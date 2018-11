Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rosenborg hadde forutsetningene klare før hjemmekampen mot Odd. Med seier kunne de sprette champagnekorkene to serierunder før slutt.

– Jeg var nervøs i dag, men det var den typen nervøs vi er nødt til å være for å prestere i viktige kamper, sier Rosenborg-trener Rini Coolen.

Og det var hjemmelaget som kunne juble for tre poeng etter Odd-kampen. Pål André Hellands to scoringer og Mike Jensen scoret trøndernes mål.

– Jeg tror vi tok vekk den siste lille promillen av tro de hadde nede i Bergen, sier Helland til NRK.

Ruud i sentrum

Og det var også trønderne som hørte lyden av nettsus først. Nicklas Bendtner, som tidligere denne uken ble dømt til 50 dagers fengsel, fant Pål André Helland på bakerste stolpe. Vingen tok ballen ned på brystet og smalt til rett på Rossbach, som ikke klarte å stoppe kanonkula fra kloss hold.

Rosenborg startet også best i den andre omgangen. Mike Jensen kunne fyre ballen i hjørnet og doble ledelsen for hjemmelaget.

Det tok ikke lang tid før Espen Ruud tente et håp for Odd. Backen stanget inn en redusering på et hjørnespark og sørget for fornyet spenning i kampen.

Men Ruud var ikke ferdig med rampelyset der. Det gikk ikke ett minutt engang før han spilte en farlig tversoverpasning, som Helland snappet opp. Og når Helland lukter seriegull er det få ting som kan stoppe kanten. Han plasserte ballen ned i hjørnet fra like utenfor 16-meteren.

Vente på Brann-kamp

Kampen bølget frem og tilbake etter det, men ingen klarte å få ballen i mål. Dermed endte det 3-1 til Rosenborg.

– Jeg kan nesten ikke huske at vi har skapt så mange sjanser på Lerkendal, men når vi gir dem både det første og det siste målet, gjør det at vi taper, fordi vi gjør så store feil, sier Dag-Eilev Fagermo etter kampen, og legger til at han mener Odd hadde vunnet med Helland på laget i dag.

Slik det ser ut akkurat i øyeblikket har Rosenborg 60 poeng, mens Brann har 52 poeng, men de har én kamp mindre spilt.

Om bergenserne taper poeng mot Strømsgodset i kveld vil de være enten 7, eller 9 poeng bak med to kamper igjen å spille. Dermed har de ikke lenger ha mulighet til å ta igjen Coolens menn ved poengtap.

Rosenborg er dermed nødt til å vente et par timer til, før de får vite om de er seriemester i dag eller ikke.