Sjølv om Glimt spelte ein strålande andreomgang mot Dinamo Zagreb og var nær å snu kampen, kasta dei bort 1-0-forspranget frå heimekampen på Aspmyra etter ein elendig prestasjon før pause.

Då laga gjekk i garderoben etter dei første 45 minutta, stod det 2–0 til heimelaget, og Glimt var ikkje til å kjenne igjen.

Bodø/Glimt-trenar Kjetil Knutsen var så misfornøgd at han ikkje klarte å skjule irritasjonen sin i pauseintervjuet med TV 2.

– Vi sa dei skulle vere modige, men dei har vore det motsette, spør du meg. Det er rett og slett ein prega gjeng som har spelt første omgang, sa ein oppgitt Knutsen til TV 2.

Etter kampen utdjupar hovudtrenaren:

– Eg er utruleg skuffa over første omgang. Då er vi det heilt stikk motsette av det vi skulle vere. Vi skulle vere modige og tore å vere oss sjølv, men vi er ikkje villige til å skape ubalanse bakfrå. Vi går og flyttar ball og slepp inn to heilt horrible mål, seier Glimt-sjefen etter kampen.

– For somme vart stunda litt stor

På spørsmål frå NRK om det var kampplanen eller utføringa som var for dårleg, svarer han:

– Når eg sit her som trenar meiner eg kampplanen var genial. Nokre av spelarane var for prega av alvoret, rett og slett. Eg trur ikkje det har noko med kampplanen å gjere, men for somme vart stunda litt stor. Det respekterer eg, og forstår det.

Han gir samtidig spelarane honnør for måten dei klarer å snu det på i andre omgang

– Og det er ikkje berre berre. Det viser at det er potensial, det er råskap, det er kraft i denne gruppa. Så klarte dei det ikkje heilt denne gongen, men eit godt forsøk, seier han til NRK.

Hugo Vetlesen avslørte på pressekonferansen at det var ein illsint Knutsen som møtte dei i pausen. Vetlesen spøkte med at trenaren hadde gitt dei ein såkalla «hårfønar».

– Eg kan seie så mykje som at han heva stemma litt i løpet av den pausepraten, seier Vetlesen på pressekonferansen.

– Meir enn gode nok

Midtbanespelaren meiner det berre er éin ting å gjere etter Zagreb-nedturen: Lære.

– Du ser når vi snur det i andre omgang at vi er meir enn gode nok, men det er dei små erfaringane og måten dei klarer å svare på. Det må vi ta med oss vidare, og det blir gull verd i gruppespelet som kjem no, seier Vetlesen.

Rosenborg måtte også feile nokre gonger før dei knekte meisterligakoden på 90-talet. Knutsen trekkjer fram viktigheita av å få oppleve slike oppgjer for å ta nye steg.

– For meg og for alle er dette fantastisk læring. Utruleg givande å vere med ein så liten klubb i så store kampar, og så får vi nye spennande kampar i gruppespelet i Europaligaen der vi heile tida kan lære nye ting. Det er fantastisk, og så får vi riste av oss det som er litt skuffande no. Og så skal vi komme raskt tilbake, seier han.

Bodø/Glimt-trenaren måtte også tole fleire kritiske spørsmål på pressekonferansen om eigne disposisjonar.

Knutsen valde mellom anna å stille med dei same 11 mot Dinamo Zagreb som spelte mot HamKam i Eliteserien sist laurdag.

– Hadde ikkje planlagt å spele 120

På pressekonferansen fekk Knutsen spørsmål om han i ettertid skulle ha rotert meir på laget i kampen mot HamKam.

– Det kan godt hende. Eg hadde ikkje planlagt å spele 120 minutt. Vi har ei reise som er slik at vi har stått over tid og spelt mange kampar. Eg trur det går meir på at vi har fått lite tid på gras. 120 minutt blir tøft, seier Knutsen.

Hugo Vetlesen fortel at kampen i Zagreb vart ei fysisk påkjenning.

– Vi hadde ikkje planlagt å spele 120 minutt, og det er uansett naturleg at det går tungt mot slutten av ein slik kamp, men då er det opp til andre å ta sjansen, og i ein slik kamp treng ein alle mann. Det klarer vi på ein god måte, men kanskje ikkje godt nok, innrømmer midtbanespelaren.

Hugo Vetlesen er skuffa etter nedturen i Zagreb. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Det var berre Hugo Vetlesen, Alfons Sampsted og Kjetil Knutsen som møtte pressa etter nedturen. Elles var det berre rettshavar TV 2 som fekk høve til å intervju dei andre Glimt-spelarane onsdag kveld.

– Det er vanskeleg å prate akkurat no

Til kanalen seier Amahl Pellegrino at nedturen gjer vondt.

– Det er vanskeleg å prate akkurat no, det her var tøft, seier Pellegrino til TV 2.

Han føler at Glimt hadde ein historisk sjanse til å kvalifisere seg, men vart straffa knallhardt.

– Det her var tungt. Det her var eit hardt slag i trynet seier Pellegrino.

No ventar Europaligaens gruppespel for gultrøyene. Trekkinga er allereie fredag