Knuser Ingebrigtsen-rekordar med stjerna si eiga oppskrift

– Viss ikkje Jakob Ingebrigtsen hadde eksistert, hadde vi vore endå meir over oss av begeistring av det desse løparane får til, seier NRKs friidrettskommentator, Jann Post.

Jakob Ingebrigtsen er barnestjerna som vart den beste løparen i verda. Frå ung alder sette han ei rekkje norske aldersrekordar, men i år har fleire av dei bytt namn.

For det gror godt i norsk friidrett. Berre spør Magnus Øyen (16) og Andreas Fjeld Halvorsen (17), som denne sesongen har overgått nokre av prestasjonane til Ingebrigtsen då han var på same alder.

– Ekstremt lovande nivå

Øyen senka Ingebrigtsens rekord på 3000 meter med 12 sekund til 8.10,07 i vår. Seinare i sesongen sprang han 14.17,51 på 5000 meter, over 20 sekund raskare enn Ingebrigtsen på same alder.

Halvorsen sletta Ingebrigtsens juniorrekord på 3000 meter i sommar. 7.47,04 er over seks sekund betre enn sandnesløparen.

TALENT: Magnus Øyen. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Både Øyen og Halvorsen poengterer at Ingebrigtsen primært satsa på 1500 meter i denne alderen, og kjenner seg sikker på at stjerneutøvaren hadde knust dei om han hadde ønskt det.

– Eg tok han på 3000 meter, men så veit ein at han kunne sprunge mykje kjappare på den 3000-meteren. Eg er stornøgd med tida uansett, seier Halvorsen.

Post lèt seg imponere over duoen.

– Begge har vist ekstremt lovande nivå. Det er det ingen tvil om. Så er det få i verda gjennom tidene som toler samanlikning med Jakob. Det blir urettferdig å gjere overfor dei. Men det er gøy at dei kan jage nokre av rekordane hans, seier kommentatoren.

Følgjer Ingebrigtsen-oppskrift

Ingebrigtsen-brørne har bana veg for ein ny generasjon løparar. Med resultat i verdsklasse har trioen vist at alt er mogleg.

– Det viser at ein kan lykkast sjølv om ein er herfrå, seier Øyen.

Men også i treningsvegen har brørne inspirert. Øyen spring 100–140 kilometer i veka, på Ingebrigtsen-vis. Halvorsen følgjer same oppskrift.

– Det er den norske metoden, som folk kallar det. Det er terskel. Det er mykje kontroll på treninga, med rett intensitet, så ein ikkje blir overtrena. For å få ein jamn og fin progresjon frå år til år. Det er det dei fleste her held på med, fortel Øyen etter å ha vunne NM i terrengløp for 16-åringar.

Ingebrigtsen-familien populariserte såkalla dobbel terskel-trening. Enkelt forklart handlar det om å gjennomføre to terskeløkter på éin dag. Målet er eit høgare volum med høg intensitet, men utan å slite ut kroppen til neste økta.

For å kontrollere at intensitetsnivået er rett blir laktatverdiane i blodet målt. Treningsforma har vorte enormt populær internasjonalt, og heime i Noreg har også Narve Gilje Nordås hatt stor suksess med same oppskrift

– Det starta med Ingebrigtsen, og resten treng eg eigentleg ikkje å seie. Det er fleire som har lykkast med det ei stund, så det er ikkje vits å finne opp hjulet på nytt. Eg gjer det same som dei, seier Øyen.

Han kan sjå tilbake på sølv frå EYOF tidlegare i sesongen, og i helga imponerte han på 10 kilometer under Hytteplanmila med 29.36 minutt. Post meiner føregangsarbeidet til Ingebrigtsen og co. ber frukter.

KOMMENTATOR: Jann Post. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Vi har tre løparar som har teke VM-medalje med same filosofi. Dette har gjort den yngre generasjonen mindre beskjeden, setje seg høge mål og tru på at det går an å bli best sjølv om ein kjem frå denne kalde steinrøysa.

Trøblete sesong

Aldersrekorden på 3000 meter vart ein stor opptur for Fjeld Halvorsen etter ein tung sesong. Ein stressfraktur i leggen skapte trøbbel for stortalentet.

– Det var tre månader utan løping og éin månad med oppbygging. Så kom eg meg i form før U20-EM, men trynte der med 400 meter igjen. Eg kjende meg eigentleg dritbra, så det var kjipt. Det har komme eit skikkeleg løft på slutten, så det er noko å ta med seg, fortel han etter å ha vunne juniorklassen i terreng-NM.