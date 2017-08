Kloster Aasen innstilt som IOC-medlem

NRK skrev i desember i fjor at Gerhard Heiberg hadde håndplukket Kristin Kloster Aasen som personen han mente burde ta over som IOC-medlem når han selv takker for seg.

Fredag bekrefter Norges Idrettsforbund i en pressemelding at nominasjonskomiteen og styret i IOC har innstilt Kloster Aasen.

– Det er kjempestort bare å være en kandidat for et sånt verv. Det tar nok litt tid før det synker ordentlig inn. Jeg er veldig stolt over å ha blitt innstilt. Jeg brenner for den olympiske bevegelsen. Den er stor og favner over hele verden, og idrett er et universelt språk. Det er veldig spennende, sier Kloster Aasen til NRK.

Antidopingarbeid

56-åringen innstilt er sammen med to andre kvinner og to menn foran kongressen i Peru i september.

– For mitt vedkommende brenner jeg for antidopingarbeid og det å få flere kvinner inn i idretten på områder der kvinner ikke er godt representert. Det er mange ting som i dag står på agendaen for den olympiske bevegelsen allerede, sier Kloster Aasen.

Heiberg mottar hedersprisen

– Jeg mottok brevet fra IOC-president Thomas Bach med stor glede hvor han understreket at han tror at Kristin Kloster Aasen kan bli et svært godt medlem for idrettsbevegelsen. Det er jeg også overbevist om, og jeg ser fram til valget, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Fornøyd Heiberg

Kloster Aasen er utdannet som jurist. Hun har de siste årene hatt ulike lederroller i idretten - og sist vært visepresident i Norges Idrettsforbund.

– Kristin har vært min foretrukne kandidat. Hun har møtt de forskjellige toppene i IOC, som har vært veldig begeistret for henne. Jeg vil gjerne gratulere henne med at det ser ut til å bli valg. Dette har vært en vanskelig sak. Det er 206 nasjoner med i IOC og bare 70 nasjoner har medlemmer, sier Heiberg til NRK.

Han gir seg nå etter hele 22 år i IOC. 77-åringen startet som president for organisasjonskomiteen for vinter-OL i 1994 i Lillehammer før han ble IOC-medlem.

– Det er litt vemodig. Jeg går to år før jeg må av helsemessige årsaker, men jeg er strålende fornøyd og kan trekke meg tilbake med meget god samvittighet.