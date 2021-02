Kom deg vekk, Leo

De sier at Lionel Messi vil vente til sommeren med å si om han blir i Barcelona.

Men man må nesten lure på om ikke han har bestemte seg denne uken.

Det var vært noen tunge dager for Barça. De spilte 1–1 hjemme mot Cádiz i dag, men det er først og fremst tapet mot Paris Saint-Germain tirsdag som har bekreftet det Messi lenge har visst: At dette laget ikke har noen fremtid.

Barça ble utklasset 4–1 og Messi havnet i skyggen av Kylian Mbappé, som leverte en prestasjon og et hattrick som flere mener har vippet argentineren ned fra tronen som verdens beste spiller.

Men Messi er ikke ferdig selv. Selv som 33-åring er han fortsatt blant verdens beste spillere, og har ambisjoner om å vinne flere store titler.

Så hvorfor skal han bli værende på et lag som dette?

Fire smeller

De eneste argumentene som er igjen, går nå på lojalitet og tilhørighet. Messi visste dette selv da han prøvde å forlate klubben i fjor sommer.

Han pratet om et prosjekt som ikke matchet hans egne ambisjoner.

Barça er fortsatt milevis unna å oppfylle det kravet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bevisene hadde vært mange, spesielt i mesterligaen, turneringen Messi ønsker mest av alt å vinne. De fire siste årene har Barça røket ut etter kapitulasjoner mot Roma (3–0), Liverpool (4–0) og Bayern München (8–2).

Messi ble en sesong til, men kun fordi han ikke fikk lov til å dra.

Siden det har det dukket opp forhåpninger om at han vil ombestemme seg.

Barça har kastet ut Josep Maria Bartomeu, arkitekten bak lagets fall, som muligens vil bli husket som den verste presidenten i klubbens historie. De har hentet en ny trener, Ronald Koeman, og fått frem noen lovende unggutter.

De ankom PSG-kampen med 10 seiere på 12 ligakamper. Om advokaten Joan Laporta vinner presidentvalget i mars, kan det øke sjansene for at Messi blir.

Men ydmykelsen mot PSG ga Messi en ny bekreftelse på hvor lang veien tilbake til toppen er blitt.

Huset må rives ned

Tegnene har vært der hele sesongen. Nesten hver storkamp har Barça tapt: mot Real Madrid (3–1), mot Atlético Madrid (1–0), mot Juventus hjemme i gruppespillet (3–0).

Nå er Barça åtte poeng bak Atlético i La Liga. De ligger under 2–0 mot Sevilla i semifinalen av den spanske cupen.

De har allerede tapt den spanske supercupen.

Og med smellen mot PSG er de i praksis ute av mesterligaen.

Alt går mot en andre strake sesong uten troféer.

SLITER: Ronald Koeman har en enorm jobb foran seg for å få Barcelona tilbake til toppen av europeisk fotball. Spørsmålet er om den jobben må gjøres med eller uten Lionel Messi. Foto: Marcelo Del Pozo / Reuters

Skaden fra Bartomeus tid er for stor til at laget bare kan forvandles på én sommer. Det nytter ikke å male veggene her; huset må rives ned og bygges på nytt.

Stallen mangler balanse og kvalitet. De to bærebjelkene fra tidligere storlag, Sergio Busquets og Gerard Piqué, er henholdsvis 32 og 34. Bildet av Piqué som holder trøya til Mbappé, er allerede blitt ikonisk.

Det var ikke bare en metafor på PSG-kampen, men på Barças status som klubb.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kunne Messi gjort mer selv? Kanskje. Men det er vanskelig å spille for et lag man ikke har tro på, med et så stort ansvar og så lite hjelp. Messi har båret laget på sine skuldre i årevis nå.

Han har 20 mål på 26 kamper i liga og mesterliga denne sesongen, tall man ikke kan klage på.

Men han trenger en ny struktur rundt seg, med nye idéer og friskt blod.

Så er spørsmålet: Hvordan skal Barça gi ham dette?

Røde tall

Det er her alle presidentkandidatene klør seg i hodet. Arven etter Bartomeu er ikke bare et svakt lag; det er en finansiell krise av enorme dimensjoner.

I årevis har Bartomeus styre delt ut fete kontrakter og kjøpt flopper til blodpris. Nå er klubbkassa skrapt. Barça skylder penger til banker, skattemyndighetene, andre lag, og til og med sine egne spillere.

Ifølge The New York Times er den totale gjelden nå på over 11 milliarder kroner.

Dette er en dyster situasjon. Bayerns styreformann Karl-Heinz Rummenigge leste nylig om Barças finanser i avisa ved frokosten, og sa at han nærmest satte maten i halsen da han så tallene.

Selv ikke optimistiske og karismatiske Laporta, favoritten i presidentvalget, kan trylle bort denne gjelden. Barça kan ikke bygge opp stallen uten penger.

De vil måtte selge spillere først, men heller ikke det blir lett under en pandemi som har fått samtlige storklubber til å tenkte seg ekstra godt om før de tar frem lommeboka.

Prosessen med å bygge opp laget vil ta flere år.

Og det er tid Messi ikke har.

For kostbar

Han blir tross alt 34 i juni, og dermed fremstår det som logisk at han forlater klubben i sommer, når kontrakten hans løper ut.

Kanskje er det det beste for alle parter.

SVIMLENDE TALL: Messis elleville kontrakt setter spørsmålstegn ved om Barcelona i økonomisk krise i det hele tatt har råd til å beholde ham. Foto: Albert Gea / Reuters

Det er Messi selv som tjener klart mest på Camp Nou. For tre uker siden publiserte den spanske avisen El País tallene bak kontrakten hans, som noen internt i klubben hadde lekket.

Tallene viste at Messis kontrakt har en verdi på 555,2 millioner euro, altså 5,7 milliarder kroner, om alle klausuler og bonuser utbetales.

Det er svimlende tall som bidrar til å forklare hvorfor Barça er i finansiell krise.

Samtidig kan man argumentere at Messi er verdt de pengene, med det han bidrar med på banen og den kommersielle interessen han trekker til seg.

Likevel er realiteten at Barça neppe har råd til å beholde ham. Carlos Tusquets, som er midlertidig president i klubben, har sagt at det ville vært en fordel om de hadde solgt Messi i fjor, fordi lønningene hans er så høye.

Slike uttalelser fremstår som uvirkelige når det snakkes om en spiller som vil bli husket som en av tidenes beste spillere. Og den som vinner valget, har ikke lyst til å bli husket som presidenten som lot Messi gå.

Men skaden ble gjort under Bartomeu, og denne uken har vært en ny påminnelse om den vonde realiteten akkurat nå.

Barça trenger en ny start. Og det samme gjør Messi.

Han fortjener langt bedre enn dette.