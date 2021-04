Klopp langet ut mot superliga-planene – nå er Liverpool med

– For meg er mesterligaen den virkelige superligaen, hvor du ikke alltid ender opp med å spille mot de samme lagene, sa Klopp i et intervju med tyske Kicker, gjengitt av Liverpool Echo, i 2019.

To år frem i tid er Liverpool én av de tolv klubbene som natt til mandag bekreftet at de vil være en del av den nye superligaen.

En liga som har til hensikt å samle de beste klubbene i Europa i en eksklusiv turnering med 15 permanente lag.

– Selvfølgelig er det økonomiske viktig, men hvorfor skal vi lage et system der Liverpool møter Real Madrid ti år på rad? sa Klopp den gang og fortsatte:

– Hvem vil se det hvert år?

– Gjør meg kvalm

Blant de tolv klubbene som nå er klare for superligaen er nettopp Real Madrid.

Det samme er Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea og Tottenham fra den engelske ligaen.

TIL SUPERLIGAEN: Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Foto: MARTIN RICKETT / Reuters

Det har satt sinnene i kok hos en rekke supporterklubber.

Chelseas supportersammenslutning omtaler saken som «det ultimate sviket», mens rivalsupporterne i Arsenal omtaler det som «Arsenals død som en sportsinstitusjon».

Tage Herstad er blant Norges mest dedikerte Liverpool-supportere. Han ser for seg store protester fra supporterne, som for eksempel boikott av kamper.

– Det kan det fort bli. Det er mange som sier at hvis dette skjer, vil de slutte å gå på kampene, sier Herstad til NRK.

Også tidligere spillere – nå eksperter – sabler ned planene.

– For en flause vi har blitt. Tenk på alle menneskene som har kommet foran oss i denne klubben som også vil være like flaue, skrev tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville har fått mye oppmerskomhet i sosiale medier for sin tirade mot superligaen.

– Det er blitt fordømt, og det med rette. Jeg har vært Manchester United-fan i 40 år, og dette er virkelig kvalmende. Det som gjør meg mest kvalm er Liverpool og Manchester United. De sier «You’ll never walk alone» og er dannet av arbeidere, og så skal de bryte ut i en egen konkurranse der du ikke kan rykke ned?

ILLSINT: Tidligere Manchester United-spiller og nå Sky Sports-ekspert Gary Neville. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Neville mener beslutningen er en «kriminell handling» mot fansen. Han får støtte av Danny Murphy, som blant annet har 170 Premier League-kamper for Liverpool.

Han reagerer først og fremst på at planene rokker ved hele fundamentet, nemlig de hjemlige seriene.

– Det er det som sjokkerer meg. Ikke ideen i seg selv, fordi den er blitt diskutert i mange år, men at det faktisk er mennesker i de store klubbene som ikke er smarte nok til å forstå hvor ødeleggende dette kan være, sier Murphy til BBC.

KRITISK: Danny Murphy har en lang karriere bak seg i blant annet Liverpool, Fulham og Tottenham. I dag er han ekspert for BBC. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Forskjellene øker mer

Fotballpresident Terje Svendsen tar også sterk avstand fra planene. Han mener dette handler om penger.

– Det er med stor skuffelse vi konstaterer at de tolv klubbene nå har tatt initiativ til at de beste og rikeste klubbene lager et lukket system, som da gjør at forskjellene i fotball øker enda mer, og at det blir en eliteavdeling, sa Svendsen på NRKs Nyhetsmorgen.

– Hvorfor er det så ille?

– Mesterligaen er den gjeveste klubbturnering i verden. Og den gir mulighet for at mestere fra ulike land kan få lov til å være med å delta. Det ene er det sportslige, men det betyr også veldig mye økonomisk både for forbund, men og for klubber som får lov til å delta, sa Svendsen.

Liverpool-manager Klopp har for ordens skyld ikke kommentert de ferske superliga-nyhetene, men dette blir garantert tema når Liverpool møter Leeds mandag kveld.