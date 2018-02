– Jeg var dritnevøs da jeg stod på toppen der. Dermed var det godt å få gjort det «runet» som jeg skulle. Jeg fikk en bra nok «score» til å ligge på førsteplass, sier Marcus Kleveland til NRK.

Den største norske gullfavoritten viste styrke da han var best i sitt heat i kvaliken i Pyeongchang. Det norske laget gjorde det generelt skarpt. For både Mons Røisland og Torgeir Bergrem klarte en topp seks-plassering, og i det andre heatet tok også Ståle Sandbech seg videre til søndagens finale.

Sandbech forteller til NRK at det var utfordrende vindforhold og at han derfor skiftet klær mellom heatene.

Mons Røisland leverte også en meget god kvalifisering, og er klar for finale. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Det er meget solid levert av samtlige. To hadde vært bra, så alle fire sier noe om nivået på slopestyle i Norge, sier NRK-ekspert Tom Hovde.

Kaotisk oppladning

Kleveland kjørte et strålende første løp og kunne notere seg for poengsummen 83,71. Det holdt med 3,5 poengs margin på Carlos Garcia Knight fra New Zealand.

Men oppladningen var ikke den beste.

En nederlandsk utøver måtte fraktes bort med ambulanse like før start etter å ha falt under oppvarmingen. Deretter ble kvalifiseringen utsatt i 40 minutter på grunn av tekniske problemer. Grunnen var rett og slett at dommerne slet med tv-skjermene sine.

Samtidig var været også en utfordring, spesielt på grunn av en del sterke vindkast. De norske utøverne innrømmer at de synes det hele var litt skummelt.

– Under treningen var det ikke så bra, i tillegg var lyset flatt, men nå under kvaliken ble det litt roligere. Men det var fortsatt skummelt å kjøre med kastevind. Heldigvis gikk det fint, sier Kleveland.

Bytta klær

For Sandbech bød vinden på såpass store utfordringer at han valgte å skifte klær mellom omgangene.

– Jeg tok av meg jakka og tok på meg en mindre genser. Det har litt å si for å få mer fart. Det er et triks jeg har brukt mange ganger før. Når det er vind er det alltid krevende, forteller han.

Ståle Sandbech hevet seg i andre forsøk og er klar for OL-finalen. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Han greide heldigvis å gjøre et godt første løp, for i det andre løpet var han nedi med hånda. Det ble han trukket mye for.

Mons Røisland (nummer fire) og Torgeir Bergem (nummer fem) tok seg videre med henholdsvis 76.50 og 75.45 poeng.

– Jeg var litt skuffa, for å være ærlig, sier Røisland.

Kleveland sier han fortsatt har en del elementer han kan forbedre til finalen. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Favoritt(er)

I det andre heatet var det kanadierne Max Parrot og Mark McMorris som overbeviste mest. Førstnevnte fikk hele 87.36 poeng i sitt andre run, mens landsmannen scoret 86.83. Sølvvinneren fra Sotsji, Sandbech, ble nummer fire, med 82.13.

– Jeg er veldig revansjelysten. Det er det jeg kom hit for, men jeg kan ikke love noe. Han Marcus Kleveland er vanskelig å slå, sier Sandbech.

Kleveland mener han har mer å gå på i finalen, men vil ikke kalle seg gullfavoritt.

– Nei det er jeg ikke. Det er mange som kan ta meg, svarer Kleveland.

Det er lagkamerat Torgeir Bergrem uenig i.

– Vi har den største gullkandidaten her. Vi har en fyr som kjører snowboard i en helt annen klasse enn alle andre her. Så om Marcus får det til, så blir han vanskelig å slå, sier han.