Kombinertløper fikk FIS-refs etter Putin-stunt på direkten

Ivanov hadde nemlig skrevet «V.V Putin» på hansken han hoppet med i konkurransen, altså Vladimir Vladimirovitsj Putins initialer.

Like før start i hoppdelen ble den russiske kombinertløperen filmet mens han viste frem hansken og påskriften.

Han viste den også frem til forskjellige journalister etter å ha hoppet.

– Han er min president, min favoritt, og derfor har jeg navnet hans der, sier Ivanov til NRK, og forteller i samme slengen at på den andre hansken har han skrevet navnet på hjembyen sin.

Ivanov viser frem hanskene sine i intervjusonen etter å ha hoppet i VM. Foto: Ali Tahir

Kombinertløperen nikker når NRK spør om han har lov til å ha slikt på hanskene.

Det var imidlertid ikke juryen i det internasjonale skiforbundet (FIS) enige i. Etter hopprennet samlet juryen seg nettopp for å se på bildene av Ivanov.

Fikk advarsel

De hentet inn flere bilder, og ledere i det russiske laget ble kalt inn på teppet. Etter en halvtimes diskusjon ble det klart: Dette var et brudd på reglene.

– Det står skrevet i reglene til FIS at vi skal ikke ha sånne politiske budskap, og vi har derfor valgt å gi ham en advarsel og en beskjed om å fjerne det som står på hanskene, sier Lasse Ottesen, som er renndirektør i FIS.

Lasse Ottesen, renndirektør i FIS, og juryen ba russeren om å fjerne hyllesten med det samme. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Det internasjonale skiforbundet er klokkeklare på at ingen utøvere skal bruke slike anledninger som VM er til å komme med politiske budskap.

– Det har med markedsrettigheter og politiske ting å gjøre, og politiske kommentarer eller lignende er ikke lov på verken utstyr eller noe annet, sier Ottesen, som legger til at Ivanov ikke skal ha vært klar over disse reglene.

Schmid jakter gull

Hopprennet endte ikke spesielt godt for Ivanov, som er flere minutter bak lederen Eric Frenzel fra Tyskland. Norske Jan Schmid ligger bedre an. Han starter bare ti sekunder bak Frenzel på langrennsdelen, og sier til NRK at han kommer til å gå for gullet.

– Det er innenfor rekkevidde. Jeg sa til meg selv før VM at jeg ikke skulle angre på noe som helst etter mesterskapet. Så jeg må bare gi alt, sier Schmid.

Jan Schmid jakter gull i sitt siste VM. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han har satset kun mot VM denne sesongen, som ligger an til å bli hans siste før han legger opp.

Jarl Magnus Riiber var storfavoritt på forhånd, men fikk det ikke helt til å stemme i hoppbakken. Han er 59 sekunder bak, og sier til NRK at han vil prøve å gå seg inn på topp fem, og kanskje en medalje. Det har også Espen Bjørnstad mulighet til. Han starter tre sekunder bak Riiber.

Jørgen Graabak har valgt å stå over langrennsdelen etter å ha havnet over to minutter bak med sitt hopp.