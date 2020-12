Forrige uke gjennomførte IL Heming, som er en av Oslos største alpinklubber, treningen sin på Kvitfjell med totalt 143 utøvere involvert fordelt på ti dager.

NRK kjenner også til at minst to andre alpinklubber i Oslo har vært på eller har hatt planer om noe lignende. Dette til tross for at Oslo kommune fraråder på det sterkeste å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, samlinger eller lignende.

– Jeg reagerer på at de ikke følger rådene. Vi kunne også arrangert samlinger, men gjør det ikke. Jeg tror folk utenfra ser på alpinsporten som et miljø, så det kan være ødeleggende for tilliten til hele sporten, sier sportssjef for Kjelsås IL alpint, Kasper Sjøstrand.

Snømangel

Han får støtte fra Ready, som er en annen stor Oslo-klubb.

– Det beste hadde vært om alle Oslo-klubbene kunne tatt en felles avgjørelse. Vi har tenkt tanken og diskutert om vi skal flytte allerede etablerte kohorter ut av Oslo på samlinger, men for oss er det helt naturlig å følge rådene som er gitt, sier sportssjef i Ready Vidar Bachmann.

De viser til anbefalingene fra Oslo kommune som Oslo skikrets sendte videre til klubbene i midten av november. Der presiseres det at man ikke bør dra på samlinger med overnatting utenfor Oslo.

For alpinklubbene byr dette på utfordringer når det foreløpig er stor snømangel i Oslo. De har fått tillatelse til å bruke storanlegget «Snø», som ligger i Lørenskog, men der er det veldig trangt om plassene.

SNØPARADIS: Der Oslo sliter med snømangel, har Kvitfjell hatt snø en stund allerede. Foto: Vibeke Fürst Holtmann

– Vi har tatt runder på det internt. Det er klart at mange er ivrige etter å stå på ski, men det er helsemessig ting som er viktigere enn ski akkurat nå, sier Sjøstrand i Kjelsås IL.

NRK har vært i kontakt med helseetaten i Oslo kommune, som sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

Funnet en løsning

I Heming har de altså valgt å gjennomføre treninger utenfor Oslo, vel å merke med strenge restriksjoner.

Einar Eide-Fredriksen, som er daglig leder i IL Heming, skjønner at det kan komme reaksjoner når de trosser reiserådene som er gitt, men presiserer at de har gjort grundige tiltak for å sikre at treningene er innenfor smittevernreglene.

– Vi har hatt mange dialoger både internt, med skikretsen, alpinanlegget og hotellet som får råd fra kommuneoverlegen i Ringebu før vi tok denne beslutningen. Etter en grundig vurdering mener vi å ha funnet en løsning som ikke utfordrer de anbefalinger som er gitt, sier Eide-Fredriksen.

VURDERINGER: Einar Eide-Fredriksen er daglig leder i IL Heming. Han forklarer at det ligger grundige vurderinger bak turen til Kvitfjell. Foto: IL Heming

Løsningen på Hemings julesamling på Kvitfjell ble dette:

Barna reiste i bil til Kvitfjell sammen med medlemmer av sine husstander. De fleste bodde på sine private hytter gjennom samlingen, mens resten var innlosjert på Gudbrandsgard Hotell, der de bare var i kontakt med egne husstander.

Treningene foregikk i de samme kohortene som trener sammen i Oslo. Gruppene var på maks 20 personer.

Julesamlingen skulle normalt vare fra torsdag til søndag forrige uke, lørdag til søndag for de yngste. Perioden ble utvidet til 10 dager der ulike årskull hadde ulike treningsdager, for å begrense antall utøvere som var på hotell og i bakken samtidig.

Alle fulgte retningslinjene som er gitt fra Ringebu kommune.

Flere klubber har vurdert

Eide-Fredriksen forteller at de har hatt 143 løpere på Kvitfjell fordelt på ti årskull over ti dager.

– Å få stå på ski har mye å si for motivasjonen og idrettsgleden til barna, og da mener vi at vår oppgave er å legge best mulig til rette for det, selvsagt i henhold til anbefalinger som er gitt. Det mener vi at vi har klart her, sier Eide-Fredriksen.

Oslo skikrets bekrefter at de har hatt en dialog med Heming, og at de var klare over at Heming var på Kvitfjell forrige uke.

DIALOG: Toril B. Vik og Oslo skikrets har snakket med klubber som har planlagt treninger utenfor Oslo. Foto: Thomas Brun / NTB

– De la lagt frem sine planer og tanker om saken til oss. Skikretsen har sendt ut anbefalinger til klubbene flere ganger, og vi hadde en forventning om at alle klubbene skulle respektere disse, sier administrasjonssjef i Oslo skikrets Toril B. Vik.

Hun sier også at de er kjente med at alpingruppene til Njård og Ljan har hatt planer om å reise på treningssamlinger utenfor Oslo.

Sportslig leder i Ljan, Morten Brevik, bekrefter at de har vært på Kvitfjell på en treningssamling allerede. Han understreker at det har vært en vanskelig vurdering, men at Ljan er en liten klubb med få utøvere på samling og at de har god kontroll på sine kohorter.

– Vi hadde så klart kjørt i bakker i nærområdet hvis det hadde vært snø. Det er definitivt den beste løsningen og med en gang vi har mulighet til det, så gjør vi det, sier Brevik.

– Da vi var på samling, dro alle i sine egne biler. De bodde i sine private husholdninger, spiste matpakke ute og kjøpte mat på forhånd. Det var vi nøye på, legger han til.

NRK har også vært i kontakt med Njård, som bekreftet at de vurderte å dra på en treningssamling utenfor Oslo helga som var, men at de valgte å bli hjemme.

– Skaper et skille

Generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, er ikke overrasket over at det er klubber som velger å ta turen til fjells for å kjenne på snøen.

– Jeg liker det ikke. Det er klare anbefalinger fra kommunen om å ikke dra på samling som vi anbefaler at alle følger. Men for å si det på en annen måte, så er det ikke forbudt å dra på hytta og stå på ski. Jeg føler meg trygg på at de tar alle hensyn når de først arrangerer samling på denne måten, sier Brekke.

Han er imidlertid klar over at det finnes mange klubber som ikke har samme ressursene som Heming.

– At noen har hytter å benytte seg av, mens andre ikke har det. Det er i seg selv et klasseskille, sier Brekke.