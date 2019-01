Knuste Ungarn – nå trenger Norge hjelp av Danmark

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For en time etter Norges oppvisning mot Ungarn starter den viktigste kampen i VM for det norske mannskapet.

Da gjør Danmark og Sverige opp om Norges videre skjebne.

Vinner Danmark er Norge klar for semifinale i Hamburg, og er fortsatt med i kampen om sin første verdensmestertittel i historien.

I kampen mot Ungarn viste i hvert fall det norske mannskapet at de er mer enn klar nok for å spille en semifinale.

Kjørte fra etter pause

Til pause ledet Norge med tre mål på stillingen 16-13, sterkt anført av en strålende venstreside signert Sander Sagosen og Magnus Jøndal.

– En godkjent første omgang av Norge. Hadde vi vært litt skarpere hadde vi ledet med mer. Vi slet litt med kommunikasjonen i forsvaret i starten, men vi har rettet det utover omgangen, sa NRKs håndballekspert Håvard Tvedten da lagene gikk inn til pause.

Og etter pause kom et heltent norsk lag ut på banen i Herning. Etter tre kjappe scoringer ledet Norge med seks, og ledelsen bare økte og økte.

NERVEPIRRENDE: Landslagstrener Christian Berge hadde mye å juble for mot Ungarn, nå venter nervepirrende timer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Allerede ti minutter før slutt, på en komfortabel nimålsledelse for det norske mannskapet startet Tvedten å oppsummere kampen.

– Det er en utrolig bra gjennomført kamp av det norske laget.

Når Espen Christensen også stengte buret bakover var det ingen vei tilbake for Ungarn.

Slik kommer Norge til VM-semifinale Ekspandér faktaboks * Slår Danmark Sverige er Norge videre. * Slår Sverige Danmark kun med ett mål er Norge videre. * Slår Sverige Danmark med to mål, men scorer under 30 er Norge videre. * Slår Sverige Danmark med fem mål, og Danmark scorer under 26 mål er Norge videre. * Slår Sverige Danmark med seks mål eller mer er Norge videre. * Spiller Sverige og Danmark uavgjort er Norge videre.

Flere norske muligheter

Nå må altså det norske mannskapet vente spent på utfallet i den siste kampen av mellomspillet.

– Det blir utrolig nervepirrende. Vi skal få i oss litt mat, og så får vi velge om vi orker å se på eller ikke, sa Sander Sagosen til NRK tidligere denne uken om timene etter Ungarn-kampen.

Man må også frem med kalkulatoren for å finne mulighetene for norsk avansement. For det er ikke bare dansk seier som sender det norske mannskapet videre i VM.

REDNINGSMANN? Norge må mest sannsynlig heie på Mikkel Hansen og Danmark i kampen mot Sverige. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

En svensk seier med kun ett mål, eller svensk seier med to mål der gultrøyene scorer under 30 mål vil sende Norge og Danmark til semifinalen.

Men et mer usannsynlig utfall vil sende Norge og Sverige til videre spill i Hamburg: Om Sverige slår danskene med fem mål, og Danmark scorer under 26 mål, eller Sverige vinner med hele seks mål, da er hjemmehåpet Danmark ute av VM.