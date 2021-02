Knottens VM-mareritt: Satt alene på hotellet og gråt

– Jeg tror det er det kuleste jeg har opplevd, å få være i VM, gå der, stemningen, alt, egentlig. Samtidig er det noe av det vondeste jeg har gjort, kanskje, sier Karoline Knotten, som nå vil fortelle hvordan hun egentlig opplevde å være VM-debutant for ett år siden.

Før sesongstarten i fjor hadde VM bare vært en fjern drøm for skiskytteren. Men så, til tross for at resultatpila pekte nedover, fikk Knotten en plass på laget som dro til italienske Anterselva og VM. Hun ble valgt ut til å gå sprinten.

Men Knotten ble bare nummer 75 på åpningsdistansen. Hun fikk ikke sjansen til å gå mer i mesterskapet, og også på stafetten ble hun vraket. Skuffelsen var stor.

– Jeg følte så på at jeg skulle være en god reserve, og holde god stemning i gruppa når jeg var med dem. Men jeg hadde det skikkelig vondt, og med en gang jeg var alene på rommet satt jeg og gråt, forteller hun åpenhjertig.

IKKE MAKS UTTELLING: Karoline Knotten har blitt nummer 41 og 42 på VMs to første distanser. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Sliten av å ha det bra

Knotten delte rom med Marte Olsbu Røiseland, som tok medalje på samtlige distanser i VM.

– Med en gang Marte kom inn så skulle jeg smile. Eller på middag så skulle jeg være glad, men når jeg var alene var det vondt. Jeg husker jeg gikk og gråt da jeg gikk på ski. Jeg hadde det ikke veldig bra, minnes Knotten, som roser lagvenninnen Røiseland for støtten hun ga.

– Hun så det. Og selv om Marte var VM-dronning, så var hun den beste romkameratene jeg kunne hatt. Jeg setter veldig pris på det.

– Det er noe av det vanskeligste når det er sånn, men det er dessverre også en del av dette «gamet», sier Røiseland.

GODT HUMØR: Karoline Knotten er tilbake i VM – og denne gang med et smil bak munnbindet. Foto: Primoz Lovric / NTB

Hun var ikke egentlig på elitelandslaget, men etter en god sesongåpning i 2019 fikk Knotten, til sin egen store overraskelse, likevel muligheten til å gå det meste av verdenscuprenn forrige sesong. I begynnelsen gikk mye over all forventning for 24-åringen, og hun kapret en plass på det ubeseirede, norske stafettlaget.

– Jeg tror nok det kostet mer enn jeg trodde. Spesielt stafettene. Du blir litt overrasket over at man sliten av å ha det bra, sier Knotten.

Skiskytteren forteller om søvnløse netter både før og etter stafetter. At hun satt og ristet på rommet etter lange dager med premieseremoni og pressekonferanser, og ikke klarte å slappe av.

– Burde nok vært bremset

Hun merket det egentlig ikke, for hun hadde det jo så gøy, men overskuddet en idrettsutøver sårt trenger for å prestere helg etter helg, forsvant gradvis. Etter en rolig julefeiring trodde Knotten det skulle gå bedre, men i stedet fikk hun en ny kalddusj med svake plasseringer i verdenscupen Oberhof. Det gjorde at hun også mistet troen på seg selv.

– Jeg har en tendens til å grave meg ned når det går dårlig, så jeg tok det med meg videre. Det er en nybegynnerfeil, erkjenner hun.

DRØM: I Kontiolahti denne sesongen kom den første pallplassen i karrieren i verdenscupen for Knotten. Foto: Markku Ulander / AP

I stedet for å ta en pause fra verdenscupen, kjørte rekruttløperen på videre i håp om at den gode følelsen skulle komme tilbake.

– Noen ganger slår det ut riktig, at man får stigning, men noen ganger slår det andre veien. Det er ikke alltid like lett å lese. Skal man være etterpåklok så burde hun nok vært bremset litt i en periode i fjor, innrømmer sportssjef Per Arne Botnan nå.

– Det er fordeler og ulemper med alt. Kanskje skulle jeg stått over, men man vet aldri hvordan det hadde funket heller, sier Knotten selv.

– Mer voksen

I fjorårets VM klarte Knotten samtidig å glede seg på vegne av lagets sterke prestasjoner. Hun tar med seg det første VM-et som en opplevelse, både på godt og på vondt. Og i år har det meste vært litt annerledes.

Allerede den første helgen av verdenscupsesongen i Kontiolahti tok Knotten karrierens første pallplass. Og da stafetten helgen etter endte med knall, fall og tårer, reiste hun seg igjen til neste stafett.

Under VM-sprinten i Pokljuka i forrige uke gikk Knotten inn til en 41.-plass. På jaktstarten ble hun nummer 42. Om hun får gå de neste distansene i VM vet hun foreløping ikke, men skuffelsene fra Italia vil hun ikke lenger tenke på.

– Jeg har fokusert på det jeg kan gjøre noe med. Så det er bare en mer erfaren og voksen utøver. Jeg har klart å snu det og tenke positivt, sier Knotten.