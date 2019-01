Det var en gråtende Andy Murray (31) som møtte pressen før Australian Open natt til fredag. Den skotske stjernespilleren fortalte at han ikke vet om han er i stand til å gjennomføre turneringen som starter neste uke.

– Jeg vet ikke om jeg kan spille meg gjennom smerten, sa den skotske tennisprofilen.

Andy Murray gjennomgikk en hofteoperasjon i fjor og innrømmer at han ikke har følt seg bra siden det. Den tidligere verdenseneren og tre ganger Grand Slam-vinneren har slitt med skaden siden han var 22–23 år gammel.

Plagene ble kjent i 2017 og skotten har gjentatte ganger forsøkt å gjøre comeback, men har måttet trekke seg flere ganger.

– Jeg har gjort alt jeg har kunnet for at hoften min skal bli bedre, men det har ikke hjulpet mye. Jeg tror det er en mulighet for at Australian Open er min siste turnering, sa han på pressekonferansen i Melbourne.

Skotten håper å få avslutte karrieren med Wimbledon på hjemmebane, men vet ikke om hoften er sterk nok til å fortsette på toppnivå i så lang tid.