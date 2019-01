Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg skjønte ikke helt hva som var problemet. Reimen var av, men den trenger jeg ikke på stå. Jeg tenkte jeg bare skulle skyte. Det gikk jo bra, sier Knotten til NRK etter rennet.

«Alle» trodde Knotten ville gripe til reservebørsen etter at et fall på den tredje etappen slo av hele bakstykket på geværet hennes.

Det hadde vært en ulempe, ettersom skiskytterne går med børser som er tilpasset hver enkelt løper.

Selv om reservebørsen skal være skutt inn før et renn, er den ikke tilpasset en enkelt løper.

Det påvirket tilsynelatende ikke Knotten. Hun bommet bare én gang.

– Det er helt utrolig. Det var nok en av dagens prestasjoner, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith etter serien.

Det er ikke første gang Knotten har vært uheldig denne sesongen. Under NM på Ål i begynnelsen av januar trodde hun at hun hadde tatt gull på sprinten, men da hadde hun glemt å gå en strafferunde.

Norge ble nummer fire, etter å ha vært det nest beste laget på standplass, hvor de norske jentene brukte ni ekstraskudd totalt.

Russland vant stafetten.

Tok på seg skylden

Selv om ekspertene var enige om at Knotten taklet situasjonen på mesterlig vis, var hun selv veldig skuffet etter rennet.

DÅRLIG DAG: – Dette var en dårlig dag for min del, men jeg viser at jeg klarer å ta meg sammen, sier Knotten etter stafetten. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg ødela i dag. Det er utrolig at de andre jentene kan gjøre det så bra at vi blir nummer fire. Vi hadde vært på pallen hvis jeg ikke klønet det til i dag. Det er bare å beklage, sier hun.

– Jeg skulle være rolig på standplass, men så tenkte jeg at hvis jeg skyter fort, tar jeg litt ekstra tid. Jeg ble for ivrig og klønet det til, sier Knotten om sin liggende serie, hvor hun bommet tre ganger.

Fallet beskriver hun slik:

– Jeg fikk litt syre på andre runde, og når jeg skal stokke meg gjennom svingen går jeg på trynet og kødder til børsa.

Likevel ble det med én bom.

– Jeg tenkte at jeg var stabil og at jeg bare skulle være nøye skudd for skudd. Det er jo ikke optimalt, men jeg var så sur for at jeg hadde klønet det til og tenkte at jeg ikke skulle kløne det til mer, sier Knotten.

Kaos-stafett

Hun var ikke den eneste som falt under stafetten. Kraftig snøfall satte sitt preg på rennet både ute i løypa og inne på standplass.

Det første fallet var et faktum før lagene hadde gått ut fra stadion på første etappe og i løpet av rennet gikk en rekke løpere på rumpa.

Østerrike måtte stå av stafetten da de ikke hadde noen reservebørse klar etter at Lisa Hauser falt, mens italienske Nicole Gontier bommet åtte (!) ganger på stående.