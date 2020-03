Den største usikkerheten knytter seg til tre-fire navn i den allerede eksisterende troppen og én løper utenfor landslag.

To har fått beskjed om at de kan ryke ut

De to som ligger dårligst an med tanke på landslagsplass er VM-bronsevinner Mari Eide og Kari Øyre Slind. Landslagstrener Geir Endre Rogn sier duoen «absolutt er aktuelle for landslag neste år». Han innrømmer at de ikke har fått vist hva de er gode for denne vinteren.

– Men det er klart at resultater teller mye når vi skal sette sammen nye lag. De har fått beskjed om at det ikke er sikkert de er på landslag neste år.

– Det kommer an på hvor mange plasser det blir og sammensetningen av laget. Men det er de to som har fått den beskjeden.

TØFFE AVGJØRELSER: For landslagstrener Geir Endre Rogn, her avbildet under årets sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

Eide har ikke vært i finale verken i nasjonale- eller internasjonale renn denne sesongen. Hennes beste plassering er syvendeplass under den nasjonale åpningen på Beitostølen i november.

På Beitostølen noterte også Øyre Slind seg for sin beste plassering denne sesongen da hun ble nummer 12 på ti kilometer klassisk. Siden har hun vært langt unna verdenstoppen.

Kari Øyre Slind sier rett ut at hun vet landslagsplassen er i fare. Hun forteller at hennes håp er at Skiforbundet sparer mye penger på å droppe en rekke samlinger før høsten og derfor tar henne med. Hun håper også at landslagsledelsen ser hva hun presterte i gode løp forrige sesong.

– Det er det jeg kan redde meg på, men jeg vet at jeg ligger tynt an, sier Slind, som legger til at hun ikke har følt seg pigg ett eneste renn i hele år fordi hun la om treningen sist sommer og høst.

HAR SLITT: Kari Øyre Slind, her under årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er heller ikke til Eide og Slinds fordel at økonomien i Norges Skiforbund er anstrengt. Allerede er det varslet at elitelagene må kuttes vesentlig fra hva det har vært. Samlingsopplegget det samme. Det betyr at damelagets 12 utøvere skal reduseres.

Rogn forteller at både han og trenerkollega Ole Morten Iversen likevel skal kjempe for at det blir mange damer i Norges Skiforbunds system på elite og rekrutt. Ikke færre enn ti på elitelag. Han mener det er avgjørende å øke en allerede kritisert bredde bak de aller største stjernene.

– Det er bra i toppen på damesiden, men det er tynt bak de aller beste. Gode sportslige tilbud er sentralt for å heve nivået på de nest beste.

KLARE FOR NY SESONG: For landslagstrener Geir Endre Rogn, her under en trening sammen med Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug under årets Ski Tour 2020 i Østersund. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Flere selvskrevne

Ragnhild Haga, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla er damelandslagets aller største profiler og selvskrevne i et landslag.

Rogn går også langt i å love plass til Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, samt tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng. Da teller damelandslaget minst ni utøvere.

Langrenn må prioriteres foran sykling

De to jokerne i landslagstrenernes «puslespill» er Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Helene Marie Fossesholm.

Når det gjelder Fossesholm er Rogn klar på at juniorlandslaget ikke er den mest ideelle arenaen for henne. Det store spørsmålet er i hans øyne om 18-åringen skal være en del av rekrutt- eller elitesatsingen.

I og med at hun er junior er det ikke åpenbart at stortalentet skal inn på elitelag, sier landslagstreneren, som videre forteller at vurderingen blir tatt med Fossesholm selv, familien hennes og flere i Norges Skiforbund.

STORTALENT: Helene Marie Fossesholm jubler for gull på 15 kilometer fri teknikk i Tyskland denne vinteren. Foto: Norges Skiforbund / NTB scanpix

Fossesholm er også en svært lovende terrengsyklist. Hun har i lang tid vært klar på at hun ikke ønsker å velge idrett. På spørsmål om sykkelen er noe hinder, svarer Rogn slik:

– Nei, det er ikke noe hinder, det. Vi må se hvilket lag det ender opp med. Ender det med elite, så blir det nok noe nedtoning av sykkelsatsingen.

Rogn mener for eksempel det går helt fint å bruke sykkelen i treningshverdagen og at Fossesholm kan delta i enkelte sykkelkonkurranser.

– Men skal man være på et elitelandslag i langrenn, så er det førsteprioritet. Det blir færre sykkelkonkurranser. Særlig hvis det åpenbart kolliderer med samlingsopplegg for langrenn, sier landslagstreneren.

FORTSETTER ELLER GIR SEG? Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her under tremila i Holmenkollen i mars i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scan

Jacobsen i tenkeboksen uten tidsfrist

Uhrenholdt Jacobsen har varslet at hun skal ta tiden til hjelp før hun lander på en konklusjon om hun skal fortsette på toppnivå.

33-åringen fra Heming studerer medisin og er usikker på om det lar seg gjøre å kombinere det med toppidrett inn i VM-sesongen.

– Alt er mulig. Hun er i tenkeboksen. Det kan skje at hun gir seg, hun satser videre, eller vi finner en løsning som i fjor. Hun har ikke fått en svarfrist. Det kommer når hun er klar for å si noe om det, sier Geir Endre Rogn.

Innen slutten av april får vi svaret på hvem som er en del av landslaget inn i VM-sesongen 2020/2021.