Knut ble utfordret av barna – nå leder han foran 4 millioner spillere

HEIT: Over 450.000 spillere har hentet Zlatan Ibrahimovic til Boxing Day. Foto: John Sibley / Reuters

Du rister kanskje litt på hodet allerede.

All tiden du bruker, alle analysene, all researchen, alle helger som er blitt ødelagt av feil kapteinsvalg.

Og så er en nybegynner på topp?

Fantasy-bølgen har vokst seg større og større for hver sesong, og hver runde konkurrerer titusener av nordmenn med sine egenkomponerte Premier League-lag.

Knut Hebæk fikk så vidt øye på denne bølgen i fjor, men hoppet raskt av.

Interessen kom først tilbake da sønnene var overbevist om at pappaen ikke ville gi det et nytt forsøk.

– Da gikk det en liten faen i meg, og da fortsatte jeg. Så gikk det plutselig sabla bra, smiler Hebæk til NRK.

49-åringen var inne blant topp 2000 i løpet av de seks første rundene.

Så topp 100, topp 5 og nordmannen har nå ledet i fire strake runder.

Men hvordan kan en nybegynner danke ut millioner av mer erfarne konkurrenter?

Fantasy Premier League Ekspandér faktaboks Et spill der du setter sammen ditt eget laget bestående av aktive spillere, i dette tilfelle fra Premier League.

Hver runde får du poeng etter hvor godt/dårlig dine utvalge spillere gjør det.

Alle starter med 100 millioner «Fantasy-kroner», og spillerne er priset etter tidligere eller forventede prestasjoner. Gjennom hele sesongen kan du «kjøpe» og «selge» spillere.

Vinneren kåres etter endt sesong, altså 38 runder.

I fjor spilte cirka 3,7 millioner Fantasy Premier League. Per desember 2016 er det 4,2 millioner deltakere. Kilde: Fantasy Premier League, NRK

– Vil ikke avsløre hvor fortapt man er

– Herregud, for en ledelse han har. Fytti rakkern, utbryter sjakkspiller Jon Ludvig Hammer når han søker opp Hebæk.

Hammer er blant de som for alvor er blitt bitt av basillen.

Selv om også han er relativt fersk, går nå Fantasy hånd i hånd med fotballinteressen.

– Hvor mye tid bruker du?

– Sånne spørsmål er veldig skumle å svare på. Man vil jo ikke avsløre hvor totalt fortapt man er, sier Hammer og ler.

– Jeg bruker mye tid på Twitter og får med meg mest mulig tips der. Men det går jo mye på magefølelse. Det er en kombinasjon av magefølelse, dyktighet og flaks, sier sjakkspilleren.

KNALLHØST: Liverpools Philippe Coutinho herjet før han ble ankelskadet. Foto: Dave Howarth / Ap

Hammer, som også har vært sekundant for Magnus Carlsen, forteller at den nylige VM-kampen «kom veldig i veien» for Fantasy-spilleren Carlsen.

Carlsen-laget ligger nå på nedre halvdel i kompisligaen, ifølge Hammer.

– Carlsen sin hovedsekundant Peter Heine Nielsen var oppe blant topp 1000. En ting er å være nummer én, men du skjønner jo hvilken status det har når topp 1000 er en fantastisk plassering. Nielsen er jo nå helt fortapt i research for å beholde plasseringen, forteller Hammer.

Gamblet og traff

For mange er Fantasy-konseptet enkel underholdning uansett sport, mens andre investerer langt mer tid og krefter.

Og penger.

I USA vokste såkalt Daily fantasy sports (DFS) til å bli en milliardindustri, hvor spillerne betaler en sum for å konkurrere om premier opptil millionklassen.

ESPN har tidligere avdekket historien til de amerikanske hovedaktørene bak DFS, som beskrives som «en fortelling om hensynløshet, politisk naivitet og en drep eller bli drept-kultur».

Her brukes det utallige algoritmer for å spå prestasjoner for lag og enkeltspillere, og selv om Fantasy Premier League er kostnadsfritt og uten premiepenger, dykker mange ned i tallene for å finne de beste valgene.

Knut Hebæk hadde imidlertid ikke en slik tilnærming til spillet da sesongen startet.

I bunn har han en genuin interesse for fotball og spilte selv i 1.-divisjon for Kjelsås.

Men suksessveien startet først og fremst med hjertet: Liverpool.

Nærmere sagt Firmino, Philippe Coutinho og Sadio Mané.

– Jeg skjønte at Liverpool ville score mye mål, og det er litt tilfeldig at jeg hadde det trekløveret og ikke gamblet for mye på alle andre. Etter hvert som sesongen går, ser du hvilke spillere som kan kjempe seg inn, sier Hebæk.

Hebæks Fantasy-tips Ekspandér faktaboks Tenk form før kampprogram: Formspillere i midtsjiktet vil ha større poengsjanser enn toppspillere ute av form – uansett motstander.

Formspillere i midtsjiktet vil ha større poengsjanser enn toppspillere ute av form – uansett motstander. Unngå «hits»: Det er vanskelig å ta igjen de fire tapte poengene. Hvis du tar en hit, må det være for minst tre-fire runder frem i tid. Unntaket er kritiske skader og suspensjoner.

Det er vanskelig å ta igjen de fire tapte poengene. Hvis du tar en hit, må det være for minst tre-fire runder frem i tid. Unntaket er kritiske skader og suspensjoner. Finn balanse i laget: Få inn flere potensielle poengplukkere i hver lagdel istedenfor å legge poengmulighetene på få føtter.

Få inn flere potensielle poengplukkere i hver lagdel istedenfor å legge poengmulighetene på få føtter. Plukk enerne: Det gjelder særlig de antatt dårligere lagene. Her er det gjerne én eller to som er den skapende kraften, mens topplagene har langt flere strenger å spille på.

Det gjelder særlig de antatt dårligere lagene. Her er det gjerne én eller to som er den skapende kraften, mens topplagene har langt flere strenger å spille på. Tenk prisstigning når du kan, men ikke for enhver pris: Hvis du har bestemt deg tidlig, selg med en gang. Hvis du er usikker og står overfor for eksempel mesterligarunder, er det mest fornuftig å vente for å unngå bortkastede bytter – og hits.

Hvis du har bestemt deg tidlig, selg med en gang. Hvis du er usikker og står overfor for eksempel mesterligarunder, er det mest fornuftig å vente for å unngå bortkastede bytter – og hits. Ikke gamble på kaptein: Med mindre posisjonen din tilsier at du må ta sjanser. Kilde: Knut Hebæk

Hebæk gikk også mot strømmen ved å la Sergio Agüero være ute av laget fra fjerde runde.

Det er på mange måter en risikosport i Fantasy-verden å hoppe bukk over den målfarlige argentineren, men Hebæk valgte å prioritere midtbanen.

Med 3-5-2 fikk han også den beste formasjonen – objektivt sett.

Midtbanespillerne i Premier League har sanket klart flest poeng.

– Svir litt i Liverpool-hjertet

– Det høres jo ganske enkelt ut, men jeg ville ha midtbanespillere som spilte nærmest mulig mål – og helst spiss. Det er stort sett der du henter flest poeng. Du kan komme ganske bra ut av å alternere med én toppspiss og to spisser i midtsjiktet, sier Hebæk.

Den tunge Liverpool-satsingen ga avkastning, men så begynte Hebæk å merke den frustrerende delen for mange Fantasy-frelste.

De aller fleste har sterke følelser for et lag enten den ene eller andre veien.

Plutselig tar du deg selv i å knytte neven når erkefienden scorer.

SUSPENDERT: Chelsea-spiss Diego Costa. Foto: Matt Dunham / Ap

Hebæk har også unngått offensive spillere fra Manchester United hele veien – frem til nå.

Zlatan Ibrahimovic er hentet inn og får trolig kapteinsbåndet.

– Det svir litt i Liverpool-hjertet. Det er vanskelig å sitte og håpe på at han skal score. Det er ikke noe kult, det. Derfor har jeg heller ikke hatt ham inne, sier Hebæk og smiler.

Ser «alt»

På veien har han innsett at det ikke nytter å tenke med hjertet og klubbfargene.

Hodet har sakte, men sikkert fått overtaket.

Bortsett fra å være innom tipsspalten The Scout, podkasten Wildcard FC og Dagbladets nettserie Gameweek, gjør han vurderingene ut i fra det han selv ser.

Det finnes nærmest uendelig med statistikk-materiale for både lag og spillere å stupe ned i: sjanser, innlegg, ballberøringer – såkalte «underliggende stats».

Hebæk har så langt ikke vært så opptatt av tallene, men magefølelse.

– Jeg ser alle TV-kamper, og jeg ser alt av høydepunkter og mye opptak. Jeg gjør som oftest reserach selv for å få et inntrykk av form. Form er ekstremt viktig, sier Hebæk.

INTERESSERT: Sjakkspiller Jon Ludvig Hammer. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Hebæk er først og fremst opptatt av å følge «hunchen» (intiusjonen).

Engelske Dimitri Nicolaou, som vant forrige sesong, var av samme oppfatning.

Nicolaou deltok for aller første gang da han vant.

– Tenk med magen fremfor hodet. Det pleier å være en bedre indikator. Tenk utenfor boksen, sa Nicolau i seiersintervjuet.

Brant seg med jokerkort

Hebæk beskriver seg som «helt grønn» da sesongen startet, og den manglende kunnskapen kan ha gitt to skjebnesvangre tabber.

«Triple captain» og «bench boost» er allerede brukt – uten særlig uttelling.

Nicolau, som vant, traff optimalt med «chipsene».

– Jeg har skjønt at det kommer «double gameweeks» senere i sesongen, men det var jeg ikke klar over, sier Hebæk og smiler.

– Det er jo mange som har spart kortene, men de skal jo treffe også, legger han til.

49-åringen har åpenbart truffet med både spillerkjøp og kapteinsvalg, men han har likevel få ekstreme poengrunder.

Han har vært over 100 poeng kun én gang da Christian Eriksen fikk kapteinsbindet med sine 18 poeng i runde 14.

Hebæks store styrke ligger med andre ord i stabiliteten.

Fra femte runde har han kun sett én rød pil i sammenlagt-rankingen.

49-åringen har uten unntak sanket mer poeng enn gjennomsnittet.

– Jeg har jevn poengplukking. Jeg har ikke gamblet mye. Det er det det handler om. Det er ikke jakten på den ene store poengsummen, men å plukke poeng jevnt og trutt. Jeg har ikke hatt (José) Holebas eller andre som glimtet til, men jeg har hatt Walker fra starten av fordi jeg vet at han leverer jevnt, sier Hebæk.

Hebæk gikk også tidlig for Chelsea-spillere siden serielederen, i likhet med Liverpool, er uten Europa-spill denne sesongen.

Han har også vært skeptisk til Pep Guardiolas mange roteringer, og Manchester City-spillerne har kun hatt korte opphold i laget.

– Vil ikke bli feig

Før Boxing Day, fotballens julaften, har Hebæk nå tatt sitt andre «hit», altså ekstra spillerbytte, for sesongen.

Ut går hans trofaste tjenere i Diego Costa (suspendert) og Eden Hazard, og inn kommer Alexis Sánchez og Zlatan Ibrahimovic.

For å få råd til å hente Sergio Agüero på sikt, er Harry Kane byttet med Christian Benteke.

Som nummer én i verden har han mange Fantasy-øyne rettet mot seg. Selv er han også opptatt av valgene til sine nærmeste utfordrere.

– Jeg er ofte inne og ser hva de andre på topplistene har og hva de spiller. Hvis jeg har tid, går jeg gjennom det meste, sier Hebæk og ler.

– Hva er ambisjonen din nå?

– Nå er ambisjonen å ikke bli feig. Jeg må følge «hunchen» min. Hvis jeg mener at Benteke er lurt, gjør jeg det. Jeg vil ikke bare være mainstream, sier Hebæk.