Det var under en landslagssamling i høst da hun oppdaget at private bilder av henne ble spredt på nett. TV 2 skriver at telefonen ble hacket, og at en mann i 20-årene har tilstått ugjerningen.

– Livet mitt har forandret seg veldig. Jeg har gått fra å ha det bra til å kjenne på at selvtilliten har forsvunnet. Hver dag har vært slitsom. Det er tøft å stå i det. Jeg tror ikke folk skjønner hva det gjør med en person, forteller Mørk til TV 2.

Vurderte å droppe VM

– Hvorfor har du valgt å fortelle om dette?

– Det er tre grunner til det. Det er for å ta tilbake kontrollen over livet mitt og det er også fordi jeg er utrolig forbanna, skuffa, lei meg og frustrert. Jeg gjør det også for mange av de andre jentene der ute som har vært utsatt for det samme som meg, svarer Mørk til TV 2.

26-åringen spiller for Györ, og er kanskje Norges viktigste spiller foran VM i Tyskland i desember. Men i høst har ikke Mørk vært seg selv lik på håndballbanen, naturligvis.

Til TV 2 forteller hun at hun ønsket å droppe VM, og at hun ikke ønsket å delta på firenasjonersturneringen i Bergen i slutten av november.

– Jeg ble redd. Jeg gruer meg til å være i Bergen for Møbelringen Cup i en uke og forholde meg til andre mennesker, sier Mørk gråtkvalt til TV 2.

Mottar støtte

Samtidig som verden raste sammen rundt henne kom støtteerklæringene fra lagvenninnene i Norge.

Gro Hammerseng-Edin har spilt mye med Mørk, og i et innlegg på Instagram mandag kveld tar hun et knallhardt oppgjør med hackerne.

Hva slags samfunn har du lyst til å være en del av? spør Hammerseng i meldingen:

Også lillesøster Thea Mørk viser sin støtte til landslagsstjernen: