett og slett et bedre alternativ

– Er det lov å si at dette var forventet? sier trener for Team Norconsult, Ola Kvisle, mens han smiler godt til NRK.

Han stod trygt plassert i bakgrunnen da eleven Elena Rise Johnsen lørdag kveld mottok heder og ære, applaus og en liten sjekk for innsatsen på toppen av pallen etter å ha vunnet dameklassen i Toppidrettsveka 2021.

Sammenlagtseieren var intet mindre enn imponerende.

– Gir en «boost»

Johnsen åpnet med å bli nummer to i motbakkeløpet i fristil i Aure fredag formiddag sist uke. Hun fulgte opp med seier på sprinten på kvelden samme dag.

GODT FORNØYD: Elena Rise Johnsen og trener Ola Kvisle etter lørdagens seier i Toppidrettsveka. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Så vant hun like gjerne den 15 kilometer lange distansen med skibytte på Knyken skisenter noen kilometer unna Orkanger, et renn som avsluttet en jubelhelg for 21-åringen.

– Utrolig gøy å vinne skirenn to dager på rad. Det kjennes deilig å vite at man har tatt et stort steg fra vinteren. Det gir en «boost» inn mot høsten, sier hovedpersonen selv.

– Det blir spennende å følge med til vinteren. Det er bare å sette en strek under navnet hennes på startlisten og så skal vi følge med, sier Johannes Høsflot Klæbo, som vant herreklassen.

– Hadde rett og slett et bedre tilbud

For trener Kvisle var prestasjonen ingen stor overraskelse, men han også er klar over at det er første gang Johnsen for alvor viser seg frem. Han har sett det komme på trening de siste månedene og kaller prestasjonene gjennom tre rulleskikonkurranser for «råsolid».

Men det flere spurte seg om var hvorfor ikke et 21 år gammelt talent er en del av det norske rekruttlandslaget, Norges Skiforbunds satsing på de nest beste bak eliteutøverne.

– Det er fordi hun hadde et bedre alternativ. Når det gjelder elitelandslag så kommer det et tidspunkt for det om ikke altfor lenge, tenker jeg, sier Kvisle, som de siste årene har sendt tvillingene Hedda og Harald Østberg Amundsen fra Team Norconsult til landslagssystemet.

STORT TALENT: Elena Rise Johnsen, her under sprinten på Beitostølen sist vinter. Der hun til slutt endte på en tiendeplass. Foto: Geir Olsen / NTB

– Men hun fikk tilbudet om rekruttlandslaget?

– Ja, det er klart hun fikk. Men hun hadde rett og slett et bedre alternativ, og her stiller jeg selvsagt helt objektivt, spøker treneren som selv har grunnlagt Team Norconsult. Videre peker han på den lokale forankringen i lokalmiljøet, muligheten for å ha kontinuitet i treningshverdagen som nøkkelen for den avgjørelsen.

– Det er for å unngå å gå på noen typiske smeller i den alderen når de skal utvikle seg. Man kan bli god på landslag, men den tryggheten hun har og dersom hun fortsetter den utviklingen hun har hatt, så er Elena på elitelandslag om ett, maksimalt to år.

– Jeg er ikke god nok for elitelag. Det ble Team Norconsult på meg, sier 21-åringen selv om den saken.

– Ikke til hensikt å legge hinder

For landslagskoordinator i forbundet, Ulf Morten Aune, er ikke Rise Johnsen noe ukjent navn i det hele tatt. Hun fikk blant annet sjansen i verdenscupen i Ulricehamn da landslagseliten forberedte seg til VM i Oberstdorf, men Johnsen røk ut allerede i prologen etter å ha vært uheldig, ifølge Aune.

Han er full av lovord om kometen som gjorde som hun ville under Toppidrettsveka. Han bekrefter at Johnsen sa nei til rekruttlandslaget etter samtaler i våres.

– Det handlet om totalen for hennes del. Vi har ikke til hensikt å legge hinder i veien for folk, det viktigste er at de har mulighet for utvikling. Det er helt udramatisk, sier han, som ikke legger skjul på at de gjerne skulle hatt henne under sine forbundsvinger.

– Hvis ikke hadde vi ikke gitt henne tilbudet. Hun er talentfull. Første del av sesongen i fjor var hun jækla bra. Hun har også vært på juniorlandslaget. Det er ingen tvil om at vi vet hva hun kan gjøre.

FULL AV LOVORD: Landslagstrener Ole Morten Iversen og landslagskoordinator, Ulf Morten Aune. Her er de avbildet under en konkurranse i Toppidrettsveka sist uke. Foto: Mikal Aaserud

Skal unngå treningssmell

Nå handler alt om å gjenskape formen til langrennsåpningen på Beitostølen. Johnsen har høye ambisjoner.

– Jeg har fått det til på rulleski. Men det er til vinteren det gjelder. Ambisjonen er å få stille i internasjonale konkurranser og forsøke å bryne seg på svenskene i sprint, sier hun og smiler bredt.

Hun påpeker at alt må klaffe dersom det skulle skje. Det er trener Kvisle enig i.

– Hun trenger ikke bli noe bedre til sesongen. Det handler om å ta det litt rolig og ikke gå på den smell mange andre i den alderen har gjort før. Ta det litt rolig og ikke tøye strikken for langt. Er hun sånn som dette på vinteren, så holder det langt, sier han.

Vil finne Fallas arvtaker

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener Johnsen gikk fantastisk bra under Toppidrettsveka. Han trakk ikke bare frem gode fartsegenskaper, men også at hun viste klokskap, evnen til å beholde roen i felt.

Han er klar på at stortalentet foreløpig er nærmere de beste i sprint enn på distanse.

– I fjor dukket det opp en del unge jenter som gjør det bra på sprint nasjonalt. Derfra og til internasjonalt er det et steg. Etter hvert finner vi noen som kan ta opp arven etter Maiken (Caspersen Falla). Men vi må gi dem noen år til, spår Iversen.