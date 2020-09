Knuste norsk rekord og løp tredje best i verden – midt i ferien

Forrige søndag avsluttet Hynne en eventyrlig sesong med NM-gull i Bergen. Så tok hun ferie.

Derfor ble hun mildt sagt overrasket da trener og samboer Erik Sakshaug fredag foreslo at hun skulle gjøre litt ekstra ut av et arrangement mandag (altså i dag), der hun egentlig bare skulle dele ut drakter til barn, som en del av et sponsorarrangement.

For etter draktutdelingen skulle det være et løpestevne på Øya stadion i Trondheim, og Sakshaug mente Hynne kunne vise seg fram på en 600 meter.

– Det har vært ferie etter NM. Hun har bare spist kake og is og slappet av. Så slang jeg det ut på fredag, sier Sakshaug til NRK.

– Erik er en slu rev. Jeg trodde han kødda, sier Hynne selv.

Rekord med 1,38

Men Sakshaug kødda ikke. Og det gjorde heller ikke Hynne, da hun først stilte til start.

Som eneste kvinne på startstreken løp hun 600-meteren på 1.26,90. Det er norsk rekord (eller norsk bestenotering, som det offisielt heter på denne distansen) med ett sekund og 38 underdeler.

Trine Mjåland hadde den gamle bestenoteringen på 1.28,28. Hynne hadde selv en personlig rekord på 1.28,42 før mandagens sololøp.

SLIK VAR LØPET: Hedda Hynne løp i ensom majestet.

Nummer tre i verden

Med 1.26,90 er hun også nummer tre på verdensstatistikken for i 2020.

Dermed bekreftet hun det resultatene på 800 i høst har vist. Tirsdag for 13 dager siden løp hun altså på 1.58,10 i sveitsiske Bellinzona og forbedret sin egen ukegamle norgesrekord med over et sekund. Den tiden er den nest beste i verden i 2020 på 800 meter.

September 2020 har kort oppsummert vært slik for Hedda Hynne:

8. september: Norsk rekord på 800 meter, 1.59,15, i Rovereto

15. september: Norsk rekord på 800 meter, 1.58,10, i Bellinzona

17. september: Andreplass på 800 meter i Diamond League i Roma

19. september: Mesterskapsrekord på 800 i NM med 2.01,08 i forsøket i Bergen

20. september: NM-gull på 800 meter

28. september: Norsk bestenotering på 600 meter, 1.26,90

– Det er tøft å løpe alene i 12 grader. Og jeg er ikke helt fornøyd med dette løpet heller. Det viser jo bare at jeg er på et helt nytt nivå, konstaterer en glad Hedda Hynne.