Langrennsløperne hyllet publikum for både oppmøte og innsats under helgens Ski Tour-avslutning i Granåsen.

Verdenseliten i kombinert har heller ingenting negativt å si om publikummet som overvar kombinertkonkurransene samme sted både lørdag og søndag.

Problemet var bare at de fleste dro hjem før kombinertlangrennene, særlig søndag.

Søndagens treer, Espen Bjørnstad, er ikke i tvil om hvor han skal plassere ansvaret.

– Det er dette man får når de som jobber her ikke gjør jobben med å få folk opp i bakken og vise fram at vi også skal komme hit, sier trønderen.

Føler seg nedprioritert

– Føler du deg nedprioritert?

– Ja, absolutt. Det er langrenn som har blitt markedsført, også får publikum vite når de kommer på stadion at kombinert skal gå. Når det er en og en halv time mellom rennene skjønner jeg at folk ikke gidder å stå og fryse, sier Bjørnstad.

– Tror du folk som møtte opp ikke visste at det var kombinert?

– Det tror jeg absolutt.

– Hvem sitt ansvar er det?

– Det er de som jobber her, og de har gjort en ræva jobb, så det får de stå for, freser Bjørnstad.

– Jeg er av samme oppfatning, og det er arrangøren sin rolle å opplyse om det. Vi har merket litt det samme i Kollen før, at folk på Frognerseteren får bakoversveis og tror det er langrenn som har startet, men det er kombinert, sier Jarl Magnus Riiber.

Ville delt med flere

Han sikret sammenlagtseieren i verdenscupen med seier begge dagene i Granåsen.

– Lar du deg provosere av at din store helg ikke er bedre markedsført?

– Ja, jeg skulle gjerne ha ønsket at det var opplyst mer. Det er stort å vinne verdenscupen sammenlagt. Jeg skulle gjerne ha delt det med flere, sier Riiber til NRK.

Landslagssjef Ivar Stuan har full forståelse for løpernes frustrasjon. Han føler det minst like sterkt.

– Det er veldig leit. Vi har opplevd dette på Lillehammer flere år, vi opplever det i Holmenkollen og vi opplevde det nå i Trondheim. Jeg trodde ikke trønderne var sånn, men sånn er det, erkjenner han.

Stuan plasserer ikke nødvendigvis all skyld på arrangørene. Han er bekymret for kombinertsportens status.

– Hva kan vi gjøre? Vi gjør alt vi kan for å levere bra sportslige resultater, og det har vi gjort i helga med dobbeltseier lørdag og firedobbelt søndag. Tyskere og østerrikere lurer på hva som skjer. Det er et eller annet feil, og for meg er det trist. Jeg blir oppgitt, for det virker som det ikke er noen vits i at vi holder på med det vi holder på med, for det er ingen som bryr seg, sier en lettere resignert Stuan.

STORESLEM: Foran glisne tribuner sørget Jens Lurås Oftebro (f.v.), Jarl Mahnus Riiber og Espen Bjørnstad for helnorsk pall i Granåsen søndag. Foto: Ole Martin Wold

Svaret: – Har vært et pluss

Styreleder Arvid Wisløff i Granåsen aktivum, som er arrangør, legger heller ikke skjul på at han hadde håpet flere tilskuere også skulle ta seg tid til å se på kombinert. Likevel avviser han kritikken.

– Det å få lagt kombinert sammen med Ski Tour 2020 har vært et pluss, tenker jeg, for kombinertsporten. Vi har fått veldig bra synliggjøring av kombinert sammen med langrenn, sier han, og forklarer hva som er gjort for å markedsføre:

– Vi har kjørt markedsføringen lokalt, sammen med det vi har gjort for Ski Tour 2020. Så jeg tror kombinert har fått en god synlighet.

– Espen Bjørnstad sier folk kommer på langrenn og ikke vet det er kombinert, kan han ha rett i det?

– Selvfølgelig kan han ha rett i det, og det er ikke til å legge skjul på at langrenn tar mer plass enn kombinert. Ski Tour 2020 har vært et stort prosjekt vi har jobbet med i to år, og å få kombinert sammen med Ski Tour er noe vi har jobbet hardt med. Nettopp for å synliggjøre kombinert, sier Wisløff.