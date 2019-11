Knalltøft program venter: Bolsjunov ler av Iversens beskjed om spesialbehandling

Det gjelder både stafett og lagsprint. Det er en av hver av disse konkurransene før jul.

– Absolutt. Jeg føler jeg skal få den spesialbehandlingen. Det skal legges til rette for at de som kjemper om verdenscupen sammenlagt. Det er det største målet til hele landslaget, skiforbundet. Kjemper man om den så får man gå de rennene man vil. Og stå over de man vil, sier Iversen til NRK.

Viktig friplass

For i en mesterskapsfri sesong er det sammenlagtseier i verdenscupen det skal kjempes om. Ikke bare for heder og ære. Det er Johannes Høsflot Klæbo som bærer den nå og sikrer Norge en ekstra plass i rennene frem til jul.

Verdenscuplederen etter Tour de Ski har friplass i den andre verdenscupperioden. Den som står igjen med den til slutt mars neste år sikrer sin nasjon friplassen fra november i 2020.

SAMMENLAGTHÅP: Emil Iversen, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Knalltøft program

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er naturligvis klar over den knalltøffe belastningen årets program gir. Han har også regnet på hvor mange renn Norges to eneste reelle håp om kampen om sammenlagtseieren bør gå.

I en tettpakket verdenscupkalender samt nasjonale konkurranser som NM og Beitostølen, anslår landslagstreneren at Iversen og Johannes Høsflot Klæbo må gå opp mot 40 renn hver.

Det er et knalltøft program. Spesielt hvis man sammenlignet med sist sesong. Da gikk duoen henholdsvis 29 og 30 renn hver.

– Når målet er som det er, så må vi prioritere. Jeg vil ikke forringe våre muligheter for at vi for Guds skyld skal vinne en stafett og de må være igjen en dag ekstra, for eksempel, sier Nossum.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Misliker kalender

Russland-trener Markus Cramer forteller for eksempel at hans beste løper, Sergej Ustjugov, kommer til å slippe lagkonkurranser. «Han kan ikke gå alt», sier han.

Cramer reagerer for øvrig ganske kraftig på rennkalenderen. Han misliker at løperne må reise så mye gjennom sesongen og etterlyser også flere helger fri for renn.

Med Aleksandr Bolsjunov var det litt vanskeligere å vite. Den svære russeren hadde sin egen lille presseseanse i etasjen over rennkontoret torsdag kveld.

RUSSISK STJERNE: Aleksandr Bolsjunov, her fra pressetreffet torsdag kveld. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Blir sint

Han fleipet med journalistene om russisk taktikk. Han røpet at han hadde trent 90 timer de siste tre ukene og ikke følte seg i god form.

22-åringen ble plutselig litt alvorlig da NRK lurte på om han hadde ryggproblemer. Bolsjunov lurte på hvor den informasjonen kom fra, før han noen sekunder senere bekreftet at han hadde litt vondt.

Når NRK spør om ikke han også vil ha spesialbehandling fra trenerne sine, som Iversen ønsker, trekker han først på smilebåndet før han svarer:

– Jeg tenker ikke sånn. Jeg blir sint når trenerne ikke setter meg opp på renn. Jeg vil bare konkurrere hele tiden, sier han og flirer.

KLAR FOR TOUR: Johannes Høsflot Klæbo, her under et pressetreff torsdag kveld. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vet russerne ikke tar frihelger

Johannes Høsflot Klæbo vil ikke mene så mye den ene eller andre veien om temaet. Han er imidlertid klar på at det blir mange tunge helger frem til de er ferdig med verdenscupen i mars.

– Vi har noen russere som jeg vet ikke kommer til å ta frihelger. Skal du kjempe om verdenscupkula i år, så må du være frisk og skadefri. Du er ikke nødt til å vinne hver helg, men ta poeng jevnt, og tourene som kommer, de blir veldig viktig.

Dermed blir det alvor fra første stavtak fredag. Da er første tour i gang.

