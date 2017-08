RBK kunne fått lag som Lyon, Milan, Arsenal og FC København, men ble trukket mot russiske Zenit.

​ – Før trekninga sa jeg at jeg håpet vi ikke fikk Zenit. Jeg hadde håpet å unngå dem. Det var dumt, sier Pål André Helland til NRK.

Se alle gruppene i bunnen av saken!

STORSCORER: Målsniken Henrik Larsson sto for trekningen i Monaco. Her trekker han Rosenborg opp av «hatten». Foto: Valery Hache / AFP

– Kan handle for 500–600 millioner uten å blunke

​ Zenit spilte i Europaligaen i fjor der de vant sin gruppe med fem seire og ett tap. Klubben trenes av meritterte Roberto Mancini, som har ledet lage til serieledelse med seks seirer og en uavgjort på de syv første kampene.

De lyseblå fra St. Petersburg måtte dog slite for å komme seg til gruppespillet. Russerne trengte ekstraomganger for å slå ut nederlandske Utrecht i torsdagens playoff.

STORSCORER I ZENIT: Aleksandr Kokorin scoret begge målene i den avgjørende kampen mot Utrecht. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– De kan handle for 500–600 millioner uten å blunke, men har kanskje ikke det store navnet, sier Helland.

– Zenit er kanskje et av de tøffeste vi kan få. Samtidig er det ikke den største publikumsmagneten, sier Tore Reginiussen til NRK.

Reginiussen var skuffet over at det ikke ble de store publikumsmagnetene som blir motstander.

Rosenborg havnet i gruppe L i Europaligaen. Der venter Zenit (Russland), Real Sociedad (Spania) og Vardar (Makedonia). Sistnevnte slo ut Malmö FF av mesterligakvalifiseringen, men ble senere slått ut av FC København.

UTE MED SKADE: Tore Reginiussen håper å være tilbake på banen snart.

Ett års fravær

Rosenborg er tilbake i Europaligaen etter et års fravær. Det ble klart etter 3-2-seieren (4-2 sammenlagt) over Ajax torsdag kveld. Samuel Adegbenro sendte Lerkendal til himmels med to scoringer, og sendte Rosenborg til Europaligaen.

Første kamp i gruppespillet spilles 14. september.

I 2015/2016-sesongen møtte de Lazio, Dnipro og St. Etienne. Det endte med exit i gruppespillet etter kun to poeng på seks kamper.