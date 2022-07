Kom med Putin-rop mot ukrainsk lag: – Fullstendig smakløst

Vettel gir seg med Formel 1

Den tyske Formel 1-legenden Sebastian Vettel (35) er ferdig i sirkuset etter sesongen. Det melder han på Instagram.

– Jeg elsker denne sporten. Den har vært sentral i livet mitt så lenge jeg kan huske. Men like mye som jeg har et liv på banen, har jeg også et liv utenfor banen. Å være en racersjafør har aldri vært hele identiteten min, sier han i videoen.

Nå vil han bruke mer tid på familien sin, forteller han.

– Jeg har fått en familie og jeg elsker å være med dem. Min lidenskap for racing tar mye tid og energi som jeg må bruke uten dem, sier tyskeren.

Han har vunnet verdensmesterskapet fire ganger, senest i 2013.

Han står med 53 enkeltseire i Formel 1, og har siden 2021 kjørt for Aston Martin.

Han har tidligere kjørt for BMW, Toro Rosso, Red Bull og Ferrari.

– Vettel gir seg med F1 etter årets sesong! Og det bare noen dager etter at han hintet om at han ville fortsette. Dette kan sette fyr på silly season. Hvem tar plassen hans i Aston Martin? spør Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen på Twitter etter at nyheten ble kjent.