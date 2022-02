Knekte Nederland og gjekk til finalen

Valijevas forklaring: Fikk i seg bestefarens hjertemedisin

Kunstløpstjernen Kamila Valijevas advokater sier at hennes positive dopingprøve er et resultat av at hun har fått i seg hjertemedisin bestefaren bruker.

Denis Oswald, som har lang erfaring med dopingsaker fra IOCs disiplinærkommisjon, opplyste tirsdag at en del av 15-åringens forklaring under helgens CAS-høring var «forurensning fra et produkt bestefaren bruker».

– Hennes advokater la fram elementer som skapte en viss tvil om hennes skyld, sa Oswald, som blant annet ledet en stor gransking av russisk dopingjuks under Sotsji-OL.

Valijevas prøve var positiv på det forbudte stoffet trimetazidin, som blant annet finnes i enkelte typer hjertemedisin. (NTB)