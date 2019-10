Knusende kritikk mot RBK etter intervjusensur - klubben beklager

Fredag ettermiddag, da NRK skulle intervjuet Pål André Helland, brøt Trond Alstad, RBKs leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar inn og stanset intervjuet.

Det har skapt en rekke sterke reaksjoner i sosiale medier. Mange har oppfattet Rosenborg-lederens intervju-stans som ren sensur.

Se seansen i videovinduet over.

– Kutt, vi snakker ikke om «Micke» Karlsen og hva han (Helland) mener om Ranheim, sa Alstad, mens kamera gikk.

Bakgrunnen for NRKs spørsmål var følgende tweet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Skal han ikke få svare på det, spør NRKs journalist Johannes Børstad.

– Nei, han svarer ikke på det. Ranheim skal ikke legge seg opp i laguttaket til Rosenborg, sier Alstad.

Etter hvert engasjerer også Adressa-journalist Ole K. Sagbakken seg i samtalen. Han spør:

– Du stopper et intervju, Trond?

– Ja, jeg stopper et intervju, sier han, og nekter NRK å stille spørsmålet om støtten fra Michael Karlsen.

– Jeg er mektig lei av at Ranheim legger seg opp i laguttaket til Rosenborg.

TOK GREP: Trond Alstad likte ikke det NRK stilte Pål André Helland spørsmål om. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sterke reaksjoner

Reaksjonene har vært sterke etter NRKs sak på intervju-stansen fredag kveld. Blant annet har flere tidligere RBK-spillere gått ut mot klubben.

Roar Strand skriver blant følgende på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I en SMS til NRK skriver det tidligere midtbaneesset at han ikke ønsker å utdype tweeten, men at han tvitrer svært sjelden og at det er utdyping nok.

Kritisk «Mini»

Også Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er svært kritisk til sin gamle klubb på Twitter. Han utdyper følgende overfor NRK:

– Jeg synes ikke noe om at ledere, verken i fotballen eller noe annet sted, opptrer på denne måten. Hvis klubbkulturen er så skjør og svak at man ikke tåler at spillerne uttaler seg, så har man et problem, sier «Mini».

IKKE IMPONERT: Jahn Ivar Jakobsen kjenner seg ikke igjen i Rosenborgs mediehåndtering. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

I Rosenborgs postulater er «Åpenhet» et eget punkt, der det blant annet presiseres at klubben skal være «åpen og nysgjerrig». Det mener Mini man har glemt.

– Jeg drar rundt og holder foredrag om postulatene til klubben og det Nils Arne (Eggen) stod for. Man kan diskutere om man skal følge det i dag, men det er det i så fall tydelig at ikke alle på kontoret der nå har fått det med seg, sier han.

– Pinlig

En annen som går hardt ut mot håndteringen av Helland-intervjuet er kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli. I en kritisk kommentar skriver han blant annet:

«En klubb med selvtillit, som er trygg på egne verdier og står stødig, oppfører seg ikke slik Rosenborg gjorde fredag.»

Løfaldli mener det er et svært turbulent år som ligger bak det han mener er «pinlig» oppførsel av RBK-ledelsen.

– Det har vært et hardt år. De jaktet lenge på ny trener før de endte med Eirik Horneland, som var et godt stykke unna det folk forventet. Så kom rettssaken og det påfølgende bråket, og deretter en elendig sesongåpning. Alt dette i sum er årsaken. Sportslig sett gikk det bedre i sommer, men nå i høst har publikum uteblitt på Lerkendal. At de sliter sånn med å skape entuasiasme i Trondheim er nok frustrerende, sier han til NRK.

– Hva bør klubben gjøre nå?

– Trond Alstad bør gå ut i media og si at dette er dumt, sier Løfaldli.

Sier unnskyld

NRK har ikke lyktes med å få tak i Trond Alstad lørdag morgen og formiddag, men daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, beklager fredagens opptrinn på vegne av klubben.

– Det er ikke sånn vi skal behandle media. Jeg beklager. RBK er en åpen og folkelig klubb. Folk skal få mene det de vil og alle kan spørre oss om hva som helst, sier hun til NRK.

BEKLAGER: RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug beklager og lover å gå gjennom klubbens rutiner rundt mediehåndtering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi avbrøt intervjuet og det beklager vi. Vi har beklaget til NRKs journalist, og jeg har snakket med Trond som også beklager. Sånn skal vi ikke ha det, legger hun til.

– Tar dere grep for at dette ikke skal skje igjen?

– Vi skal gå gjennom rutinene våre.

– Birger Løfaldli mener saken viser at hele organisasjonen er under press etter et turbulent år – er du enig?

– Det er press på Rosenborg hele tiden, og det har vært et år med ekstraordinære saker. Uansett så skal vi klare å unngå sånt som dette.